Kristian Tonning Riise om varslene og fallet: – Jeg hadde mer enn nok med å prøve å puste.

Snart to år etter avgangen som Unge Høyre-leder snakker Kristian Tonning Riise (31) om varslene, lederansvaret og hvorfor det gikk så galt. – Det må være lov å svare, uten at det oppfattes som et angrep på varslerne, sier han.

Oppdatert nå nettopp

Kvelden 10. januar 2018 sitter daværende leder for Unge Høyre hjemme hos en kamerat utenfor Oslo.

Tidligere samme dag har han vært på Stortinget.