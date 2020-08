RETNINGSLINJER: Studentleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF) Edel Marlèn Taraldsen etterlyser nasjonale retningslinjer for sykepleierstudentene. Foto: Privat

Etterlyser nasjonale retningslinjer for sykepleierstudenter

Norsk sykepleierforbunds studentorganisasjon frykter at flere studenter vil bli tvunget til å slutte på studiet på grunn av ulike retningslinjer ved utdanningsstedene.

Ifølge studentlederen i Norsk Sykepleierforbund (NSF) Edel Marlèn Taraldsen fører coronaviruset til en rekke nye problemer for sykepleierstudentene som skal i praksis i høst.

Ett av problemene er at mange praksissteder ikke tillater at studentene jobber andre steder i helsevesenet, på grunn av faren for å ta med smitte fra en helseinstitusjon til en annen.

– Konsekvensen er at studentene mister en viktig biinntekt. Da må noen velge mellom å avslutte studiene for å jobbe, eller å si opp jobben for å fokusere på studiene. Men mange får det ikke til å gå rundt uten denne biinntekten, sier Taraldsen.

Hun sier at hun har full forståelse for at kryssmitte er noe man vil unngå, men mener det er mulig å finne løsninger for studentene som kommer til å slite uten ekstra inntekt:

– En mulig løsning er å få på plass en krisepakke hvor studentene kan søke om ekstra stipend i disse periodene.

Redd for å stryke

Flere studenter har også tatt kontakt med sykepleierforbundet fordi de frykter å ikke få godkjent praksisperioden på grunn av fravær hvis de må i karantene. Mange steder er fraværsgrensen ti prosent.

I verste fall frykter Taraldsen at dette kan føre til at studenter som har sykdomssymptomer unngår å varsle eller teste seg fordi de er redde for å ikke få godkjent praksis.

Den bekymringen deler sykepleierstudent Christine Lokøy (22) på Universitetet i Agder. I oktober skal hun i praksis på sykehuset i Kristiansand, og Lokøy er redd for å havne i en situasjon hvor hun ikke får godkjent praksisperioden.

FRYKTER STRYK: Sykepleierstudent Christine Lokøy (22) er redd for å stryke i praksis på grunn av fraværesgrensen på studiet. Foto: Privat

– UiA har en fraværsgrense på ti prosent, som tilsvarer omtrent tre arbeidsdager. Det betyr at man stryker hvis man må i karantene, sier hun.

Lokøy forteller at universitetet har endret retningslinjene slik at man kan ta igjen praksistimene i august neste år, men også dét byr på store utfordringer for avgangsstudentene.

– Mange har signert kontrakter som startet i sommer, og vi er regnet med i turnusene de stedene vi skal begynne å jobbe. Så hvis vi ikke blir ferdige i mai som planlagt, står helseinstitusjonene i et kjempeproblem, sier hun.

Taraldsen i NSF sier at det finnes eksempler på utdanningsinstitusjoner som har løst problemene på en gode måte, og trekker frem NTNU og Lovisenberg diakonale høgskole.

Hun håper at Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) kommer på banen.

– Vi jobber for å få til et møte med Asheim, og håper det kommer nasjonale retningslinjer på hvordan dette kan løses, slik at det ikke er fritt opp til hver skole, men legges noen føringer, sier Taraldsen.

Planlegger ikke endringer

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet Aase Marthe Johansen Horrigmo sier at regjeringen er opptatt av at studentene skal få fullføre utdanningen sin uten forsinkelse.

MER FLEKSIBILITET: Statssekretær i Aase Marthe Johansen Horrigmo sier at departementet ikke planlegger å gjøre endringer nå. Foto: Berit Roald

– Det betyr at vi blant annet har gitt universitetene og høyskolene større fleksibilitet på hvordan de organiserer praksis så lenge studentene lærer det de skal. Disse endringene har vi bestemt at skal vare ut året.

Departementet planlegger ingen endringer nå, men vil følge utviklingen for å se om det blir behov for flere tiltak.

Publisert: 28.08.20 kl. 09:10

