STANSET: Denne var denne bussen som ble stanset og avskiltet natt til søndag. Foto: Privat

Politiet med helomvending i russebuss-saken

Halvannet døgn etter at politiet avskiltet russebussen til en gjeng fra Haugesund, opphever de nå bruksforbudet.

Mindre enn 10 minutter siden







Helomvendingen skjer etter at politiet vurderte saken på nytt mandag.

Politiet stoppet russebussen fra Haugesund natt til søndag, fordi de mente samtlige passasjerer i bussen sto på dansegulvet i 80-sonen.

Bussen ble avskiltet og sjåføren fratatt førerkortet.

– Når det gjelder bruksforbudet på bussen mener jeg at grunnvilkårene for dette er til stede, men jeg ser imidlertid at det får såpass store konsekvenser for andre enn sjåføren, som jo har ansvaret, at det har vi valgt å oppheve, sier Sveinung Andersen i en pressemelding.

– Lov å gjøre feil

Advokat Erik Lea, som er engasjert av sjåføren, sier til VG at bruksforbudet blir opphevet i løpet av mandagen.

Han sier videre at forbudet ville rammet veldig mange russ, spesielt med tanke på landstreffet i Kongeparken i Stavanger til helgen.

– Det er jo sånn at det er lov å gjøre feil innimellom, og det er hyggelig at politiadvokaten har snudd og skal levere tilbake skiltene til bussen som derved kan benyttes – riktignok med en annen sjåfør, sier Lea.

KOSTBART BUSS: Russegjengen sier at de brukt mye penger på bussen. Foto: Privat

Opprettholder førerkortbeslaget

Politiet mener nemlig at det fortsatt er grunnlag for å opprettholde førerkortbeslaget mot sjåføren.

– Dette er en todelt reaksjon, da sjåføren fortsatt er fratatt førerkortet. Dette er en annen sak som jeg skal representere han i, sier Lea.

Sjåføren, som er en mann i 40-årene, sier til VG at han er glad på russen sine vegne.

– Det er veldig bra, og helt på sin plass, at bruksforbudet blir opphevet. Det er også helt på sin plass at russen fikk en reaksjon, men den skulle ikke vært av en slik størrelsesorden. Jeg tror politiet skjønner at de har overreagert, og at det er derfor de snur i saken.

Uenig

Sjåføren er uenig i politiets beskrivelse av hendelsesforløpet.

– Politiet var aldri inne i bussen. Det var bekmørkt. Hvordan kan de da påstå at alle passasjerene var ute av setene og på dansegulvet? De hevder at alle var på «dansegulvet.» Bussen har ikke dansegulv. Og det er ikke mulig å få plass til alle i midtgangen, sa han til VG søndag.

Politiadvokaten sa imidlertid at politiet observerte bussen før den ble stanset.

– Det ble lyst med kraftige lykter inn i bussen og da så politiet det. Det var også lys på inne i bussen, sa han søndag.

Publisert: 29.04.19 kl. 16:11