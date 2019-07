WHO: Ebola-utbruddet i Kongo er en global helsekrise

* Blødningsfeberen ebola skyldes ulike typer virus med opprinnelse i det sentrale Afrika.

* Første bekreftede utbrudd fant sted i Kongo, den gang Zaire, i 1976. Sykdommen fikk navn etter elven Ebola, som renner nær stedet utbruddet fant sted.

* Smitten overføres ved direkte kontakt med kroppsvæsker fra syke eller døde personer.

* Symptomer er plutselig høy feber, kraftige magesmerter, hodepine, smerter i muskler, oppkast og diaré.

* Pasientene blir fort dehydrert. Etter hvert svekkes nyre- og leverfunksjonen, og indre og ytre blødninger oppstår.

* Høy dødelighet, 40 til 90 prosent, alt etter hvilket virus den syke er smittet av.

* Mellom 2014 og 2016 mistet over 11.300 personer livet etter å ha blitt smittet av ebola i Vest-Afrika. Etter at det store utbruddet var over, har det blitt registrert flere sporadiske tilfeller av smitte.

* I august 2018 brøt det ut ebola i Kongo. Over 1.600 mennesker har så langt mistet livet. Etter at viruset ble påvist i millionbyen Goma denne uka, erklærte WHO global krise.

Kilder: NTB, WHO