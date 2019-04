DØDE PÅ SYKEHUS: Martine døde som følge av hodeskader. På dette bildet tar hun sine første skritt. Foto: Privat

Dagmamma dømt til fengsel i Martine-saken

Dagmammaen er dømt for grov legemsbeskadigelse etter at Martine (1) døde av omfattende hodeskader i 2006.

En 49 år gammel kvinne er i Borgarting lagmannsrett dømt til fire års fengsel for grov legemsbeskadigelse mot 13 måneder gamle Martine Hove Lie som hun var dagmamma for i 2006.

I tingretten ble kvinnen frifunnet.

Bistandsadvokat Marius Staurset sier til VG at foreldrene til Martine er lettet over dommen.

– De har ventet på dette i 13 år. De har kjempet for å få saken frem for domstolen og fikk et nedslående resultat i fjor som var veldig overraskende. Nå er de veldig lettet, sier Staurset til VG.

– Martine har blitt hørt

Aktor Marit Formoe la i retten ned påstand om 7,5 års fengsel for dagmammaen.

– Selve straffeutmålingen er ikke det sentrale for foreldrene. Det sentrale er at ansvaret blir plassert der det skal plasseres og at de har fått medhold i domstolen i noe de har ment og kjempet for i 13 år. De har blitt hørt og Martine har blitt hørt, sier Staurset.

Lagmannsretten mente påtalemyndigheten var å bebreide for at saken ikke ble oppklart og iretteført på et tidligere tidspunkt.

Aktoratet la ned påstand om syv år og seks måneders fengsel for dagmammaen. Det at det har gått lang tid siden hendelsen hadde innvirkning på straffeutmålingen.

Kvinnen ble også dømt til å betale 130.000 kroner i erstatning til en av de etterlatte.

Hverken Thomas Randby eller Sidsel Katralen, som forsvarer kvinnen, har besvart VGs henvendelser.

Dommen ble avsagt med dissens.

FORSVARERE: Advokatene Thomas Randby og Sidsel Katralen. Foto: TORE KRISTIANSEN, VG

Filleristing og slag mot hodet

Det var 4. september i 2006 ca. klokken 10.00 at Martines foreldre leverte datteren til dagmammaen. Etter noen timer kontaktet dagmammaen foreldrene og fortalte at datteren var i dårlig form. Ettåringen ble lagt inn på sykehus, hvor det ble påvist alvorlige hodeskader. Hun døde fire dager senere.

Rettsmedisinerne konkluderte med at Martine (1) døde av såkalt «shaken impact syndrome», som innebærer filleristing og slag mot hodet.

Saken mot dagmammaen har vært henlagt to ganger tidligere, med bakgrunn i at politiet ikke klarte å bevise når skadene ble påført den ett år gamle jenta.

I 2016 ble det gjenopptatt etter at Cold Case-enheten til Kripos hadde sett på saken.

Det var med bakgrunn i nye medisinske metoder at politiet nå mente at de kunne stadfeste når Martine ble skadet. Dette førte til at dagmammaen ble tiltalt for vold med døden til følge.

