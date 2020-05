PROTEST: Gatekunstneren AFK satte i mai opp et kunstverk av en trist Picasso i protest mot rivingen av Y-blokka i Oslo. Verket ble senere fjernet av Statsbygg. Foto: Gøran Bohlin, VG

Direktør ved Picasso-museet i Barcelona ut mot rivingen av Y-blokka

Seks toppledere ved spanske kunst- og arkitekturinstitusjoner går samlet ut mot rivingen av Y-blokka i Oslo.

I en offentlig uttalelse uttrykkes det sterk bekymring over rivingen av Y-blokka i Oslo.

Brevet er blant annet signert Emmanuel Guigon, direktør ved Picasso-museet i Barcelona. Picasso-museet huser en av verdens mest omfattende samlinger av kunstverk fra den spanske kunstneren Pablo Picasso, og erklærte lørdag på sin Facebook-side støtte til bevaring av Y-blokka.

Rivingen av Y-blokka har skapt stort engasjement. Det karakteristiske bygget i regjeringskvartalet inneholder flere verker av Picasso. Det mest kjente er «Fiskerne», som er en integrert del av fasaden. Det er bestemt at verket skal tas vare på og bli en del av det nye regjeringskvartalet, selv om resten av bygget blir revet.

I uttalelsen reagerer de sterkt på valget om å rive bygningen, og omtaler arkitekturen til den nåværende bygningen og kunstverkene som ett, samlet verk.

– Y-blokka sees fra utsiden gjennom veggmaleriet. Det er bygningens ansikt og arkitekturen er dens kropp, står det skrevet på katalansk i uttalelsen.

Å skille bygningen, som er tegnet av arkitekt Erling Viksjø, fra kunstverkene av Picasso, omtales videre som en «alvorlig feil».

– Verket er født sammen. Å ødelegge en del av det, tilsvarer å ødelegge det i sin helhet, understrekes det.

– Unikt kunstnerisk uttrykk

Uttalelsen er videre signert av Judit Carrera, direktør ved Center of Contemporary Culture of Barcelona (CCCB), Assumpció Puig, dekan i den katalanske arkitektforeningen (COAC), Marko Daniel, direktør ved Joan Miró-museet for moderne kunst i Barcelona, Ferran Barenblit, direktør ved Barcelona museum for samtidskunst (MACBA) og Margarida Sala, direktør ved museet for katalansk historie.

Y-blokka er dekorert med sandblåst kunst utformet av Picasso og Carl Nesjar. De to har også utstyrt bygningen til Catalonias arkitektforening med en lignende kunstvegg på ytterfasaden.

De to kunstnernes utvikling og «unike kunstneriske uttrykk» vil for alltid knytte de to bygningene sammen, mener COAC.

– Vi kan ikke forstå Carl Nesjars valg om å utsmykke vår bygning med veggmalerier basert på tegninger av Pablo Picasso i 1962, uten at det felles arbeidet de gjennomførte i Oslo fem år tidligere, i 1957, sees i sammenheng, står det skrevet i uttalelsen.

COAC har tidligere omtalt valget om å rive Y-blokka som «tragisk» overfor Aftenposten.

Truet kulturminne

I uttalelsen tilbyr de spanske museumsdirektørene støtte til både Oslo bystyre og Fortidsminneforeningen i arbeidet med å bevare Y-blokka.

– Å ødelegge deler av dette verket vil være som å ødelegge selve konseptet arkitektur, avslutter de.

I mars ble Y-blokka nominert til en plass på listen over Europas syv mest truede kulturminner av verneorganisasjonen Europa Nostra.

Det albanske nasjonalteateret i Tirana, Sammezzano slott i Toscana og Jezeri slott i Tsjekkia er også på listen. Det samme er Szombierki kraftverk i Polen, Beograd festning og Plecnik stadion i Slovenia.

13. desember i fjor ga Oslo kommune tillatelse til riving av Y-blokka. Tillatelsen ble klaget inn for Fylkesmannen i Oslo og Viken, og kommunen ga utsatt iverksetting av tillatelsen til klagene var behandlet av Fylkesmannen. 21. februar stadfestet Fylkesmannen rivetillatelsen.

Men etter siste valg har de to rivningsvillige partiene ikke lenger flertall i bystyret. Nå ønsker det nye flertallet å bevare bygget.

