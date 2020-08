– ALLE BÅND KUTTET: Nicolai Tangen sier at han nå kutter alle bånd til de internasjonale finansmarkedene, så det ikke skal være tvil om hvilken hatt han har på. Foto: HELGE MIKALSEN

Flertallet på Stortinget er positivt til Nicolai Tangens snuoperasjon

Sp, Frp og Ap er alle positive til grepene den påtroppende oljefondssjefen Nicolai Tangen nå gjør.

Tangen sier nå fra seg eierskapet i hedgefondet han selv grunnla, for å møte de klare kravene fra Stortinget.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) er fornøyd med at Norges Bank og Nicolai Tangen har kommet fram til en løsning.

– Jeg er glad for at Nicolai Tangen og hovedstyret i Norges Bank raskt har kommet fram til en løsning som, etter min vurdering, følger opp Stortingets føringer, sier finansministeren i en pressemelding.

Dette er den nye avtalen Hovedstyret i Norges Bank og Tangen har nå reforhandlet vilkårene i arbeidsavtalen. Hovedpunktene i avtalen er som følger: Nicolai Tangen avvikler sitt eierskap i AKO Capital LLP. Han vil overdra sin eierandel og utbytterettigheter til den veldedige stiftelsen AKO Foundation. Han vil med dette ikke lenger ha noen eierinteresse i AKO Capital LLP. Det vil gjelde for all fremtid.

Tangen har videre meddelt at han vil endre forvaltningen av sine personlige fondsinvesteringer slik at alle midlene plasseres som bankinnskudd. Vis mer

Også Arbeiderpartiet er positive til grepene.

– For Arbeiderpartiet har det vært helt avgjørende å sikre tilliten og omdømmet til Norges Bank og Oljefondet vårt. Med nyhetene om at Nicolai Tangen avvikler sitt eierskap i AKO og plasserer sine fondsinvesteringer i bankinnskudd, er det tatt viktige initiativ for å bidra til dette, skriver Ap-leder Jonas Gahr Støre i en sms til VG.

BEGYNNER NESTE UKE: Tangen tiltrer stillingen som planlagt 1. september. Foto: HELGE MIKALSEN

Ansettelsesprosessen av Nicolai Tangen fikk knallhard kritikk fra Stortingets finanskomité. Både Tangen og sentralbanksjef Olsen mener de nå har tilfredsstilt Stortingets krav.

Dette var Stortingets krav Finanskomiteen konkluderte med at: Ny sjef for Oljefondet kan ikke ha et eierskap eller interesser som skaper eller kan fremstå å skape interessekonflikter som er egnet til å svekke tilliten og omdømmet til Norges Bank

Ny sjef kan ikke ha eierskap eller interesser som svekker eller kan svekke Oljefondets arbeid med skatt og åpenhet. Vis mer

– Det virker som signalene fra et enstemmig storting er tatt på alvor, og det er jeg glad for, skriver Støre.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier følgende til VG:

– Dette viser at det nytter å stå opp mot den økonomiske eliten og ikke la dem få ture på.

– Vi må nå gå grundig inn i avtalen. Vi er fortsatt sterkt kritisk til ansettelsesprosessen, med påviste regel- og lovbrudd, som Stortinget har pekt på, skriver Moxnes i en sms.

Frp og Sp er positive

Stortingsrepresentant Hans Andreas Limi (Frp) er også positiv etter pressekonferansen.

– Med utgangspunkt i den informasjonen vi har fått anser vi dette for å være et veldig godt svar på Stortingets tydelige forventning, sier Limi.

– Vi er glad for at Tangen selv har bidratt til denne løsningen og for oss er det en sterk bekreftelse på at han virkelig ønsker stillingen som leder av oljefondet. Fremskrittspartiet ønsker ham lykke til, sier Limi.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum virker også å være fornøyd.

– Dette er positivt. Det ser ut som om Tangen og Norges Banks hovedstyre har lyttet til signalene fra Stortinget. Vi må gå inn i avtalen og vurdere den, men for meg ser det ut som om vi har fått bekreftet at vi har et folkestyre her til lands, ikke embetsmannsstyre – og at folkestyret har virket, sier Sp-lederen.

SVs Kari Elisabeth Kaski sier det er et steg i riktig retning.

– Men vi må se detaljene før vi konkluderer. Dette burde skjedd på et mye tidligere tidspunkt, sier Kaski, som er SVs finanspolitiske talsperson.

– Sentralbanksjef Øystein Olsen kan genierklæres

Siviløkonom, samfunnsøkonom og jurist (PhD) Gøril Bjerkan sier dette ser ut som en «svært god løsning».

– Kan du se for deg at det blir noe mer bråk rundt avtalen?

– Det er nok mulig å tenke seg noen interessekonflikter knyttet til Ako Foundation, men de er så fjerne at de neppe vil tillegges vekt av hverken Stortinget eller Finansdepartementet, mener Bjerkan.

Bjerkan sier løsningen ser ut til å være særdeles god. Samtidig påpeker hun ironien i at Tangen sier han aldri ville vurdert jobben om han hadde visst hva som ville skje.

– Så han har på en måte blitt lurt inn i noe på falske premisser, og så har utviklingen medført at han likevel aksepterte premissene, sier Bjerkan.

– Sentralbanksjef Øystein Olsen kan genierklæres. På falske premisser har han fått tak i den beste mannen til jobben, og dette var den eneste måten å få tak i ham på, sier Bjerkan.

Høyre-topp: Har blitt fulgt opp

Leder i finanskomiteen Mudassar Kapur (H) sender følgende uttalelse til VG etter å ha hørt pressekonferansen:

– Jeg viser til finansministerens uttalelser og vurderinger. Uten at jeg har sett alle detaljer oppfatter jeg at signalene fra Stortinget har blitt fulgt opp. Det har vært viktig for Høyre at vi gjennom Stortingets behandling ikke tar bort handlingsrommet som er nødvendig for en statsråd og et hovedstyre å ha, i henhold til de lover og regler som gjelder.

FINANSKOMITÉLEDER: Mudassar Kapur (H). Foto: Maud Lervik, VG

Han sier videre:

– Det er svært viktig å understreke at det ikke er Stortinget som skal konstruere eller godkjenne løsningene. Det er hovedstyret i Norges Bank som har ansvaret for å ansette oljefondssjef. Jeg håper nå at vi er ved det punktet der alle kan se fremover, sier Kapur.

