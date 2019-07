Fikk hai på kroken i Oslofjorden: – Hai er rundt oss nesten til enhver tid når vi bader

Mohammed Al-Shamari fikk hai på kroken natt til mandag. Haiekspert Fredrik Myhre forteller at den er helt ufarlig. – Men jeg vil ikke anbefale at man stikker fingrene inn i munnen på den.

Det siste man vil høre når man tar sine svømmetak en sommerdag er «hai!». Men selv om haien er fryktet av mange, er det liten grunn til det, mener marinbiolog i WWF Verdens naturfond og grunnlegger av Hjelp Havets Haier, Fredrik Myhre.

Han forteller at småflekket rødhai er en vanlig art å finne langs norskekysten, og spesielt i Oslofjorden.

– Mange av de stendene som vi finne dem under dykking, når vi er så heldige å treffe på dem, er gjerne utenfor badestrender. Hai har vi mer eller mindre rundt oss nesten til enhver tid når vi bader, sier han.

– En kjempeoverraskelse

Mindre vanlig er det å få den på kroken, slik Mohammed Al-Shamari gjorde søndag kveld. Sønnen Yousef Ijeel (25) fikk filmet den 3,5 kilos tunge haien før de slapp den ut i vannet igjen.

– Det var en kjempeoverraskelse. Pappa pleier ofte å dra til Vippetangen for å fiske. Han har fått mye makrell, men håper på å få sei, forklarer han til VG.

Da det nappet hardt i stangen, og Al-Shamari kjempet for å få fangsten på land, skjønte de at det ikke var en vanlig fisk på kroken.

– Jeg ble kjempestolt og glad. Man vet aldri hva livet har å by på, sier 25-åringen.

Selv visste han ikke hva han skulle tro da den lille haien klasket på land. Stemningen var stor da de skjønte hva som hadde bitt på.

– Vi var helt fra oss. Jeg ble sjokkert, og trodde først det ikke var sant, sier han.

POPULÆRT FISKESTED: Her, ved Vippetangen i Oslo, fikk Mohammed Al-Shamari haien på kroken natt til mandag. Foto: Mattis Sandblad/VG

Ijeel synes det er et fint sommerminne, men innrømmer at det skremmer ham litt fra hoppe i havet. Det er det ingen grunn til ifølge marinbiolog Myhre.

– Det er en av de minste haiartene vi har i norske farvann, og kanskje den aller søteste. Personlig synes jeg den ser litt ut som en liten hundevalp, forteller Myhre.

Skarpe tenner

Han forsikrer om at hai flest er ufarlige for mennesker, ettersom de har helt andre ting på menyen. Den småflekkete rødhaien er lite å bekymre seg for.

– Men jeg vil ikke anbefale at man stikker fingrene i munnen på den, for den har skarpe tenner, munnen fungerer nærmest som en boksåpner. Dette er en hai som spiser småfisk, krepsdyr og muslinger, og har typiske knusetenner, sier han.

– Det eneste virkelige farlige med verdens haier, er i hvor enormt stort tempo de er i ferd med å forsvinne fra verdenshavene. Heldigvis er ikke den småflekkete rødhaien blant de mange artene som er utrydningstruet i dag, avslutter han.

HAIEKSPERT: Marinbiolog i WWF Verdens naturfond og grunnlegger av Hjelp Havets Haier, Fredrik Myhre, synes den småflekkete rødhaien ligner en hundevalp. Foto: Monica Larsen

Publisert: 30.07.19 kl. 08:48

