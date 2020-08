forrige



















fullskjerm neste ANHOLDT: Politiet har kontroll på mannen som framsatte bombetrusselen på Oslo sentralstasjon.

Mann framsatte bombetrussel på Oslo S – bombegruppen undersøker koffert

Oslo sentralbanestasjon og Østbanehallen er tirsdag kveld evakuert, etter at en mann framsatte en bombetrussel, opplyser politiet. Bombegruppen er på plass og undersøker en koffert.

Politiet fikk melding klokken 20.30 av en kvinne som hadde vært i kontakt med mannen inne på Oslo S.

– Han hadde med seg en koffert, som han på et tidspunkt forlot. Den kofferten er for så vidt ikke så innmari mistenkelig, men det er oppførselen hans som gjør at vi er interessert i å sjekke den ut, sier innsatsleder Tore Barstad til VG.

Han ønsker ikke å gå nærmere på hva slags oppførsel det er snakk om.

– Det er ting ved hans oppførsel og det han har sagt som gjør at vi har valgt å behandle dette som en bombetrussel. Foreløpig har han status som mistenkt, og så får vi se om han blir pågrepet etterhvert, sier Barstad.

Bombegruppen på plass

Klokken 21.13 tvitret politiet at det pågår evakuering av Oslo S og Østbanehallen. Tipsere forteller om væpnet politi på stedet.

Bombegruppen er nå på plass for å undersøke kofferten nærmere.

– Samtidig jobber vi ganske aktivt med etterretningsinformasjon for å se hva slags bakgrunn han har, sier innsatslederen.

Politiet fikk kontroll på mannen i nærheten av Oslo S.

– Ingen er skadet, men når vi trykker på denne knappen om bombetrussel blir det iverksatt et stort apparat, både fra helse- og brannvesenet. Så nå har vi nødetatene samlet rundt hele Oslo S i tilfelle det skal skje noe.

ANHOLDT: Politiet har kontroll på mannen som framsatte bombetrusselen på Oslo sentralstasjon. Foto: HELGE MIKALSEN, VG

Stans i togtrafikken

I en periode var togtrafikken på Oslo S stanset. Like etter klokken 21.30 melder Vy på sine nettsider at togtrafikken er i gang igjen.

– Togene kjører, men det kan fortsatt oppstå forsinkelser og innstillinger inntil vi er i normal drift, skriver Vy.

Ifølge pressekontakt Gunnar Børseth i Bane Nor kan togene kjøre gjennom stasjonen, men ingen kan gå av eller på.

– Vi har blitt gjort oppmerksom på at det er en bombetrussel, vi evakuerer og stanser togtrafikken. Vi følger politiet, sier han til VG.

– Det er synd for de som blir forsinket og kanskje ikke rekker det de skal, men det er ikke så mye annet vi får gjort i slike situasjoner.

BOMBEGRUPPEN: Politiet og bombegruppen er på plass på Oslo sentralstasjon. Foto: HELGE MIKALSEN, VG

Publisert: 25.08.20 kl. 21:14 Oppdatert: 25.08.20 kl. 22:09

