DANSER: Une Bastholm har danset siden hun var noen få år eldre enn datteren. Det har lært henne å ta plass og være tydelig. Foto: Janne Møller-Hansen

Une Bastholm vil bli MDGs første partileder

– Senterpartiet har gjort oss til en motpol for dem, sier Une Bastholm. Hun vil gjøre De Grønne til et folkeparti og gå i regjering i 2021.

Den rolige låten fra platespilleren setter en usannsynlig fart på toåringen til Une Aina Bastholm (34). Jenta spinner rundt henne i stua.

34-åringen var ikke mye større da hun selv begynte å danse på Turids ballettskole i Trondheim. I en forestilling sto hun nervøs helt fremst på scenen, utkledd som en viking med en hird å lede i kamp.

– Det var sånn jeg lærte å ta plass, sier Bastholm.

Som to talspersoner i stedet for en partileder i Miljøpartiet De Grønne, har hun og Arild Hermstad stått sammen om beslutningene. Nå skal partiet velge sin første partileder, alene på toppen.

Une Bastholm vil ta den plassen.

Det har ikke vært en selvfølge for småbarnsmoren, som er eneste representant på Stortinget.

Det gjør henne også til den mest synlige kandidaten av de to talspersonene. Onsdag har partiets valgkomité gått ut med listen over kandidater, der begge stiller til valg som leder eller nestleder.

34-åringen møter VG for å fortelle om sin visjon for partiet.

– Vi skal bli et bredt, grønt folkeparti. Et parti med en stor gruppe på Stortinget, og som gjerne er med på å styre landet allerede i 2021, sier 34-åringen.

– Skal MDG i regjering i 2021?

– Ikke samme hva, men det er det vi håper å bruke tilliten til velgerne på, ja. Det er avhengig av at vi klarer å bli enige med andre partier om en politisk plattform som er ambisiøs nok på klima.

KANDIDAT: Une Aina Bastholm vil si høyt at hun ønsker å bli MDG første partileder. Valgkomiteen har ikke innstilt på sin favoritt. Foto: Janne Møller-Hansen

– Gjort oss til en motpol

Partiet skal fortsatt være uavhengig av venstre-høyre-skalaen i norsk politikk, og ser for seg å kunne samarbeide med både Høyre og Arbeiderpartiet.

Hun hadde selv en indirekte rolle i Frps utgang fra politikken, og utelukker ikke at MDG kunne gå inn i dagens regjering.

– Senterpartiet er de vi samarbeider oftest med i lokalpolitikken. Vi opplever at vi kjenner grasrota i Sp ganske godt, og har flere saker til felles med dem, sier stortingsrepresentanten:

– Mens jeg opplever at Sp sentralt de siste årene har gjort oss til en motpol for dem. Kanskje fordi det får dem til å se mer folkelig ut. At vi representerer noe urbant, ungt og utdannet for dem, som Sp later som er eliten i Norge. Det er det jo ikke.

De skal være villige til å inngå kompromisser og finne løsninger, sier talskvinnen, og velge sine slag blant forslagene. Her er noen:

Vindkraft på land bør begrenses i urørt natur, og holdes i liten skala

Vindkraft til havs bør heller prioriteres, selv om det ikke skulle lønne seg

Avgifter bør brukes mer aktivt for å erstatte fossile biler med elbiler

Derfor bør staten sørge for ladepunkter som gjør elbil mulig over hele landet

Ingen ny oljeleting, men en styrt avvikling av olje og gass

MDG står langt fra dagens regjering når de ønsker en politisk styrt plan for hvordan norsk produksjon av olje og gass skal avsluttes på 15 år.

– Alle de norske partiene må ta inn over seg at vi har funnet mer olje og gass allerede enn vi kan ta opp. Det som ligger i bakken nå får bli liggende, sier Bastholm.

– Equinor har nylig åpnet et nytt felt og videreført et som skulle avsluttes. Hva betyr det?

