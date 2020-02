UT PÅ TUR: Teknologiansvarlig Marius Gjerset i klimastiftelsen Zero sier store CO₂-utslipp kunne vært unngått ved å velge annen asfalt, blant annet for sykkelstiene i Oslo. Foto: GORAN BOHLIN, VG

Ap-Raymond får på pukkelen for asfalt-utslipp

Syklistene som sykler på den, forurenser ikke. Men det rødgrønne byrådet i Oslo får sterk kritikk for å bidra til store CO₂-utslipp fra asfalten syklistene sykler på.

Både asfaltprodusenter og klimaforkjempere reagerer på at det uttalte klimavennlige byrådet til Raymond Johansen (Ap), i all hovedsak bare la pris til grunn da de 19. desember la ut en stor asfaltkontrakt på anbud – anslått til rundt 65 millioner kroner.

– Det er to år siden Oslo kommune vedtok høye klimamål for alle anbudene sine. Det har stort sett fungert bra, men her har de sviktet. Det er veldig skuffende at Bymiljøetaten i Oslo har lagt så lite vekt på klimaet når asfalt skal legges. Vi snakker om store CO₂-utslipp som kunne vært unngått, sier teknologiansvarlig Marius Gjerset i klimastiftelsen Zero.

– Betydelig lavere utslipp

Han sier anbudet inneholder krav om at maskinene som skal legge asfalten bruker fossilfritt drivstoff og om 15 prosent gjenbruksmasse i asfalten.

– Det er vel og bra, men det holder ikke når vi vet at det finnes produkter og teknologier hvor CO₂-utslippene ved å produsere dem, er betydelig lavere.

Han ber kommunen sette på bremsene:

– Det mangler helt incentiv for konkurranse om bedre miljøløsninger i anbudet, som vi mener nå bør endres.

Direktør Joar Caspersen i NCC Industri er en av dem som har reagert. I et innlegg under tittelen «Hva skjedde med klimamålene, Oslo?» skriver han blant annet:

– Dagens moderne asfaltfabrikker klarer å kombinere miljøvennlige energikilder, senket temperatur i produksjonen og ikke minst gjenbruk av freste asfaltmasser. Resultatet er at CO₂-utslippene kan reduseres med så mye som 70–95 prosent sammenlignet med tradisjonelle produksjonsmetoder.

Anbudet gjelder reasfaltering av veier og gater og gang- og sykkelveier, hvor det står at de vil «prioritere tiltak for syklister, samt hovedveier/samleveier». Anbudsfristen utløper 10. februar.

En aktuell leverandør er Harald Mathisen A/S.

– Vi er oppgitte over at de i anbudet skriver rød asfalt, som produktet de skal bruke til rødmerking av sykkelfelt. Vi leverer et konkurrerende produkt, Plexidekk, et natursteindekke som er mer klimavennlig enn rød asfalt, sier leder Hans Christian Moen i Harald Mathisen AS.

Han tallfester klimaeffekten:

– Ved å spesifisere at tilbydere skal bruke rød asfalt, og ikke åpne for alternative metoder for å markere sykkelfelt, bidrar denne kontrakten alene til øke utslippene i Oslo kommune med 261 tonn co₂.

Han sier rød asfalt legges med fire centimeter tykkelse, mens deres produkt er ca fire millimeter.

– Det høres litt rart ut på grunn av tykkelsen, men steinbelegget vårt er mer holdbart og fargen forsvinner ikke etter ett år.

– Hva kan dere vise til?

– Vårt produkt er valgt i blant annet Stavanger, Lillestrøm, Arendal og for Statens vegvesen i Oslo

Han sier de taper og vinner anbud.

– Poenget er at Oslo kommune ikke legger opp til en reell konkurranse mellom ulike velprøvde produkter, hvor utslipp og klima er et av flere kriterier.

VARSLER NYE KRAV: Nasjonal talsperson Arild Hermstad i MDG. Foto: Trond Solberg, VG

Redd for utsettelser

Fungerende byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Arild Hermstad (De Grønne), sier de vil se på rutinene.

– Dette er en ettårig kontrakt som skal lyses ut på nytt neste år. Tildelingskriteriene er strenge, og hvis vi skulle endret på anbudskriteriene nå, er jeg bekymret for at det kan føre til at gang- og sykkelveiprosjekter i år blir utsatt.

Men neste år blir det andre krav.

– Vi er opptatt av å bruke innkjøpsmakten aktivt til å fremme stadig bedre klima- og miljøløsninger, og synes derfor det er positivt at Zero og andre aktører presser på for at vi skal stille enda strengere krav. Jeg vil be Bymiljøetaten ta initiativ til en dialogkonferanse med bransjen slik at vi kan stille enda mer ambisiøse miljøkrav i neste års kontrakt.

Han legger til at det er viktig å få frem at det stilles flere miljøkrav også i årets anbudsrunde.

– Både til produksjon og til maskinparken for å i det hele tatt få lov til å være med i konkurransen.

Publisert: 06.02.20 kl. 11:38

