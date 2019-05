UTE OG KJØRE: Nils Christian Stenseth ankom i drosje da VG intervjuet ham om taxibruken. Foto: Gisle Oddstad

Universitetet i Oslo gransket Nils Christian Stenseths taxibruk. Pris: 264.000 kroner

Professoren brukte en halv million på drosje i en toårsperiode. Granskningen av dette har kostet over halvparten.

Det vakte oppsikt da VG i mars avslørte at den velrenommerte forskeren Stenseth hadde brukt 512.000 kroner av skattebetalernes penger for å kjøre taxi i en periode på to år og åtte måneder.

Mange av turene gikk mellom professorens hjem og arbeidsplass.

Nå har Forskerforum fått på det rene at UiO har leid konsulenter til å granske Stenseths drosjebruk – og at regningen kommer på 264.000 kroner.

I stedet for å bruke intern arbeidskraft, benyttet UiO konsulenter fra PricewaterhouseCoopers (PwC) og Kluge Advokatfirma.

Revisjonsfirmaet og advokatfirmaet laget hver sin rapport. De kostet henholdsvis 154.000 og 57.393 kroner, moms ekskludert.

Kostet flesk

Til Forskerforum sier Stenseth at hans første reaksjon på rapportene var at de var veldig bra, og at de må ha kostet flesk.

– De har analysert all taxibruken min de siste to og et halvt årene. Fra og til klokkeslett. Dette var jo informasjon som fantes i den månedlige utskriften fra Oslo Taxi, så de hadde ikke trengt å bruke eksterne firmaer til det, sier Stenseth.

GRANSKET: Biologiprofessor Nils Christian Stenseth. Foto: Gisle Oddstad

Ifølge professoren hyret UiO konsulentene før universitetet tok opp saken med ham. Først da rapportene forelå, ble han bedt om forklaring.

Konfliktsky ledelse

Førstelektor Elin Ørjasæter underviser i HR og personalledelse ved Høyskolen Kristiania. Overfor Forskerforum reagerer hun på UiOs håndtering av saken, og synes det minner om en usedvanlig konfliktsky ledelse.

Ørjasæter lufter også en teori om dårlig samarbeid mellom fakultetene og ledelsen i direktørens stab.

– Dette høres ut som en ledelse som har lett for å bruke penger for å løse sine problemer, i stedet for å ta samtaler. Og jeg skjønner ikke at det er så vanskelig å granske automatisk genererte utskrifter som kommer hver måned. Hvis folk ikke hadde fulgt retningslinjene og det var en haug med papirkvitteringer, hadde det vært lettere å forstå, men det er ikke tilfelle her, sier hun.

KRITISK: Førstelektor ved Høyskolen Kristiania, Elin Ørjasæter. Foto: Pedersen, Terje/NTB Scanpix

UiO-styremedlem Anne Birgitte Rønning sier til Forskerforum at de 264.000 kan være vel anvendte penger hvis de er brukt for å avdekke systemsvikt og for å unngå lignende tilfeller – men at hun gjerne vil ha mer informasjon hvis de kun er brukt til å finne ut av Stenseths drosjeforbruk.

Vil bli ferdig

Ifølge Forskerforum ønsker ikke UiO-direktør Arne Benjaminsen å stille til intervju om saken. De gjengir en skriftlig uttalelse fra ham:

– Vi har brukt to firmaer til å undersøke omfanget og formålet med taxibruk, samt til å foreta en vurdering av hvorvidt retningslinjene for godkjenning og attestering av fakturaer har vært overholdt og fulgt. Da undersøkelsene ble gjort hadde vi kapasitetsutfordringer internt. Firmaene vi brukte var PwC og Kluge. Vi er opptatt av å bli ferdige med saken på en god måte og har ingen ytterligere kommentar utover dette.

SVARER SKRIFTLIG: UiO-direktør Arne Benjaminsen. Foto: Frank Ertesvåg

I VGs sak 12. mars uttalte direktøren:

– Vi har knappe midler, og de skal brukes på vår primæraktivitet, og det er å legge til rette for best mulig utdanning og forskning. Og så vil det følge av det at vi må ha reiseaktivitet, men da skal vi reise på billigste måte i tråd med regelverket som gjelder. Vi skal ha en nøktern bruk av ressursene vi er tildelt.

Publisert: 01.05.19 kl. 14:35