– Det betyr at det haster for De Grønne å bli større i norsk politikk.

HVERDAG: Matkasse med ingredienser og oppskrifter for tre dager gjør middagslogistikken mulig. – Jeg har respekt for at hverdagen til folk ser ulik ut, sier Bastholm. Foto: Janne Møller-Hansen

Ikke lavere levestandard

De Grønnes visjon for fremtiden vil likevel ikke føre til en fattigere befolkning med lavere levestandard, ifølge Bastholm.

– Mange har en forståelig frykt for hva de forandringene vi skal gjennomføre kommer til å bety for dem. Vårt mål må være å skape begeistring for politikken som kutter nok utslipp og tar vare på natur, sier lederkandidaten.

Ved forrige stortingsvalg i 2017 kom det unge partiet under sperregrensen og fikk ett enslig sete på Stortinget. I kommunevalget to år senere ble MDG det femte største partiet med 7,6 prosent av stemmene. Partiet fikk sin første ordfører i Vardø.

Dersom det var en garanti for hva som skal skje i 2021, ville De Grønne kunne kjøre en minibuss inn på Stortinget. Sånn fungerer det likevel ikke. Det er en jobb som skal gjøres fram mot valget.

I dag har partiet flest velgere blant de under 30 år. Spørreundersøkelsene peker på tre grupper som mest opptatt av klimaspørsmål: de unge, de unge voksne og besteforeldrene.

– Så er det noen generasjoner mellom der som gjerne ønsker å bli sittende i komfortsonen sin, sier trønderen.

Hun frir ikke, selv om partiet kan trenge oppslutningen også blant disse. Men hvem er kvinnen som vil skape begeistringen?

YNGST: Bastholm kan bli Norges yngste partileder. Kjell Ingolf Ropstad i KrF er ett halvt år eldre. Foto: Janne Møller-Hansen

Havrelatte-slurpende treningsinstruktør

Av klisjeer og fordommer kvinner i miljøbevegelsen kan møte har Bastholm allerede innfridd mange.

Da hun først ble kjent i fødebyen Trondheim, drev hun en butikk for etisk produserte matvarer sammen med søsteren. Det var et mål å ikke gå med overskudd. I Oslo ble hun intervjuet hjemme i kollektivet, om vegetarmat og linsepostei.

I dag er hun en høyt utdannet ung kvinne, bosatt innenfor ring 3 i Oslo. Bastholm drikker ikke kaffe latte, men dobbel havrelatte.

Profilen hennes kommer ikke til å endre seg for å nå bredere ut. Partiet vil være tydelige, også i fremtiden.

– Det er nå den jeg er, da. Det er viktigere for meg enn å være bekymret for hvordan jeg blir oppfattet, sier Bastholm.

Hun har vokst opp i både bygd og by, og sier hun har respekt for at folk sin hverdag ser svært ulik ut. Selv har hun også tatt valg som kan overraske.

Samboeren hennes jobber i en 80 % stilling for at hverdagen som småbarnsforeldre skal gå opp. Vegetarmiddagene leveres på døren en gang i uken og lages alltid av ham:

– Jeg liker ikke å følge oppskrifter, sier hun.

Dansen har hun aldri sluttet med. Ved siden av politikerjobben har hun et enkeltpersonforetak som aerobicinstruktør, og holder fortsatt timer i Oslo med ujevne mellomrom.

Det har lært henne å være tydelig, både med stemmen og kroppsspråket.

– En god instruktør leder med kroppen, ikke med stemmen. Men jeg har ikke tenkt å gjøre politikken helt som aerobicen, vi trenger ikke alle å tråkke i takt.

HASTVERK: – Det haster for barna, sier Une Bastholm, for det neste tiåret blir avgjørende i kampen mot global oppvarming. Foto: Janne Møller-Hansen

Publisert: 22.01.20 kl. 03:32

