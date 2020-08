Motdemonstrasjoner under SIAN markering: Politiet brukte tåregass

Flere hundre motdemonstranter møtte opp når den antiislamske organisasjonen SIAN arrangerte «Krenkefest» i Oslo utenfor Stortinget lørdag.

Oppdatert nå nettopp

En liten grupppe motdemonstranter forsøkte flere ganger å rive gjerdene som var satt opp for å skille dem fra SIAN-talerne.

Stemningen ble mer hissig da SIAN-medlem Fanny Bråten rev i stykker og spyttet på sider fra koranen foran motdemonstrantene utenfor Stortinget.

– Følg med nå, nå skal jeg skjende koranen, sa hun før hun begynte å rive ut sider og spytte på dem, melder NTB.

Flere motdemonstranter brøt sperringene og forsøkte å ta seg fram til Sian-profilen. En av dem klarte å ta seg helt frem til Bråten og fikk sparket henne i benet, før politiet la seg over ham.

Bråten ble liggende en stund på bakken og før hun ble hjulpet opp av ambulansepersonell.

Politiet opplyser at fire personer er pågrepet for å ha skapt uroligheter under demonstrasjonen.

Følg sendingen fra demonstrasjonen direkte på VGTV:

forrige



















fullskjerm neste

Flere motdemonstranter ble lagt i bakken av politiet etter å ha brutt sperringene. Bråten har tidligere vært tiltalt og blitt frikjent for hatytringer.

Etter koranstuntet ble politiets tre biler angrepet av folkemengden som hamret på rutene og kastet stoler på bilene. Folk klatret også opp på taket av politibilen.

Flere motdemonstranter gikk også løs på gjerdene og politiet tok i bruk tåregass for å få kontroll.

forrige









fullskjerm neste Fanny Bråten fra SIAN ligger på bakken etter å ha blitt sparket i beinet. Foto: Terje Bringedal

Det ble kastet jernstenger, stein, blikkbokser og diverse andre gjenstander mot politiet.

Innsatsleder Torgeir Brenden sier til VG at politiet så seg nødt til å avslutte SIAN sin markering tidligere enn planlagt.

Han sier at ingen personer skal ha kommet til skade, og at fire personer så langt er pågrepet.

Publisert: 29.08.20 kl. 14:53 Oppdatert: 29.08.20 kl. 15:39

Mer om Oslo

Fra andre aviser