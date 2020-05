Slik blir 17.mai på VG og VGTV

17.mai i år blir en nasjonaldag vi sent vil glemme. Selv om coronaviruset har resultert i at tog og tradisjonell feiring uteblir, gjør VG alt for å lokke frem 17.mai-stemning hos det norske folk, sier utviklingsredaktør Øyvind Brenne.

Oppdatert nå nettopp

Slik lover VG å bidra til at dagen blir en folkefest som du kan følge der du er.

– Vi vil ha fyldig dekning fra alle landsdeler gjennom hele dagen, sier Brenne.

les også Slottsplassen stengt for publikum på 17. mai

VGTV-sending hele dagen

VGTV går i gang med sending på vg.no fra kl.8 og utover store deler av dagen. Vi følger folkefesten direkte fra alle landsdeler og dekker den alternative feiringen med korps, kor, konkurranser og gjester.

I sendingen får du se en større produksjon som erstatter barnetoget på Slottsplassen og vi skal være med statsminister Erna Solberg på balkongen da hun og resten av landet synger nasjonalsangen.

VGTV stikker innom Morten Hegseth og Vegard Harm, Spårtsklubben konkurrerer i 17.mai-leker og vi utfordrer kjente fjes i isspisekonkurranse.

VG vil hjem til deg!

Men det blir VG-leserne som blir de aller viktigste i VGs dekning denne dagen.

– I vårt 17.mai-studio blir det mulig å dele bilder av 17.mai-feiringen gjennom hele dagen, og disse bildene vil også bli en viktig del av VGs forside. Her håper jeg at leserne våre vil være med å dele glimt fra sin feiring i år, sier Brenne.

Her kan du sende video fra din feiring til VGTV (nevn hvor du holder til).

SLÅ REKORDEN: I VGs 17.mai-spill beveger du deg som i et tradisjonelt sekkeløp, men med flere hinder på veien.

Digitalt sekkeløp og vinking til kongefamilien

I og med at slottsplassen er stengt på 17.mai, men på vg.no vil du kunne vinke til kongefamilien gjennom hele dagen.

Nasjonaldag er heller ikke det samme uten pølser, is og sekkeløp.

I VGs nye online spill kan du fråtse i alt som hører med til feiringen! Spill det her, og hopp deg til ny is-rekord!

Publisert: 15.05.20 kl. 15:37 Oppdatert: 15.05.20 kl. 16:04

Fra andre aviser