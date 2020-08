forrige



















fullskjerm neste PÅGREPET: Mannen som framsatte bombetrusselen på Oslo sentralstasjon vil bli ytterligere avhørt i natt eller i morgen.

Undersøkte mistenkelig koffert på Oslo S: Inneholdt kun klær

Bombegruppen har undersøkt kofferten som gjorde at Oslo S og Østbanehallen ble evakuert tirsdag kveld. Den inneholdt kun klær, opplyser innsatsleder Tore Barstad til VG.

– Stasjonen er nå åpnet igjen, sier innsatslederen.

Politiet fikk tirsdag melding klokken 20.30 av en kvinne som hadde vært i kontakt med mannen inne på Oslo S.

– Han hadde med seg en koffert, som han på et tidspunkt forlot. Den kofferten er for så vidt ikke så innmari mistenkelig, men det er oppførselen hans som gjør at vi er interessert i å sjekke den ut, sa Barstad tidligere i kveld.

Han ønsket ikke å gå nærmere på hva slags oppførsel det var snakk om.

– Det er ting ved hans oppførsel og det han har sagt som gjør at vi har valgt å behandle dette som en bombetrussel.

Skal avhøres

Mannen er i begynnelsen av 30-årene. Operasjonsleder Guro Sannes sier at han vil bli ytterligere avhørt i kveld og i natt eller i morgen tidlig.

– Vi har ingen indikasjoner på at det skal være flere involverte. Han var alene da han fremsatte truslene, sier hun til VG.

Sannes vil på nåværende tidspunkt ikke gå nærmere inn på hva truslene inneholdt.

– Men han framsatte trusler som ga grunn til den frykten og de tiltakene vi gjorde deretter, sier hun.

Evakuerte bygningene

Klokken 21.13 tvitret politiet at Oslo S og Østbanehallen ble evakuert. Samtidig som bombegruppen rykket ut til stedet, opplyste Barstad at politiet jobbet aktivt med etterretningsinformasjon for å se hva slags bakgrunn han har, sier innsatslederen.

Politiet fikk kontroll på mannen i nærheten av Oslo S.

– Ingen er skadet, men når vi trykker på denne knappen om bombetrussel blir det iverksatt et stort apparat, både fra helse- og brannvesenet. Så nå har vi nødetatene samlet rundt hele Oslo S i tilfelle det skal skje noe, sa Barstad.

PÅGREPET: Mannen som framsatte bombetrusselen på Oslo sentralstasjon vil bli ytterligere avhørt i natt eller i morgen. Foto: HELGE MIKALSEN, VG

Stans i togtrafikken

I en periode var togtrafikken på Oslo S stanset. Like etter klokken 21.30 kunne togene kjøre gjennom stasjonen, men ingen kunne gå av eller på.

Klokken 22.40 tvitret politiet at togtrafikken straks kan gå som normalt igjen.

– Oslo S har alle spor åpne for togtrafikk. Togene kjører, men det kan fortsatt oppstå forsinkelser og innstillinger inntil vi er i normal drift, skriver Vy på sine nettsider.

Også Bane Nor ber reisende regne med forsinkelser og innstillinger.

fullskjerm neste INNSATSLEDER: Tore Barstad i Oslo-politiet.

Publisert: 25.08.20 kl. 21:14 Oppdatert: 25.08.20 kl. 23:01

