SISTE KVELD MED SJEFEN: Statsminister Erna Solberg (H) og Trine Skei Grande (V) har samarbeidet de siste syv årene – siden januar 2018 i regjering. Her drikker Grande og sjefen en seierspils etter Venstre-lederens aller siste partilederdebatt. Foto: Frode Hansen

Trine Skei Grande: Angrer ikke på å ha bygd opp sterke kandidater

ARENDAL (VG) Venstre-leder Trine Skei Grande mener hun har bevist at hun er mer opptatt av partiet enn å sikre seg selv.

Etter ti år, to stortingsvalg over sperregrensen, en opprivende lederkamp og fem måneder i coronaisolasjon hjemme i Gamlebyen i Oslo er Trine Skei Grandes tid som Venstre-leder snart over.

VG møter henne i Arendal 13. august, når hun skal delta i sin aller siste partilederdebatt.

I dette intervjuet forteller Grande om når hun bestemte seg for å gå av, hva hun vil bli husket for og hvilke to jobber hun ikke vil ha når hun er ferdig som Venstre-leder.

– Tror du at du selv har bidratt til at saker om Venstre i så stor grad har handlet om lederkamp og interne stridigheter det siste året?

– Det må jeg selvsagt også ta mitt ansvar for, for jeg er sjef, sier Grande til VG.

FOR SISTE GANG: Trine Skei Grande hilser på kjente i Arendal torsdag 13. august, noen timer før sin siste partilederdebatt. Foto: Frode Hansen

– Er det noe du nå tenker at du ville gjort annerledes?

– Nei. Jeg tenker at vi har mange sterke kandidater som jeg har klart å bygge opp, og jeg angrer ikke på det. Jeg er veldig glad for dem, sier Grande.

Hittil er klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn den eneste som har innrømmet offentlig at han vil bli Venstres neste leder. Tre andre blir likevel også sett på som lederkandidater: Kulturminister Abid Raja, kunnskapsminister Guri Melby og næringsminister Iselin Nybø.

– Selvsagt kan man tenke at man skulle ha strømlinjeformet litt mer eller hatt litt mer kustus i rekkene, men så er det ikke helt sånn jeg er som sjef. Så de får ønske seg en annen type sjef etterpå, sier Grande til VG.

fullskjerm neste GJENGEN: Trine Skei Grande forbereder seg til sin siste partilederdebatt. Vanligvis sørger hun for at det er både kvinner og menn med på preppingen, men denne gangen må de være med på video fra coronakarantene. I rommet: Statssekretærene Geir Olsen og Audun Rødningsby, kommunikasjonsrådgiver Thomas Lien og statssekretær Jan Christian Kolstø.

Hvem er Terje Vigen?

I et møterom på Thon Hotell Arendal sitter Grande og de nærmeste rådgiverne med nesten to meter mellom seg, klare for «siste kveld med gjengen».

De snakker om grønn omstilling, battericeller, om Norge bruker pengene riktig (ja, mener de), oljelobbyen, kommunisme – og Henrik Ibsen-karakteren Terje Vigen. Grande skal nemlig i duell med Rødt-leder Bjørnar Moxnes om selvforsyning og internasjonalt samarbeid.

– Norge må handle med andre land, bare spør Terje Vigen, sier Grande.

– Du treffer et visst segment med dette, svarer Audun Rødningsby, statssekretær ved Statsministerens kontor.

– Du visste hvem det var? Du visste det? sier Grande og peker på de andre i rommet.

– Det er det samme segmentet, svarer Rødningsby.

Tidligere historielærer Grande mener at «de gutta har ikke peiling på vikingene», mens kommunikasjonsrådgiver Thomas Lien foreslår en annen strategi:

– Du kan si «Bjørnar, du leder jo et kommunistisk parti, så du er jo mot frihandel», og så dra et resonnement på det, foreslår han.

– Det er kanskje litt banalt, men det er sant.

