VESLEMANNEN: For tredje gang i år er det rødt farenivå på fjellpartiet. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Rød farevarsel på Veslemannen

NVE har øket farenivået på det rasutsatte fjellet Veslemannen i Rauma i Møre og Romsdal til rødt.

Nå nettopp

Det kommer etter økte bevegelser og mange steinsprang, opplyser Norges vassdrags- og energidirektorat.

Nå må beboerne evakueres på nytt. Dette er 14. gangen beboerne under fjellpartiet evakueres, skriver NTB.

Dette er tredje gangen i år at farenivået er økt til rødt. Bevegelsene i fjellet er uvanlig tidlig i år. Geologene har tidligere uttalt at det er et tegn på at fjellpartiet er svært svekket.

Tidligere i formiddag økte de farenivået til oransje. På morgenen gikk det flere større steinsprang og hastigheten til fjellpartiet økte mye, opplyser Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Steinsprangaktiviteten avtatt, men det er fortsatt store bevegelser.

– Nå er hastigheten om lag 500 millimeter i døgnet i øvre del av området, og 60 millimeter i døgnet i frontpartiet, melder NVE.

Politiet i Møre og Romsdal opplyser at politimesteren har iverksatt ferdsel og oppholdsforbud i området.

– Dette gjelder inntil annen beskjed blir gitt, skriver politiet på Twitter.

Se direkte fra fjellpartiet: