FORTSATT TILLIT: PST-sjef Hans Sverre Sjøvold og justisminister Monica Mæland (H) under presentasjonen av PSTs trusselvurdering 2020. Foto: Berit Roald/NTB Scanpix

Sjøvold oppbevarte ulovlige våpen i justisdepartementet

I to år hadde PST-sjef Hans Sverre Sjøvold ulovlige våpen på kontoret sitt inne i justisdepartementet. Oppbevaringen økte risikoen for at våpnene kunne komme på avveie, mener Spesialenheten.

Nå nettopp

Onsdag i forrige uke ble PST-sjef Hans Sverre Sjøvold ilagt et forelegg på 50.000 kroner for ulovlig besittelse og ulovlig oppbevaring av tre skytevåpen.

Bakgrunnen for etterforskningen var VGs avsløring av at Sjøvold tok i mot flere håndvåpen fra enken til en losjebror og oppbevarte de ulovlig i flere år.

Spesialenheten for politisaker har avdekket at Sjøvold oppbevarte to revolvere og en pistol inne på kontoret sitt i Justisdepartementet.

Det viser påtalevedtaket som VG har fått innsyn i.

Spesialenheten: Økt risiko

Våpnene skal ha ligget i låst kontormøblement. Da VG intervjuet PST-sjefen i fjor, hevdet han at våpnene var lovlig låst ned:

– Dette ble håndtert som en ren vennetjeneste. Disse våpnene var lovlig låst ned og ble liggende helt til amnestiet kom, sa Sjøvold til VG i november.

Spesialenheten slår nå fast at våpnene aldri ble oppbevart i godkjent våpenskap og at dette «tilsa en økt risiko for at skytevåpnene kunne komme på avveie».

VG har spurt Sjøvolds forsvarer Christian B. Hjort om hvordan PST-sjefen selv vurderte denne risikoen, og hvorfor han svarte at våpnene var lovlig låst ned:

– Sjøvold har erkjent de faktiske forhold og vedtatt forelegget. Han har forklart seg i detalj om alle forhold til Spesialenheten og ønsker ikke å kommentere saken ytterligere, skriver Hjort.

JUSTISMINISTER: Monica Mæland har ingen kommentar til at PST-sjef Hans Sverre Sjøvold i rundt 2 år oppbevarte ulovlige våpen inne i justisdepartementet da han var ekspedisjonssjef der. Foto: Berit Roald/ NTB Scanpix

Justisministeren svarer ikke

VG har stilte flere spørsmål til justisminister Monica Mæland (H) og justis- og beredskapsdepartementet:

** Har ansatte (ekspedisjonssjef) i justisdepartementet lov til å oppbevare private våpen på jobben?

** Har Monica Mæland en kommentar til at Hans Sverre Sjøvold i rundt 2 år oppbevarte ulovlige våpen inne i justisdepartementet?

** Er det ikke en sikkerhetsbrist at en ansatt gjennom flere år kunne oppbevare ulovlige våpen på kontoret i departementet?

** Hvilken reaksjon kan en ansatt forvente i dag dersom justisdepartementet avdekker at vedkommende har ulovlige våpen på kontoret?

Justisministeren svarer ikke på VGs spørsmål.

«Justis- og beredskapsdepartementet er kjent med vedtaket fra Spesialenheten for politisaker. Spesialenheten er uavhengig av departement, og det er dermed ikke riktig av departementet å kommentere enkeltsaker», skriver kommunikasjonsrådgiver Linda Hafstad i Justis- og beredskapsdepartementet.

Monica Mæland skrev i forrige uke at hun fortsatt har tillit til Sjøvold som PST-sjef.

les også PST-sjefen ilagt forelegg for brudd på våpenloven

Flyttet våpnene flere ganger

Hans Sverre Sjøvold var ekspedisjonssjef for politiavdelingen i justisdepartementet fra 2010 til 2012. Justisministrene i denne perioden var Knut Storberget (Ap) og Grete Faremo (Ap).

Sjøvold skal ha tatt med seg de ulovlige våpnene fra kontoret sitt på Politihøgskolen, via departementet, og videre til kontoret ved politihuset i Oslo da han ble politimester her.

I 2016 leverte daværende politimester Sjøvold inn våpnene til våpenforvaltningen i Oslo politidistrikt.

I fjor ble Sjøvold sjef for Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Nå har Spesialenheten har slått fast at PST-sjefen har brutt straffelovens §190 for ulovlig besittelse av våpen. Strafferammen er inntil 2 års fengsel.

«Som politimester var han øverste leder for både våpenforvaltning og for strafferettslig håndtering av ulovlige våpen. Øvrige stillinger han innehadde i perioden 2009-2016 tilsier også god kunnskap om reglene for våpenhold, og en forventning om å respektere disse», skriver Spesialenheten i vedtaket.

Beholder sikkerhetsklarering

Spesialenheten trekker fram to skjerpende omstendigheter:

** Saken gjelder flere våpen og den ulovlige besittelsen gikk over lang tid.

** Våpnene ble aldri oppbevart i godkjent våpenskap, dette tilsa økt risiko for at våpnene kunne komme på avveie.

Spesialenheten beskriver også to formildende omstendigheter:

** Det har gått svært lang tid siden våpnene ble innlevert i 2016.

** Sjøvold leverte inn våpnene frivillig.

Spesialenheten skriver at de under tvil har kommet til at forholdet kan avgjøres med forelegg fordi det har gått så lang tid. Hans Sverre Sjøvold ble ilagt en bot på 50.000 kroner.

Sjøvold beholder også høyeste sikkerhetsklarering som sjef for PST.

– Departementet anser ikke at denne saken gir grunnlag for å endre autoriseringen. Autoriseringen ble vurdert da saksforholdet ble kjent – og det har ikke fremkommet informasjon som tilsier at autoriseringen endres, skriver Justisdepartementet til VG.

Forsvarer: Beklager sitt sommel

Sjøvolds forsvarer Christian B. Hjort har tidligere sagt til VG at våpnene skulle blitt innlevert til politiet umiddelbart etter at han mottok dem fra enken til en avdød venn.

– Men de har blitt liggende. Våpnene har ikke vært i bruk og Sjøvold har ikke hatt noen ammunisjon til våpnene. Sjøvold beklager sitt sommel med å innlevere dem. Han påpeker at forholdet ligger fire år tilbake i tid og at det ikke omfatter hans embedsførsel som sjef for PST. Han har vært åpen om forholdet og varslet departementet straks han ble kjent med saken, uttaler Hjort.

Publisert: 10.06.20 kl. 15:37

Fra andre aviser