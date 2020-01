SCREENING: Temperaturmålinger utføres på en rekke av Wuhans innbyggere i jakten på dem som er infisert av det dødelige 2019-nCov. Foto: STR / AFP

Dette skjer hvis coronaviruset blir påvist i Norge

Viruset som nå har tatt livet av 56 mennesker i Kina, og smittet nær 2000, har spredd seg verden rundt. Helse-Norge er parat hvis det dødelige viruset ankommer landet.

Nå nettopp

Det som startet som et utbrudd på et kinesisk marked i Hubei-provinsen i millionbyen Wuhan, har utviklet seg til en nasjonal katastrofe for Kina. Verdens helseorganisasjon (WHO) er på ballen, og vurderer kontinuerlig om situasjonen kan utspille seg til en global helsekrise.

Les også: 200.000 kan bli virussmittet

Det er oppdaget et tyvetalls tilfeller utenfor Kina, de aller fleste i asiatiske land, blant annet i Japan, Malaysia, Singapore, Sør-Korea. I tillegg er viruset påvist i USA, Australia og Frankrike.

Sannsynligheten for at viruset, med tilnavnet 2019-nCov, påvises her til lands er til stede, og skulle viruset dukke opp i Norge, så er vi beredt, ifølge Folkehelseinstituttet.

– Vi har erfaring fra lignende tilfeller, og helseverden har lært mye fra foregående utbrudd. Vi er godt skodd, hvis det skulle dukke opp her til lands, sier smittevernvakt ved Folkehelseinstituttet (FHI) Are Berg til VG.

SYMPTOMER: Sykdommen starter gjerne med luftveisinfeksjon. De som er blitt alvorlig syke av coronaviruset, har gjerne alvorlig underliggende sykdom fra før.

Dette gjør du hvis du får symptomer

Enn så lenge er det ingen påviste tilfeller av viruset i Norge, og ved mistanke om infeksjon er dette det du skal gjøre:

– Hvis du har reist i og rundt området Wuhan de siste 14 dagene og opplever feber og luftveissymptomer, så kontakter du ditt lokale helsevesen, som for eksempel legevakt. Ta kontakt per telefon, slik at de kan sette inn tiltak og du unngår å smitte andre på venterommet, sier Berg.

Les også: Smittefrykt utløser unntakstilstand

Viruset har en inkubasjonstid på én til 14 dager og er smittsomt før symptomene vises, ifølge kinesiske helsemyndigheter. Spredningen av det nye coronaviruset i Kina ser ut til å øke i omfang. Folkehelseinstituttet oppfordrer å følge deres hjemmesider for oppdatert informasjon.

Den normale gangen ved et påvist tilfelle er at det lokale helsevesen kontakter FHI ved mistanke, hvor instituttet mottar de nødvendige prøvene og utfører diagnostikken, før de etter noen timer kommer med sitt svar.

Er prøven positiv for 2019-nCov, så må FHI kartlegge reisevirksomhet og undersøke omgangskretsen til den infiserte.

Deretter vurderer de omfanget, og behovet for å sette inn andre tiltak.

Enn så lenge er det ingen konkrete tiltak som er iverksatt på norske innreisepunkter, annet enn bevisstgjøring, for å fange opp mulige smittetilfeller.

Avventer tiltak for reisende

Lørdag ble det klart at UD fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendig til den smitterammede Hubei-provinsen. Det er derimot ikke satt inn tiltak mot reisende til Norge som har vært i og rundt Wuhan.

– Det er store områder, og veldig mange som ikke er blitt syke. Å putte alle som har vært i området i karantene, virker som et lite fornuftig tiltak. Det er ingen indikasjoner så langt på at dette smitter før symptomutbrudd, sier Berg.

VG har vært i kontakt med Norges hovedflyplass Gardermoen, som avventer råd fra helseetater før de setter inn tiltak for reisende.

De nevner blant annet et mottakssenter i GA-terminalen, som kan være aktuelt å bruke ved behov.

VG+: Dette vet legene om viruset

Folkehelseinstituttet sier det har vært stor pågang fra publikum de siste dagene, men beroliger med følgende:

– Vi har gitt praktiske råd til lokalt helsevesen og spesialisthelsetjenesten om hvordan de skal forholde seg til diagnostikk, for å best ivareta og hindre mulig smitte. Det er ikke uventet at vi vil se et tilfelle i Norge, men vi mener vi er klare til å håndtere tilfeller de tilfeller som skulle oppstå, sier Berg.

Pasienter må isoleres

Arne Broch Brantsæter er overlege og spesialist i infeksjonssykdommer ved Ullevål sykehus. Slik forbereder de seg på et eventuelt tilfelle av coronavirus i Norge:

– Det viktigste i første omgang er å gjøre våre ansatte oppmerksomme på tilstanden, og lære korrekt smittevern ovenfor pasienten. Hvis vi får inn en pasient som vi tror kan ha coronaviruset, må vi få personen på et isolat, hvor man kan undersøke og behandle videre, forteller han.

På Ullevål sykehus ønsker de å legge pasienten på et undertrykksisolat, et rom der luften trekkes inn i rommet og viruspartikler ikke kan trenge gjennom ventilsystem og korridorer.

Ikke bekymret: Arne Broch Brantsæter er spesialist i infeksjonsmedisin ved Ullevål sykehus. De er forberedt på å ta imot pasienter med coronaviruset. Foto: Jan Petter Lynau/VG

Han vektlegger at dersom en pasient kommer og det er mistanke om coronavirus, er det mest sannsynlig snakk om annen sykdom.

– Først og fremst kan det dreie seg om andre luftveisinfeksjoner, og virusinfeksjoner det er mye av i Norge nå. Influensa, ikke minst. Vi har en rekke andre virus som gir lignende sykdomsbilde som coronaviruset, med høy feber og lungebetennelse.

Ikke bekymret

Han sier de har gode rutiner for å håndtere virus som dette, og tror ikke det vil bli dramatisk om viruset kommer til Norge.

– Vi er ikke bekymret, men vi er forberedt på at det kan komme hit, sannsynligvis ikke i et stort antall, men som enkelttilfeller. Fra tidligere erfaringer med lignende virus, ser vi at det har begrenset spredning utenfor landet epidemien først oppstår i, sier Brantsæter.

Han trekker frem SARS-viruset i 2002 og 2003, som etter hvert kom under kontroll etter at man skjerpet smitteverntiltakene.

– Vi er ikke bekymret for at dette skal utfordre den norske helsetjenesten, men vi tar det på stort alvor, vektlegger han.

Publisert: 26.01.20 kl. 19:33

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser