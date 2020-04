PÅ FEBERPOLIKLINIKK: Helse- og eldrebyråd Robert Steen fotografert under et besøk på feberpoliklinikken i Oslo i forbindelse med corona-håndteringen i hovedstaden. Foto: Helge Mikalsen, VG

Oslos eldrebyråd: – Må opprettholde besøksforbud, men forstår familiers frustrasjon

Oslos eldrebyråd Robert Steen (Ap) ser ingen grunn til å lempe på retningslinjene for besøksforbudet på langtidshjem. – Jeg opplever at de aller fleste har stor forståelse for forbudet, sier Steen.

Nå nettopp

Fredag er det 40 dager siden Oslo kommune innførte full stopp i besøk til beboere ved alle langtidshjem i kommunen.

Et inngrep i manges liv – som oppleves svært tungt for både beboere og pårørende, spesielt etter halvannen måneds «forbud». Men eldrebyråd Robert Steen i Oslo tror folk forstår tiltaket.

De mest sårbare

– Oslo følger de nasjonale retningslinjene om besøksforbud på sykehjem. Det gjør vi fordi dødeligheten for beboere som smittes av corona i Oslo er på så mye som 30 prosent. Vi må gjøre det vi kan for å holde smitten ute av hjemmene til våre aller mest sårbare, sier Robert Steen.

les også På dette sykehjemmet har det vært 11 coronadødsfall

ELDREBYRÅD: Beate Husa (KrF) er byråd for eldre i Bergen. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Hans kollega i Bergen, helsebyråd Beate Husa (KrF) forteller i Bergens Tidende om at kommunen har fått meldinger om pårørende som hadde trosset besøksforbudet for å besøke sine kjære som bor i omsorgsboliger i byen.

– Selv om folk er trøtte og lei av restriksjoner, må vi ta hensyn til hverandre. Alle har et ansvar for minst mulig smittespredning. Smitteutbrudd i et boligkompleks for eldre mennesker kan få alvorlige konsekvenser. Oppfordringen om å unngå besøk gjelder fremdeles, sier hun til avisen.

Eldrebyråden i Vestlandets hovedstad har forståelse for at pårørende vil se til sine gamle foreldre, men ber dem vente.

les også Over halvparten av coronadødsfallene har skjedd på institusjoner

Robert Steen i Oslo er enig med Husa i Bergen.

– Jeg har stor forståelse for frustrasjonen forbud medfører både hos pårørende og beboere, men er samtidig også imponert over den kreativitet som utøves for å holde kontakt uten at denne er fysisk. Jeg opplever også at de aller fleste har stor forståelse for forbudet, og ønsker den beskyttelse som forbudet gir, sier Steen.

Han har ikke noe inntrykk av at Oslobeboere har begynt å vise mindre respekt for forbudet.

– Sykehjemsetaten har den fulle oversikten her, men vårt inntrykk er at de aller fleste har stor forståelse for forbudet, gjentar Robert Steen.

les også Her feilet Sverige: Smitten sprer seg på eldrehjemmene

PÅ FAGERBORGHJEMMET: Frp-leder Siv Jensen fotografert i hyggelig passiar med beboere under en middag på Fagerborghjemmet i Oslo i fjor. Foto: Helge Mikalsen, VG

Frp-leder Siv Jensen mener ifølge NRK at flere må få besøke sine eldre venner og familiemedlemmer. Hun etterlyser en veileder fra regjeringen.

– Dette er mennesker som nå har sittet ukevis helt alene, og de eneste de har hatt omgang med er personalet på sykehjemmet eller institusjonene. Det er helt uverdig, sier Jensen.

Hun registrerer at i Bergen er det nylig åpnet for at familie og pårørende kan komme på utendørsbesøk.

Høie: – Regler praktiseres ulikt

Helseminister Bent Høie (H) sa på regjeringens daglige pressekonferanse fredag at det nå er tatt en initiativ for at pårørende skal kunne møte eldre og syke på en måte som ikke medfører smittefare.

– Vi må finne måter å møtes på slik at det blir litt mer normalt i en unormal situasjon, sa Høie.

– Vi ser at regler praktiseres ulikt. Derfor setter vi nå i gang et større arbeid for et mer tydelig regelverk som kommunene kan forholde seg til. Her kan det også komme opp nye løsninger, sa helseministeren.

les også Seks byer hardt rammet av corona på sykehjem

Nova-forsker Thomas Hansen ved OsloMet påpeker at det kan ha svært negative konsekvenser for eldre å bli fratatt kontaktmuligheter med venner og familie.

– Mange eldre er sårbare fra før, ved at de har helseutfordringer, er mye alene og mangler noe meningsfullt å gjøre. Nå kunne de vært en stor ressurs som besteforeldre og frivillige. Derfor er det ekstra synd de at de må isolere seg, sier Hansen til Oslo Mets eget nettsted.

Selv om regjeringen letter på noen av de strenge coronatiltakene, er det lite som tyder på at eldre og andre i risikogruppen kan begynne å leve normale, sosiale liv i nærmeste fremtid.

FORSKER: Thomas Hansen har forsket på livsmestring og aldring i en årrekke. Foto: OsloMet

Hansens observasjon er at det fleste nok kom seg greit gjennom de første ukene, men så øker problemene ettersom bekymringer, kjedsomhet og ensomhet tar større plass, forklarer han.

Han peker på at de som er mest utsatt for ensomhet nå er personer med anlegg for bekymring og uro, de med lite sosialt nettverk som familie og venner, de med krevende familier eller konfliktfylte parforhold og personer med helseproblemer.

Det samme gjelder eldre mennesker, og spesielt de aller eldste.

Forskerens trøst er at problemene som oppstår på grunn av isolasjonen mest sannsynlig er midlertidige.

– Dersom ikke korunaen varer for lenge, er det liten grunn til å tro at problemene vil vare. Livskvalitetsforskningen viser gjennomgående at folk flest har en utrolig kapasitet til å tilpasse seg, mestre, og komme til hektene nokså raskt etter livsomveltende hendelser.

Publisert: 24.04.20 kl. 17:26

Les også

Fra andre aviser