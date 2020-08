Politiet: 29 arrestert etter motdemonstrasjon

OSLO (VG) Flere hundre motdemonstranter møtte opp da den antiislamske organisasjonen SIAN arrangerte «Krenkefest» i Oslo utenfor Stortinget lørdag.

Kommunikasjonsrådgiver i Oslo politidistrikt Siv Alsén opplyser om at 29 personer er innbrakt etter bråk i Oslo sentrum i etterkant av en motdemonstrasjon mot den antiislamske organisasjonen SIAN sin markering utenfor Stortinget.

Blant dem er det flere mindreårige, opplyser Alsén.

Innsatsleder i Oslo-politiet Torgeir Brenden forteller at personer fortsatte å vake rundt i sentrum, bedrive skadeverk og stanse trafikken etter at demonstrasjonen ble avsluttet. Det var også en person som ble angrepet, forteller innsatslederen.

Brenden sier til VG at de tok kontroll på en del personer ved Stortorget i forbindelse med ordensforstyrrelsen, og at noen ble tatt kontroll på ved Jernbanetorget. Politiet har foreløpig ikke fått meldinger om personskader.

Like før klokken 17 sier Brenden at det fortsatt er mange personer i sentrum, men ingen meldinger om ordensforstyrrelser.

Fredelig flertall

Flertallet av demonstrantene var rolige og ropte slagord mot SIAN under markeringen, men en liten gruppe forsøkte gjentatte ganger å rive gjerdene som var satt opp for å skille dem fra SIAN-talerne. Politiet brukte tåregass for å hindre at sperringene ble brutt ned.

Stemningen ble enda mer hissig da SIAN-medlem Fanny Bråten rev i stykker og spyttet på sider fra koranen foran motdemonstrantene utenfor Stortinget.

– Følg med nå, nå skal jeg skjende koranen, sa hun før hun begynte å rive ut sider og spytte på dem, ifølge NTB.

Flere motdemonstranter brøt da sperringene og forsøkte å ta seg fram til SIAN-profilen. En av dem klarte å ta seg helt frem til Bråten og fikk sparket henne i benet, før politiet la seg over ham.

Bråten ble liggende en stund på bakken og før hun ble hjulpet opp av ambulansepersonell.

Politiet opplyser at fire personer er pågrepet for å ha skapt uroligheter under demonstrasjonen.

Foto: TERJE BRINGEDAL

Bråten har tidligere vært tiltalt og blitt frikjent for hatytringer.

Etter koranstuntet ble politiets tre biler angrepet av folkemengden. Folk hamret på rutene og kastet stoler, flasker, jernstenger, blikkbokser, egg og stein på bilene. Folk klatret også opp på taket av politibilen.

VG snakket med innsatsleder Torgeir Brenden i 15-tiden. Det var før politiets biler ble angrepet av folkemengden. Brenden sier til VG at politiet så seg nødt til å avslutte SIAN sin markering tidligere enn planlagt på grunn av fare for liv og helse.

– Det begynte å bli relativt massiv kasting med stein og jernstenger mot politiet. Av fare for både tredjepersoner, de som ytret seg og eget personell valgte vi å avbryte demonstrasjonen fordi vi ikke ønsker å eskalere denne situasjonen ytterligere.

Innsatslederen sier at politiet ikke ønsker å gå til det skrittet å bruke tåregass, men var nødt til å bruke maktmiddelet.

– Vi brukte det målrettet mot personene som dro i gjerdet.

Litt over klokken 16 skriver politiet på Twitter at demonstrasjonen ble avsluttet klokken 15, men at de fortsatt jobber med uro og ordensforstyrrelser i områdene rundt i sentrum i kjølvannet av demonstrasjonen.

Brenden sier at ingen personer skal ha kommet til skade, og at fire personer så langt er pågrepet.

Fanny Bråten fra SIAN ligger på bakken etter å ha blitt sparket i beinet. Foto: Terje Bringedal

