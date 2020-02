SAMLING: Fylkesordførere fra fire kystfylker møtte pressen i dag, for å fortelle at de nå samler seg om krav til staten. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Kystfylkene med klar melding: Staten må ta regningen for elfergene

Kystfylkene har ikke råd til å ta merkostnadene for elfergene. Dersom staten ikke betaler, må de droppe nye elferger eller skru opp billettprisene mer.

Nå nettopp

Etter opprør i flere fylker mot voksende fergepriser, har fylkeskommunene gått sammen om en felles front.

Fire av fylkene langs kysten møtte pressen fredag morgen, med fylkesordførere og varaordførere fra Vestland, Møre og Romsdal, Nordland og det nye storfylket Troms og Finnmark.

Sammen med KS har de ett felles budskap: Fylkeskommunene kan ikke sitte igjen med regningen for merkostnadene ved å kjøpe inn elferger.

– Det koster med store nye investeringer, og fylkene har ikke muskler til å bære det. Det dekkes ikke opp av rammene i statsbudsjettene. Hvis ikke fylkene får dekket utgiftene kan de ikke satse videre på grønn teknolog, sier styreleder Gunn Marit Helgesen i KS.

I dag setter fylkesordførerne sin lit til at den nye samferdselsministeren, Knut Arild Hareide i KrF, legger mer penger på bordet. Ellers har de ett vanskelig valg.

OPPRØR: Iris Holm Otting og samboeren regner nå med å betale 130 000 kroner i året på fergene i Møre og Romsdal. Foto: Gisle Oddstad

Varsler høyere priser eller ingen elferger

Flere av ordførerne viste til samboerparet VG har fortalt om, som regner med å betale 130.000 kroner i året for fergene i Møre og Romsdal. De beskriver et opprør blant sine innbyggere over høyere fergepriser.

KS sier at de kan dokumentere at elfergene koster mer enn var forventet, på grunn av dyre innkjøp, dyrere kontrakter og ombygging av kaianlegg.

Kommunenes organisasjon vil ikke råde til å droppe innkjøp av de nye fergene, men Helgesen sier ta fylkene har kun to alternativ:

– Det er å dytte regningen over på innbyggerne og få en storm imot deg, eller å stoppe investeringene, sier Helgesen.

Nå arrangerer fylkene en fergekonferanse for å regne ut den reelle prislappen på elfergene, som fylkene mener de ikke har fått dekket.

Regjeringen og statsminister Erna Solberg (H) har sålangt sagt at fergeprisene er fylkene sitt ansvar.

ADVARER: Fylkesordfører i Vestland, Jon Askeland (Sp), sier at de allerede opprørte fergebrukerne kan få enda større prisøkning på fergene framover. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Vestland varsler høyere fergepriser

I gamle Hordaland fylke har innbyggere startet et opprør mot fergeprisene, som økte 36 prosent fra i fjor til i år – men på grunn av Autopass-ordningen, ikke på grunn av elfergene.

Fylkesordfører i Vestland, Jon Askeland (Sp), sier at fylket så langt har tatt kostnaden ved at de har innført batteriferger på 17 samband.

Fylket går med 320 millioner kroner i underskudd på elfergene det neste året, sier Askeland, men det er ikke aktuelt for Vestland å stoppe investeringer i elfergene. Hvis staten ikke tar regningen, vil de måtte øke prisene.

– Vi blir sittende med en høyere regning, det blir vårt problem i fylkeskommunen, for vi har så langt ikke veltet den prisen over på brukerne. Men hvis vi ikke får en høyere kompensasjon nå, så vil det bli noe vi må se på, sier Askeland.

Det er tre ting som har gjort elfergene dyrere enn forventet, ifølge Askeland:

fergene er dyrere i seg selv operatørene har skrudd opp prisene fordi de har sett at de har fått en for stor regning de nye elfergene trengte nytt kaianlegg og infrastruktur

Nordland: 200 millioner i minus

Nordland fylke skal investere i elferger på over 20 samband de neste årene. Fylkeskommunen skrudde opp prisene kolossalt 1. januar i år, men fikk så massive protester at de måtte gå tilbake på prisøkningen.

Nå må de vurdere om de har råd til å gå for elferger. Dersom de ikke tar dette valget nå, er det åtte år til neste anbudsrunde, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap).

– Det er våres fylkesveier som blir tatt av ras og flom. Klimaendringene står vi midt oppe i, og da må vi ta vår del, sier Norvoll.

De har en hybridferge i dag, men skal legge ut anbud på utslippsfrie ferger på over 20 strekninger de kommende årene.

– Dessverre fins det ikke goder for å klare å gjøre dette. Det gjør at vi blir stående på stedet hvil og ikke greier å gjøre de oppgavene som det er meningen at vi skal gjøre.

Troms og Finnmark: Kjøper ikke elferger

VG har tidligere omtalt at det nye storfylket er usikre på om de har råd til å kjøpe elferger. De er nå klar på at med dagens situasjon blir ikke det aktuelt.

– Vi i Troms og Finnmark har bare fylkesveier, og vi har ikke råd til å innføre elferger nå. Vi legger merke til at på de statlige sambandene har det ikke vært problem å øke innvilgningene, sier Bjørn Inge Mo (Ap), fylkesrådsleder i Troms og Finnmark.

De har bedt om elferger på to av sine strekninger, men varsler nå at de ikke vil ha råd til å kjøpe inn elfergene.

Publisert: 07.02.20 kl. 12:36

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser