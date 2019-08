SAVNET: 31. oktober i fjor forsvant Anne-Elisabeth Hagen (69). Politiet hovedteori er at hun har blitt drept. Foto: Terje Pedersen

Tidligere FBI-etterforsker: – Det er usannsynlig at hun lever

Kidnappingsekspert og tidligere FBI-etterforsker Gregg McCrary mener manglende livstegn vitner om at det er usannsynlig at Anne-Elisabeth Hagen lever. Likevel advarer han politiet mot å låse seg til en teori.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Til tross for at motparten tok ny kontakt med familien den 8. juli, anser politiet det fortsatt som lite sannsynlig at Anne-Elisabeth Hagen er i live.

Tirsdag fortalte etterforskningsleder Tommy Brøske at politiet står fast ved sin hovedhypotese om at hun er drept. Likevel understreker politiet at de ikke utelukker andre teorier.

Tidligere profiler i FBI, Gregg McCrary, har tidligere vært i Norge i forbindelse med gjerningsmannsprofilering i både Baneheia- og Therese-saken. I tillegg til dette spesialfeltet har han også jobbet med kidnappingssaker med løsepengekrav for FBI i 25 år.

les også Sikkerhetsekspert om manglende livsbevis i Lørenskog-forsvinningen: – Helt unikt

Han understreker at han ikke kjenner detaljene i Lørenskog-saken, men advarer politiet mot å låse seg til en bestemt hypotese.

– Man må ikke få tunnelsyn og låse seg til en teori. Man må ha mange ulike teorier. Man kan ikke ignorere pengekravet, det er en åpenbar teori. Men når den tørker ut og ikke er produktiv må man tenke på andre alternative hendelser, sier McCrary til VG.

KIDNAPPINGSEKSPERT: Gregg McCrary har han jobbet med kidnappingssaker med løsepengekrav for FBI i 25 år. Foto: Privat

Familien og bistandsadvokat Holden mener Hagen er utsatt for en reell kidnapping.

Hun har vært forsvunnet siden 31. oktober i fjor. VG kunne fredag fortelle at ektemannen Tom Hagen skal ha betalt over ti millioner kroner for livsbevis, uten å ha fått det.

– Det er usannsynlig at hun lever. Hvis man ikke kan gi bevis på at hun lever så er det mye mulig hun ikke lever, men hun kan likevel ha blitt kidnappet, sier den tidligere FBI-etterforskeren.

Sammenligner med annen sak

McCrary viser til den siste store kidnappingssaken han jobbet med i FBI der Sydney Reso ble kidnappet og drept i 1992. Reso var visepresidenten for internasjonale operasjoner for det amerikanske firmaet Exxon.

– Reso ble kidnappet for å få løsepenger, men endte opp med å dø. Selv om vi ikke fikk livstegn fortsatte vi å forhandle med kidnapperne, og slik klarte vi å identifisere dem, forteller den tidlige etterforskeren.

Ekteparet Arthur og Irene Seale sto bak kidnappingen.

Etterforskningsfeil

Gregg McCrary forteller at en vanlig etterforskningsfeil er å bli for låst til en teori og jobbe for å bekrefte denne.

– Som sjef må man være nøytral til alle hypotesene, og ha etterforskere som kan dele seg i team. Et av teamene bør se på alternative hypoteser, sier han.

– Jeg ville hatt et team som er på kidnapping som alternativ og et som ser på drap. De ulike teamene skal komme med de bevisene som stemmer med deres teori og de som går mot teorien. Jeg ville ikke utelukke noe, fortsetter McCrary.

Han er likevel tydelig på at politiet sjeldent forteller åpent om hvilke tanker og teorier de har, før saken er løst.

Publisert: 07.08.19 kl. 23:37