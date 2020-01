Politimann reddet hennes datter (3) ut av brennende hus: – Jeg skylder ham livet mitt

KALNES (VG) I vinduet ovenpå sto treåringen og ropte «mamma, mamma, det brenner, det brenner!». Nede på gaten sto Sireh Elise Bojang (28) og fryktet hun skulle miste datteren.

En rådsnar politibetjent fikk reist en stige mot husveggen. Han klatret opp, knuste ruten og løftet ut Aiyana. Røyken veltet ut av soveromsvinduet da de kom seg i sikkerhet.

– Jeg skylder politimannen livet mitt. Jeg er veldig, veldig takknemlig, sier Sireh Bojang når VG møter tobarnsmoren på Sykehuset Østfold Kalnes tolv timer etter dramaet.

Lå på eget rom

Hun var alene med barna lørdag kveld. Ektemannen var på spillejobb i Moss, barnas mormor var på ferie. Det var bare de tre hjemme i det toetasjes murhuset i Moss.

De tre soverommene er i andre etasje. Sireh la seg på hovedsoverommet med Maya Bianca på ni måneder. Treåringen Aiyana var blitt så flink til å sove alene at hun lå på eget rom.

Litt før klokken ett natt til søndag bråvåknet Sireh.

– Jeg kjente røyklukt på soverommet. Ikke så mye, men da jeg åpnet døren, var gangen begynt å fylles med gråhvit røyk, forteller 28-åringen.

KNUST: Politibetjenten måtte slå inn vinduet øverst på fremsiden av huset for å redde Aiyana (3). Foto: Nyhetstips.no

– Så tett at jeg ikke så noe

Hun la spedbarnet på gulvet, innhyllet i en dyne, nær balkongen. Derfra er det mulig å klatre ned via en brannstige.

– Så gikk jeg for å se om jeg kunne krabbe inn til Aiyana. Men da var røyken blitt beksvart, så tett at jeg ikke så noe. Jeg ville ikke ta sjansen.

– Var det vanskelig å snu?

– Jeg tenkte at hvis jeg ikke jeg klarte å redde henne, ville kanskje ingen andre klare det. Samtidig visste jeg at om jeg prøvde, kunne jeg segnet om i gangen. Da ville kanskje ingen av oss overlevd.

TRYGT: Aiyana og mamma Sireh Elise Bojang på sykehuset. Foto: Sven Arne Buggeland

28-åringen ringte nødetatene.

– Jeg var panisk i telefonen, ropte bare at det brenner, ga dem adressen og fortalte at jeg har ei jente som kan komme til å …

Sireh sier det ikke rett ut mens krølltoppen lytter.

Hun fikk på seg morgenkåpen, rasket med seg mobilen og grep lille Maya Bianca.

– Jeg klatret ned med en hånd rundt babyen og en hånd i brannstigen. Først var jeg litt redd for å miste henne, men jeg holdt henne godt og vi kom velberget ned.

Oppe i vinduet rundt hjørnet sto Aiyana igjen.

– Hun ropte så høyt at vi kunne høre hverandre hele veien. Hun gråt ikke, men så veldig skremt ut. Jeg kunne se røyken bli tettere og tettere. Til slutt så jeg nesten ikke ansiktet hennes.

Sireh ropte at datteren skulle være rolig og prøve å få opp vinduet. Treåringen forsøkte der hun sto i sengen, men det gikk ikke.

Fant stige hos naboen

Den første politipatruljen kom til stedet etter fire minutter. Utenfor et nabohus fant de en stige som ble satt opp mot vinduet der treåringen sto.

En av politimennene klatret opp så fort han kunne.

– Han knuste ruten og spurte om Aiyana klarte å strekke seg mot ham. Så hørte jeg at han sa «bra!» – og så løftet han datteren min ut gjennom den ødelagte ruten. Jeg så henne nesten ikke for all røyken.

– Hvordan reagerte du da hun var i sikkerhet?

– Jeg begynte å hikste og hyperventilere, klarte nesten ikke puste, sier Sireh.

Treåringen ble lagt på båre og fikk oksygenmasken over ansiktet. To ambulanser kjørte dem til sykehuset på Kalnes.

SAMLET: Aiyana (3), her på sykehuset på Kalnes sammen med far Lars Magnus Madsen (36), mor Sireh Elise Bojang (28) og minstejenta på ni måneder Maya Bianca Foto: Sven Arne Buggeland

– Jeg var fremdeles livredd, for jeg visste ikke om hun ville overleve. Hun hadde fått i seg så mye røyk, jeg visste hvor farlig det kunne være, sier Sireh.

Men fremme på sykehuset fikk hun vite at datteren hadde det bra.

– Da knakk jeg helt sammen.

Aiyana sa ikke et knyst da sykepleierne tok hjertetesten EKG og blodprøver. Også minstejenta var helt rolig gjennom dramaet.

Treåringen hadde 8,2 CO2-prosent i blodet. Har du 0,8, er det greit. Er konsentrasjonen av kulldioksyd over 9,0 prosent, er det kritisk.

Vil takke politimannen

Et halvt døgn etter brannen er moren og barna friskmeldt. De reiser hjem til svigerforeldrene i første omgang og håper politi og forsikringsselskap kan hjelpe med et sted å bo.

Chihuahuaen Nina, som sto i buret i stuen, overlevde dessverre ikke brannen.

RØYKTUNGT: Aiyana (3) kunne mistet livet i brannen hvis det ikke var for den rådsnare politimannen. Foto: Sven Arne Buggeland

– Hvordan klarte du å reagere så rasjonelt?

– Jeg er nesten litt overrasket selv. Jeg var livredd da jeg sto der nede. Men vi har nettopp hatt brannkurs på jobben på Son Spa. Jeg hadde lært hva jeg skulle gjøre.

Familien vil oppsøke politimannen som reddet livet til Aiyana.

– Han har tatt kontakt med sykehuset i ettertid og var veldig preget av det som hadde skjedd. Det var snakk om sekunder. Hva han gjorde, var helt fantastisk, sier Sireh Bojang.

Får ros fra operasjonslederen

Brannen ble slukket ved 01.30-tiden natt til søndag.

Operasjonsleder Trond Lorentzen opplyser søndag ettermiddag til VG at det ikke er noe nytt å melde i forbindelse med hendelsen, og at årsaken foreløpig ikke er avklart.

Finn Håvard Aas, som var vakthavende operasjonsleder da brannen skjedde, roser den rådsnare politimannen som reddet Aiyana.

– Det er klart vi har ikke verneutstyr som brannvesenet, og trener ikke aktivt på dette. Men når det står et barn i et vindu og det brenner, er det sekundene som teller. Betjenten reddet et liv i dag, sier Aas.

Politibetjenten fikk også i seg en del røyk og ble sjekket av helsepersonell etter hendelsen.

