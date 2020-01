INN I VARMEN: Trine Skei Grandes største utfordrere i lederkampen, Sveinung Rotevatn og Abid Raja, blir statsråder i den oppdaterte og Frp-frie Solberg-regjeringen. Foto: Frode Hansen

Erna Solberg mente Abid Raja var for fersk til å bli næringsminister

De siste brikkene i regjeringskabalen var ikke klare før torsdag, ifølge VGs kilder.

Fredag formiddag ble den nye regjeringen presentert på Slottsplassen:

Nestleder Ola Elvestuen måtte forlate regjeringen. Grande satte i stedet inn de to tydeligste utfordrerne i partileder-striden: Abid Raja og Sveinung Rotevatn.

Det ble tidlig klart at Rotevatn skulle overta Klima- og miljødepartementet etter Elvestuen. Selv ble Skei Grande kunnskapsminister.

Flertallet av statssekretærer og politiske rådgivere ble bedt om å pakke sakene sine.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø fra Rogaland fikk bli.

Erna involvert

VG er kjent med at den endelige avgjørelsen først ble tatt i løpet av torsdagen, timer før de nye statsrådene skulle utnevnes av Kongen i statsråd fredag klokken 11. Da hadde statsministeren også vært inne i vurderingen av Venstres potensielle statsråder:

– Det er ikke en eneste statsråd som har fått tildelt et departement uten at jeg har vært inne i vurderingen om det er riktig person til det departementet, sier Solberg til VG.

– Aller første gang

Statsministeren sier dette om hvorfor Nybø ble næringsminister, og Raja ble kulturminister. Og ikke omvendt:

– Næringsdepartementet har godt av å ha en statsråd som har vært i regjering en stund, de har mange tunge saker. Abid Raja skal inn i regjering for aller første gang. Kulturdepartementet har mange spennende og viktige områder som Abid kommer til å elske å jobbe med og drive med. Men det gir også en mulighet for å komme inn i hvordan et regjeringsarbeid er, sier Erna Solberg.

Abid Raja vil ikke kommentere vurderingene av om han skulle bli næringsminister eller kulturminister.

Skei Grande: Hører på partiet

Under nøkkelkortoverleveringen i Kulturdepartementet hyllet Skei Grande og Raja hverandre, tross et turbulent forhold de siste årene.

Nå begrunner Venstre-leder Trine Skei Grande for første gang hvorfor hun satte Raja og Rotevatn inn i regjeringen, de to som regnes som hennes fremste utfordrere til partiledervervet:

– Det å ta dem inn, er å høre på partiet når de mener at dette er talenter som skal bygges videre på, sier Venstre-lederen til VG.

VG har denne uken hatt bakgrunnssamtaler med flere kilder som jobbet for at både Rotevatn og Raja skal få nye verv. På begge sider ble det gitt uttrykk for at Skei Grande kunne kjøpe seg mer tid som leder og skape ro i partiet hvis hun ga de to en plass i regjeringen.

– Jeg er lydhør på hva partiet har prioritert. Det gjør jeg også når jeg utnevner statsråder, sier Skei Grande på spørsmål om dette.

HOVEDUTFORDRERE: Sveinung Rotevatn og Abid Raja, her flankert av Henrik Asheim og Trine Skei Grande. Foto: Tore Kristiansen

Satt fast på Bangkok-flyet

Mandag, idet Frp-leder Siv Jensen startet sin pressekonferanse om regjeringsbruddet, satt Raja på flyet til Bangkok på tur til Indonesia sammen med Stortingets utenriks- og forsvarskomité. Flyet var i ferd med å ta av fra Gardermoen.

Jensen startet med å ramse opp resultatene av Frps drøye seks år i regjering. Hun tok seg god tid før hun kom til konklusjonen.

Uten internett

Mens Raja holdt på å miste nettdekningen, begynte mediene å sende ut sine pushmeldinger. Alle med den samme beskjeden: Frp forlater regjeringen.

Flyet hadde ikke internettilgang, så Raja satt i sitt sete de neste ni og en halv timene uten å ane mer om dramaet som utspilte seg i Oslo.

Da han landet i Bangkok, ringte han Trine Skei Grande. De skal ha blitt enige om at han skulle returnere. Men bagasjen var sjekket inn videre til reisemålet, Jakarta. Raja rakk så vidt flyet tilbake til Oslo. Der landet han midt på dagen tirsdag, ett døgn etter at han forlot Gardermoen.

Det neste døgnet var Raja i Oslo, og forteller i dag at han lot være å ta telefonen da journalister ringte. Onsdag kveld meldte VG at Raja hadde snudd i Bangkok og reist hjem.

MÅTTE GÅ: Fredag var Venstre-nestleder Ola Elvestuen ferdig i regjering. Her med arvtager i Klima- og miljødepartementet, Sveinung Rotevatn. Foto: Helge Mikalsen

Elvestuen ut av regjering

Ola Elvestuen, som har vært nestleder siden 2008 og en av Skei Grandes støttespillere, gikk av.

Elvestuen vil ikke svare VG på om han helst ville fortsette i jobben.

– Jeg går til Stortinget for å gjøre en jobb der. Stortinget blir viktigere nå, sånn som regjeringen er, med blant annet rusreform, få ned klimagassutslipp og ta vare på natur, sier Elvestuen.

FIKK BLI: Iselin Nybø. Foto: Frode Hansen

Bare tre fikk fortsette

Seks av Venstres statssekretærer og politiske rådgivere måtte forlate regjeringskontorene fredag, i tillegg til Sveinung Rotevatn som rykker opp fra statssekretær til statsråd.

Kun disse tre fortsetter: Jan-Christian Kolstø, Audun Rødningsby og Geir Olsen.

Kravet om fornying i ledelsen var tydelig siden i fjor høst. Kritikken økte samtidig mot en Oslo-tung regjeringskabal.

Ett viktig hensyn var å hente inn en stab med stor geografisk spredning. Nå har Venstre rekruttert statssekretærer og rådgivere fra alle landsdeler, fem kvinner og åtte menn, og fire under 30 år.

Trine Skei Grande bekrefter at dette er et regjeringsteam som kan sitte frem til valget i 2021.

– Grunnen til at vi endret regjeringen nå har ikke noe med landsmøtet å gjøre, men at Frp har gått ut. Og da måtte vi gjøre den jobben. At vi trenger noe fornyelse etter landsmøtet, hadde vi allerede begynt å drøfte i partiet. Nå måtte vi gjøre det, sier Skei Grande.

Venstres valgkomité og lederen Per A. Thorbjørnsen har frist til tidlig i mars med å legge fram en innstilling til ny partiledelse, foran landsmøtet 17. til 19. april.

– Valgkomiteen har ikke vært involvert i regjeringskabalen, sier Thorbjørnsen til VG.

Publisert: 25.01.20 kl. 14:43