PLANLA IKKE Å BLI LEDER: – Jeg tror at folk som er nært mange toppolitikere kommer til å erfare at det er veldig få som legger planer om det. De som legger planer om det bruker oftest ikke å lykkes, sier Trine Skei Grande. Selv ble hun leder etter valgnederlaget i 2009, da Lars Sponheim gikk av. Foto: Frode Hansen

– Skal ha gjennomslag

Når hun møter VG vil Grande aller helst snakke om de politiske gjennomslagene Venstre har hatt i og utenfor regjering de siste syv årene – det hun håper vil bli hennes ettermæle.

– Jeg driver med politikk fordi jeg skal ha gjennomslag for saker. For meg er det bare hva du får til som er viktig, og det har alltid vært drivkraften min, sier Grande.

Med seg har hun en liste over sakene hun er mest stolt av, skrevet med fyllepenn på hvitt papir.

– Jeg håper at det er de sakene som står igjen, at vi har sikret Lofoten og Vesterålen, at alle unger i lavinntektsfamilier får gratis barnehage, at vi fikk til det lærerløftet som jeg har snakket om siden Bondevik II, sier hun og fortsetter:

– Og at vi nå endelig, med alt det bråket som har vært, klarer å kutte klimagassutslipp, og at Sveinung ser ut til å være den første klimaministeren som faktisk når målene vi har satt oss.

fullskjerm neste FØR DEBATTEN: – Jeg tenkte at jeg skulle være leder til vi var klare på at nå samler vi oss rundt noen andre som overtar. Det var grunnen til at jeg prøvde en tur til, jeg hadde ønske om at vi skulle ha en samlet innstilling. Det håper jeg fortsatt at vi får til, sier Trine Skei Grande til VG.

– Drev det veldig alene

Grande ba om gjenvalg, og i starten av mars leverte valgkomiteen i Venstre en innstilling der Grande fikk fortsette som partileder – og de to hovedutfordrerne Rotevatn og Raja som nestledere.

Under en uke senere fortalte hun VG at hun ville trekke seg som partileder, gå av som statsråd, og ikke ta gjenvalg til Stortinget. Nå må valgkomiteen i Venstre legge frem en ny innstilling innen 28. august.

– Når skjønte du at din tid som Venstre-leder gikk mot slutten?

– Det skjønte jeg den fredagen da jeg, Sveinung og Abid hadde hatt to pressetreff.

IKKE ETT LAG: Abid Raja, Trine Skei Grande og Sveinung Rotevatn var i godt humør da VG intervjuet dem om innstilling til ny ledelse 6. mars. Men Grande sier at hun under dette og et annet intervju skjønte at de ikke ville klare å jobbe sammen. Foto: Tore Kristiansen

Grande sier at hun hadde bestemt seg for å forsøke å jobbe sammen med Raja og Rotevatn som et lag.

– Så kom jeg hjem på fredagen og tenkte «det tror jeg ikke at jeg klarer». Jeg må innrømme at jeg ikke følte at de to var «yes, nå skal vi prøve det», og det måtte jeg føle for å orke.

– Hvorfor tenkte du at de ikke var med på det?

– Jeg tenker at det å prøve å bringe dette sammen til ett lag, det hadde jeg mye erfaring fra i Venstre. Å prøve å balansere det sammen. Men så følte jeg at det kom jeg ikke til å klare med de to. Vi hadde to pressemøter der jeg følte at jeg drev det veldig alene. Man må ha mer motivasjon enn som så, skal man klare det.

Grande: Har ikke vært anonym kilde

– Kilder har sagt til VG at det ble inngått en avtale?

– For det første så bruker jeg ikke å kommentere sånne ting, men jeg hadde tatt dem inn i regjering, sier Grande.

Ifølge VGs kilder gikk avtalen ut på at Rotevatn og Raja ble statsråder, men ikke skulle stille til partileder.

– Hvor mange har vært statsråd og stilt mot en sittende partileder i regjering? Ja, tror ikke det er noen avtale, men jeg tror ikke du finner noe eksempel på det, sier Grande.

– Det siste året har Venstre ofte vært synonymt med lederkamp, intern strid og anonyme kilder ...

– Jeg liker veldig dårlig det med anonyme kilder, og har virkelig prøvd å kjempe imot det som partikultur, og det kommer jeg til å fortsette å gjøre.

– Har du aldri vært anonym kilde selv?

– Nei, det tror jeg faktisk ikke jeg har vært.

fullskjerm neste SNART KLAR: Trine Skei Grande blir sminket før sin aller siste partilederdebatt.

– Du fikk en hard dom fra Ola Elvestuen, som sa at du først og fremst hadde lyttet til deg selv da innstillingen kom. Han åpnet også for å utfordre deg. Var det ventet?

– Nei. Det var veldig uventet, men jeg har tatt selvkritikk på at jeg kanskje ikke forklarte ham godt nok hva som var tankegangen. Jeg har bevist med mine handlinger etterpå at han tok feil.

– Hvordan da?

– Jeg gikk av. Hvis jeg hadde vært opptatt av å sikre min egen jobb så kunne jeg ha gått av, men fortsatt å stille til Stortinget. Jeg kunne ha gått av, fortsatt som kunnskapsminister. Jeg klarte å bevise at mitt mål var å bringe frem de som organisasjonen hadde pekt på som talenter, og det anser jeg som en partileders jobb.

SNART SENDING: Partilederne gjør seg klare til debatt. Foto: Frode Hansen

– Ikke First House

Grande går av som leder på Venstres landsmøte, som avholdes 26.–27. september. Hun har fortsatt ett år igjen som stortingsrepresentant, og vet ikke hva hun skal gjøre etter det.

– Nei, jeg håper at jeg er brukandes til noe. Jeg skal ikke jobbe i First House og jeg skal ikke bli fylkesmann. Alt det andre er jeg åpen for, sier hun.

– Jeg håper jo noen enten i organisasjonslivet eller kulturlivet har bruk for meg. Jeg trenger ikke noe fete sjefsjobber, bare jeg får jobbe med noe som er gøy.

Grande sier hun har lest «utrolig mye dårlige politiske biografier».

– Skal du skrive bok?

– Det skal jeg ikke kommentere noe om jeg gjør.

– Det er jo nesten obligatorisk i norsk politikk?

– Jeg tror ikke det er noen som krever det.

–Fire veldig gode kandidater

– Du er Venstres andre kvinnelige leder i løpet av 136 år. For deg som er så opptatt av kvinners rolle i politikken og at kvinner skal få plass, ville det vært godt å se hvis det ble en ny kvinnelig leder?

– Det er godt prøvd, sier Grande.

– Men vi må ha noen sentrale damer. Da jeg gikk ut var det for å slippe flere til, fordi vi må ha 50/50 og for å gi Iselin sjansen til å være visestatsminister. Akkurat nå har vi en regjering der nummer en, to og tre er damer. Jeg har prøvd å tenke på det hele livet, men jeg skal ikke legge noen føringer på valgkomiteens jobbing.

forrige







fullskjerm neste BLE RØRT: Trine Skei Grande får applaus av de andre partilederne.

–Har du tillit til alle de fire mulige kandidatene?

– Jeg tror at vi har fire veldig gode kandidater.

– Du har blitt sitert av anonyme kilder på at Abid Raja var ute etter å ta deg. Har han vært ute etter å ta deg?

– Jeg kommenterer ikke sånne anonyme kilder. Jeg har kommet meg gjennom 20 år uten å gjøre det, så da får jeg gjøre det siste uken også.

–Deilig å være ferdig

Grandes siste partilederdebatt er over. Hun feller en tåre når programleder Fredrik Solvang takker henne for innsatsen.

– Og så håper vi egentlig alle at du får et bedre liv etter at alt dette styret her er over, sier Solvang.

Noen minutter senere møter Grande VG backstage.

– Det føles ganske deilig å være ferdig, skal jeg innrømme. Dette er ikke akkurat yndlingsgrenen som partileder, sier hun.

I duellen med Bjørnar Moxnes snakket hun om Terje Vigen, og det viste seg at Rødt-lederen passer inn i historielærer Grandes målgruppe.

– Det ble Terje Vigen?

– Ja, det ble Terje Vigen, og ikke sultkatastrofene kommunismen har ført til, sier Grande og ler.

fullskjerm neste ETTER DEBATTEN: Trine Skei Grande ringer storesøsteren sin.

Ute på gaten ringer Grande storesøsteren sin.

– Ferdig! roper hun.

Publisert: 16.08.20 kl. 18:30

