Bertheussen var i USA da mystisk pakke ble sendt: – Åpenbart av interesse

E-poster til journalister og en pakke som ble sendt da tiltalte Laila Anita Bertheussen var i USA blir tema i rettssaken.

Mener påtalemyndigheten at hun hadde en medhjelper eller er avsenderen fortsatt ukjent? Dette spørsmålet vil komme opp i straffesaken mot Laila Anita Bertheussen, som starter i Oslo tingrett tirsdag morgen.

Der står hun tiltalt for angrep på demokratiet gjennom brannstiftelse, skadeverk og trusler mot ledende politikere – blant annet samboeren, tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp).







Hun nekter straffskyld.

Etter at Laila Anita Bertheussen ble pågrepet og siktet i mars i fjor har Advokatfirmaet Elden mottatt et pulver-brev og minst en pakke som knyttes til saken.

Pakken skal ikke ha hatt noen kjent avsender, men ble poststemplet i Norge og sendt i månedsskiftet april-mai i fjor.

Bli oppdatert - dette er saken:

Ifølge forsvarer John Christian Elden var tiltalte og samboeren Tor Mikkel Wara i USA på dette tidspunktet.

Det er også sendt e-poster til journalister i Dagbladet og NRK, som er innkalt som vitner i straffesaken. Budskapet i e-postene og forsendelsene skal blant annet ha vært at noen andre enn Bertheussen står bak truslene hun er tiltalt for.

E-postene og forsendelsene er ikke en del av tiltalen, men vil bli tema i rettssaken – både for aktoratet og forsvaret.

Påtalemyndigheten vil belyse disse forsendelsene siden en eller flere personer har hevdet å stå bak, mens forsvaret vil stille spørsmål ved om det faktisk kan være andre som står bak.

– Vi noterer at det er en rekke forsendelser i denne saken både hit og til media som peker i annen retning enn Bertheussen. I hvilken utstrekning PST har etterforsket dette og vært villige til å se i en annen retning enn mot henne, vil være et tema for retten som jeg derfor ikke tar med mediene i forkant. Men det er åpenbart av interesse der hun er utelukket som avsender, sier forsvarer John Christian Elden til VG.

Aktor: Rokker ikke ved tiltalen

Han mener også at det er av interesse for bevisførselen å få oversikt over hvilke fremmede personer som har tilgang til hjemmet og på hvilke tidspunkter.

På spørsmål fra VG om påtalemyndigheten mener det kan være en medhjelper eller en avsender med innblikk i saken som står bak, svarer statsadvokat Frederik G. Ranke følgende:

– Jeg ønsker ikke å kommentere dette konkret, men vi mener det ikke rokker ved tiltalespørsmålet.

Da Laila Anita Bertheussen ble pågrepet i mars i fjor gjorde politiet undersøkelser i og utenfor huset.

Den første trusselen

PST mener teaterstykket «Ways of Seeing» er bakgrunnen for truslene mot Tor Mikkel Wara. I stykket ble det vist en film av huset til samboerparet.

I slutten av november 2018 møtte Laila Anita Bertheussen selv opp på Black Box Teater i Oslo og filmet forestillingen. Hun ble kastet ut, anklaget for ulovlig filming.

Noen dager senere skrev hun en kronikk i VG med skarp kritikk av forestillingen og filmingen av huset:

«Det jeg ser fra scenen, er skremmende. De stempler mitt hjem som rasistisk, og sprer farlige konspirasjonsteorier som er helt hinsides virkeligheten (...) De kaller det kunst, jeg kaller det en grov invasjon av mitt privatliv.», skrev hun blant annet.

Hun mener samboeren ble hengt ut som «rasist».

Kort tid senere ble Tor Mikkel Wara truet for første gang.

– Jeg opplever det først og fremst som et angrep på norsk demokrati. Jeg er satt til å gjøre en jobb i regjeringen på vegne av det norske folk, og da er dette en trussel, uttalte Wara dagen etter den første hendelsen.

Wara er avhørt av politiet og skal vitne i straffesaken, som fornærmet.

