Drapsoffer i Mehamn døde av blodtap

Gisli Thor Thorarinsson (40) mistet så mye blod da han ble skutt i låret, at han døde. Det viser den foreløpige obduksjonsrapporten.

Den islandske ambassaden er varslet om at obduksjonen er ferdig og at avdøde kan fraktes til hjemlandet Island, skriver Finnmark politidistrikt i en pressemelding.

– Vi venter fortsatt på analyse av våpen, elektroniske spor med videre. Ingen av de involverte var registrert med våpen. Politiet hadde på det tidspunkt, heller ingen konkret informasjon om at siktede hadde tilgang til våpen. Etterforskningen så langt viser at våpenet ble tilegnet samme dag som drapet, sier Torstein Pettersen, avsnittsleder for taktisk etterforskning i pressemeldingen.

Det var tidlig om morgenen 27. april at Thorarinsson ble funnet død etter at politiet hadde fått melding om at det var løsnet skudd i et bolighus i Mehamn. Politiet mener de to siktede i saken forlot åstedet i en bil natt til lørdag før de ble pågrepet noen timer senere i Gamvik. Politiet har tidligere opplyst at det har funnet blodspor i bilen.

To islandske menn er siktet og varetektsfengslet i saken. Den ene av dem – avdødes halvbror – erkjenner at han var på stedet, at han avfyrte et våpen og at det gikk av et skudd. Men han erkjenner ikke straffskyld for drap.

Halvbroren var under etterforskning for trusler mot den avdøde og hadde besøksforbud.

Den andre siktede nekter for å ha noe med drapet å gjøre.

Den hovedsiktedes forsvarer Vidar Zahl Arntzen har tidligere sagt til NRK at hans klient kaller hendelsen for et forferdelig tragisk uhell. Han skal ha forklart at han ikke oppsøkte Thorarinsson for å skade ham, men at det oppsto en konfrontasjon.

Politiet opplyser at de har avhørt nærmere femti vitner i saken.

