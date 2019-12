Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Brannvesenet advarer mot fyrverkeri på avveie

Desember er en av årets mest brannfarlige måneder. Østre Agder Brannvesen har den siste tiden rykket ut til flere branner.

I løpet av de siste ukene har Østre Agder Brannvesen rykket ut til tre alvorlige bygningsbranner. Det skriver de i en melding på Facebook.

I to av brannene måtte beboere hoppe ut fra andre etasje. I den siste brannen på Skare på Tromøy, reddet mest sannsynlig naboene mannens liv ved hjelp av veileding fra 110-sentralen. Naboene banket i ytterveggene og ropte slik at personen våknet og kom seg ut, minutter før brannvesenet var på plass.

Når brannvesenet kom frem, var det ikke levelig i noen rom på grunn av røyk og varme, skriver Østre Agder Brannvesen.

Deler råd

Desember er en av årets mest brannfarlige måneder, ifølge DSB. I 2018 var desember måneden med flest branner og branntilløp med 359, viser deres brannstatistikk.

– Bygningsbrannene er ikke etterforsket ferdig så vi kan ikke konkludere med årsaker, men vi vet av erfaring at julen er stressende for mange. Det er fort gjort å glemme et levende lys eller en kasserolle på komfyren, skriver brannvesenet, som har hatt en travel julehelg også med flere branntilløp og pipebranner.

På Facebook deler de også tre råd i forbindelse med nyttårsfeiringen.

• Les bruksanvisningen før du tenner på fyrverkeri

• Slukker lunten før fyrverkeriet går av, tenn aldri på nytt. Dra heller ikke ut mer lunte. Den delen av lunten som er inne i pakken kan ha en annen brennehastighet enn ytterdelen, og da kan det smelle med en gang.

• Bruk vernebriller

Fyrverkeri på avveie

Brannvesenet ber også foreldre være oppmerksom på fyrverkeri «på avveie».

– Nesten hvert år er det noen kreative barn og unge som eksperimenterer med fyrverkeri som til overs og utsetter skole, barnehage eller egne hjem for økt brannfare.

Flere politidistrikter melder om fyrverkerikaos nyttårsaften.

