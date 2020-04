STENGT: E6 over Dovrefjell er en av flere fjelloverganger som er stengt på grunn av vind og snøfokk mandag. Foto: Webkamera Statens vegvesen / Statens vegvesen

Kraftig vind flere steder

Sterk vind har ført til mange utrykninger for politiet i Oslo mandag. Vind og snøfokk skaper problemer for trafikken i fjellet i Sør-Norge.

– Det har vært mye vind i Vest-Norge det siste døgnet, og i ettermiddag har det også begynt å blåse bra østafjells. Det er hovedsakelig vindkast som utgjør den kraftigste vinden, opplyser vakthavende meteorolog Martin Granerød ved Meteorologisk institutt til VG.

Når VG snakker med meteorologen like før klokken 18.00, ligger vindkastene på Blindern i Oslo på rundt 22 meter per sekund.

– Østafjells var det forventet at de kraftigste vindstyrkene kom i ettermiddag. Det gule farevarslet varer til i kveld, sier Granerød.

Politiet i Oslo skriver på Twitter at de har fått mange henvendelser, både om falne trær og andre gjenstander som løsner i vinden.

– Fra morgen av har det vært kraftig vind. Frem til for et par timer siden fikk vi mange meldinger om alt fra trær som hadde falt ned eller var i ferd med å falle ned til takplater som hadde løsnet og skranglet mot bygningsmassen. Kort sagt så har vi fått et titalls meldinger om at vinden har tatt tak i ting, forteller operasjonsleder Tor Gulbrandsen ved Oslo politidistrikt til VG klokken 20.30.

STENGT: E6 over Saltfjellet er mandag stengt på grunn av uvær og blir tidligst åpnet for kolonnekjøring tirsdag morgen, ifølge Statens vegvesen. Foto: Webkamera Statens vegvesen / Statens vegvesen

– Har stengt av gater

Operasjonsleder Gulbrandsen forteller at politiet i løpet av dagen har samarbeidet tett med brannvesenet.

– Der vi har vurdert at det var fare for liv og helse så har vi sendt en patruljebil til stedet. Enkelte av hendelsene i dag har vært såpass alvorlige at vi i perioder har stengt av gater, enten med politisperrebånd eller ved at en patrulje har stått der over tid for å hindre at folk går inn i et farlig område.

På 110-sentralen i Oslo har det akkurat vært vaktbytte da VG ringer.

– Det har vært en hektisk dag for vaktlaget som har vært på jobb, med over hundre hendelser. Veldig mange av dem har vært oppdrag på naturhendelser som har med vinden å gjøre. Det har vært alt fra leskjermer som henger og slenger, trær som har falt ned og takplater og andre ting som har løsnet fra bygninger, sier vaktkommandør Glenn Gulbrandsen ved 110-sentralen.

ÅPEN: E16 over Filefjell klokken 20.45 mandag. Foto: Webkamera Statens vegvesen / Statens vegvesen

Tusener uten strøm

Den kraftige vinden har også ført til at flere tusen har mistet strømmen på Østlandet det siste døgnet.

Over 3000 var på et tidspunkt uten strøm i Viken, viste Hafslunds strømbrudd-kart ved 16.30-tiden mandag. Verst har det gått utover Sarpsborg kommune, der 1447 var uten strøm.

Ved 17-tiden er mange av strømbruddene rettet opp, og antall strømløse var nede i drøye 1000. Flest i Nes, der 570 er strømløse.

Også i hovedstaden må flere greie seg uten elektrisitet. 427 Hafslund-kunder var uten strøm etter fem ulike strømbrudd.

Kraftig vind i nord

Ifølge meteorolog Granerød blåser det også kraftig lenger nord i landet vårt mandag kveld.

– I Nordland har det blåst godt i bebygde områder, vindkastene ligger enkelte steder på mellom 30 og 35 meter per sekund. I Trøndelag har det også vært mye vind, sier Granerød.

Operasjonsleder i Nordland politidistrikt bekrefter at det blåser godt enkelte steder.

– Men vi er et langstrakt fylke, så det varierer veldig hvor mye det blåser. Vi har ikke fått meldt inn noen hendelser til oss i forbindelse med været, hverken skade på folk eller materiell, sier operasjonsleder Kai Eriksen i Nordland politidistrikt til VG mandag kveld.

Stengte fjelloverganger

Sterk vind og snøfokk skaper problemer for trafikken i fjellet i Sør-Norge mandag ettermiddag, skriver NTB.

Klokken 16.45 var riksvei 7 over Hardangervidda stengt, men det var fri ferdsel på E16 over Filefjell, E134 over Haukelifjell og riksvei 52 over Hemsedalsfjellet, opplyser Statens vegvesen.

E6 over Dovrefjell, fylkesvei 50 Hol-Aurland, riksvei 15 over Strynefjellet, fylkesvei 27 over Venabygdsfjellet og fylkesvei 51 over Valdresflye er helt stengt, og de tre sistnevnte åpnes ikke mandag.

– Det er vind og snøfokk som skaper problemer, og noen steder snør det også, sier trafikkoperatør Mette Brunes til NTB.

– Det blir generelt mye vær på fjellet de neste dagene, først og fremst i fjellovergangene i Sør-Norge. Nå er det ikke så mange som beveger seg i fjellet om dagen, men de som skal kjøre over fjellovergangene bør sjekke vær og føre, sier meteorolog Granerød til VG.

Fra tirsdag av vil forholdene bedre seg østafjells.

– Fra onsdag ser det ut til at vi får temperaturer over femten grader og sol, men fra torsdag vil temperaturen kanskje gå litt nedover igjen. I Sør-Norge er det høytrykksoppbygning, så det er lov å håpe på en veldig fin helg, sier meteorologen.

– Fra Vestlandet sin del fortsetter det med skyet vær og nedbør tirsdag og onsdag, og det skyete været vil henge igjen til fredag. Men også der kan det bli bedre vær etter hvert, og forholdsvis fint fra fredag.

