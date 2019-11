Klikk for å aktivere kartet

Trodde jordskjelv rammet Vestfold: – Hele bakken beveget seg

Bakken ristet i nærområdet da det ble utført spreningsarbeid. Flere trodde det hadde skjedd et jordskjelv.

Like ved 15.30-tiden ble det registrert det som ble antatt å være et lite jordskjelv i Vestfold.

I flere timer trodde Ben Dando, jordskjelvvakt i Norsar, at det var et lite jordskjelv, men han presiserte at det var vanskelig å analysere, og at skjelvet måtte ha vært svakt.

Torsdag kveld har han imidlertid fått opplysninger om at det pågikk spreningsarbeid ved Vesar sitt anlegg i Sem.

Vesar er et interkommunalt selskap som håndterer avfallsinnsamlingen til en rekke kommuner i Vestfold.

Like nærheten kunne Trine Kvæl Nelvik føle skjelvet godt.

– Jeg sto inne i stallgangen med hestene. Så hører og kjenner jeg ristingen. Det var som når man har ett skikkelig snøras fra taket, men bare at det ikke ga seg, sier hun til VG.

Hestene rundt henne skal ha blitt svært stresset av skjelvet som varte mellom fem og ti sekunder sier hun videre.

– Det var kjempeubehagelig. Hele bakken beveget seg. Jeg har opplevd jordskjelv i Tyrkia før, men dette var mye verre. Flere i Sem har opplevd det, forteller Nelvik.

– I nærheten har vi et sted hvor det er stablet opp flere hundre tømmer. Første tanken vår var at den hadde ramlet ned.

Men litt senere skjønte hun at det var snakk om noe helt annet, da det ble omtalt i Tønsberg blad at det var et skjelv.

– Jeg ble helt lamslått, sier hun.

