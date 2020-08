– ALLE BÅND KUTTET: Nicolai Tangen sier at han nå kutter alle bånd til de internasjonale finansmarkedene, så det ikke skal være tvil om hvilken hatt han har på. Foto: HELGE MIKALSEN

Finansministeren: - Glad for en rask løsning

Finansminister Jan Tore Sanner (H) er fornøyd med at Norges Bank og Nicolai Tangen har kommet fram til en løsning.

– Jeg er glad for at Nicolai Tangen og hovedstyret i Norges Bank raskt har kommet fram til en løsning som, etter min vurdering, følger opp Stortingets føringer, sier finansministeren i en pressemelding.

Tangen sier nå fra seg eierskapet i hedgefondet han selv grunnla. Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier følgende til VG:

– Dette viser at det nytter å stå opp mot den økonomiske eliten og ikke la dem få ture på.

Dette er de nye grepene Hovedstyret i Norges Bank og Tangen har nå reforhandlet vilkårene i arbeidsavtalen. Hovedpunktene i avtalen er som følger: Nicolai Tangen avvikler sitt eierskap i AKO Capital LLP. Han vil overdra sin eierandel og utbytterettigheter til den veldedige stiftelsen AKO Foundation. Han vil med dette ikke lenger ha noen eierinteresse i AKO Capital LLP. Det vil gjelde for all fremtid.

Tangen har videre meddelt at han vil endre forvaltningen av sine personlige fondsinvesteringer slik at alle midlene plasseres som bankinnskudd. Vis mer

– Vi må nå gå grundig inn i avtalen. Vi er fortsatt sterkt kritisk til ansettelsesprosessen, med påviste regel- og lovbrudd, som Stortinget har pekt på, skriver Moxnes.

Ansattelsesprosessen fikk knallhard kritikk fra Stortingets finanskomité, med klare krav. Deriblant en ny sjef for oljefondet ikke kan ha eierskap som skaper interessekonflikter som «er egnet til å svekke tilliten og omdømmet til Norges Bank. Både Tangen og sentralbanksjef Olsen mener de nå har tilfredsstilt disse kravene.

Dette var Stortingets krav Finanskomiteen konkluderte med at: Ny sjef for Oljefondet kan ikke ha et eierskap eller interesser som skaper eller kan fremstå å skape interessekonflikter som er egnet til å svekke tilliten og omdømmet til Norges Bank

Ny sjef kan ikke ha eierskap eller interesser som svekker eller kan svekke Oljefondets arbeid med skatt og åpenhet. Vis mer

– Nå er det viktig at vi alle gjør det vi kan for at Norges Bank også fremover har et godt omdømme og allmenn tillit, skriver finansministeren i pressemeldingen.

Frp: - Veldig godt svar

Stortingsrepresentant Hans Andreas Limi (Frp) er også positiv etter pressekonferansen.

– Med utgangspunkt i den informasjonen vi har fått anser vi dette for å være et veldig godt svar på Stortingets tydelige forventning, sier Limi.

– Vi er glad for at Tangen selv har bidratt til denne løsningen og for oss er det en sterk bekreftelse på at han virkelig ønsker stillingen som leder av oljefondet. Fremskrittspartiet ønsker ham lykke til, sier Limi.

