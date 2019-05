TINGRETTEN: Merete Hodne sammen med advokat Per Danielsen i Stavanger tingrett. Foto: Johansen, Carina / NTB scanpix

Merete Hodne anker til Høyesterett

Bryne-frisør Merete Hodne anker saken mot Løgnaslaget til Høyesterett. – En viktig prinsippsak, sier advokaten.

Det bekrefter hennes advokat Per Danielsen overfor VG.

– Det er en viktig prinsippsak, for lagmannsrettens dom åpner for at folk på høyresiden skal tåle å bli kalt nazister. Slik har det aldri vært før, og slik skal det ikke være i fremtiden, sier Danielsen.

– Hvis dette blir stående, skader det ytringsfrihet og uthuler muligheten for en ryddig og saklig debatt, sier han videre.

Det var NRK som først omtalte saken.

Tapte i tingretten

Striden handler om at revygruppen brukte ordet «nazifrisør» i en sang.

Hodne tapte saken i Stavanger tingrett i fjor, da retten frifant Løgnaslaget for injurier etter å ha omtalt henne som «nazifrisør». Hun krevde inntil 200.000 kroner i oppreisning fra hvert av medlemmene i revygruppen som fremførte sangen «En hårsår frisør fra Bryne».

Merete Hodne anket så tingrettens avgjørelse til lagmannsretten, men i begynnelsen av april forkastet Gulating lagmannsrett anken.

Optimistiske

Danielsen forteller at han og Hodne er optimistiske til å vinne frem i Høyesterett.

– Lagmannsretten har dessverre ikke saksbehandlet noen av de sentrale rettsavgjørelsene fra menneskerettighetsdomstolen og Høyesterett, som er aktuelle. Det er snakk om 5–10 sentrale dommer, med de samme prinsippene og samme temaene. Derfor bør Høyesterett prøve saken, sier Danielsen til VG.

Forestillingen «Løgnasevangeliet», der den mye omtalte sketsjen ble fremført, ble sett av 25.000 personer.

Revyforestillingen var inspirert av saken der Hodne ble dømt for å avvise Malika Bayan i frisørsalongen sin fordi Bayan hadde på seg hijab.

