SKAPER DEBATT: Etter valgkampen i høst har det blitt kjent at ordfører Hedda Five Foss (Ap) i Skien har bevilget 400.000 kroner til Odds Ballklubb, uten politisk behandling.

Pengegave til Eliteserie-klubb granskes

Ordfører Hedda Foss Five (Ap) i Skien kommune er politianmeldt og under granskning etter at hun innvilget en pengegave til Odds Ballklubb i forbindelse med klubbens 125 års jubileum i fjor.

Ifølge Varden, inngikk Ap-ordføreren en avtale med fotballklubben om et økonomisk birdrag på 400.000 kroner til klubbens jubileum, uten at avtalen ble behandlet politisk.

Mandag ble ordføreren anmeldt til politiet av gruppeleder Tommy Ballestad i Folkeaksjonen nei til bompenger (FNB).

– Denne saken burde gått ordinær saksgang, og vi ber nå politiet finne ut hvorfor Foss Five ga pengene til Odd uten å informere de folkevalgte, sier Ballestad til Dagbladet.

– Kan ansees som en personlig valgkamp

FNB-politikeren mener det er påfallende at ordføreren ventet til etter valget i høst før avtalen ble lagt frem for kommunestyret, og at gaven kan ansees som en personlig valgkamp.

– Vi mistenker at pengegaven ble gitt av Foss Five til Odd for å stille seg selv i et godt lys i forkant av valget. Jeg skal ikke konkludere på forhånd, men det er viktig for oss at politiet ser på saken. Vi må få avklaring på hva som er greit, og hva som er ukultur, sier Ballestad til avisen.

Taus ordfører

Ordfører Hedda Foss Five er i fødselspermisjon og ønsker ikke å kommentere saken overfor Dagbladet, og hun viser til en granskning som allerede er igangsatt av kontrollutvalget i kommunen.

Heller ikke fungerende ordfører Trond Ballestad (Sp) ønsker å kommentere saken på grunn av utvalgets arbeid.

Ifølge Dagbladet, mottok fotballklubben også 400.000 kroner i en pengegave fra kommunen for fire år siden. Da var gaven et bidrag til en jubileumsbok.

