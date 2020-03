CORONALUNGER: CT-bilde av lungene til mannen i 90-årene. De lyse delene viser utslaget av sykdommen. Foto: Det aktuelle sykehuset

En av de første coronapasientene i Norge: Slik var sykdomsforløpet

En mann i 90-årene som døde av covid-19 i Norge ble ikke testet før etter tre dager på sykehus. Nå er beskrivelsen av sykdomsforløpet hans offentliggjort.

– Dette er en av de første som er blitt smittet innad i Norge, sier Håkon Kinck Borén, lege i spesialisering i indremedisin og infeksjonssykdommer.

Mannen i 90-årene døde på et lokalsykehus i Norge ni dager etter at han ble dårlig. Han ble smittet kort tid etter at coronaviruset først ble oppdaget i Norge, og hadde ikke vært nylig i risikoområder i utlandet. Derfor mistenkte ikke legene coronasmitte da han ble innlagt.

– Det var ikke forventet at noen skulle bli smittet innad i Norge på det tidspunktet, sier Borén.

Han er en av forfatterne av en artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforeningen som beskriver sykdomsforløpet til pasienten.

Pasienten var da en av de første som ble lagt inn på sykehus med covid-19 i Norge.

Mannen blir beskrevet som sprek, til tross for sin høye alder, men hadde flere alvorlige, kroniske lidelser, blant annet kols, høyt blodtrykk og hjertesykdommer.

– Han var en veldig oppegående mann, selvhjulpen. Han kjørte bil, hadde god kognitiv funksjon og var aktiv i lokalsamfunnet, sier Borén.

Falt om

Mannen i 90-årene begynte å føle seg slapp og mistet matlysten under en busstur sammen med andre pensjonister. Dagen etter var han på korøving, der formen ble dårligere. Han hadde tørrhoste, var ustø og hadde feber og dårlig matlyst.

OVERRASKET: Lege Håkon Kinck Borén forteller at pasienten i 90-årene var en av de første som ble smittet innad i Norge, noe som overrasket legene. Foto: PRIVAT

Senere samme dag falt han om på et kjøpesenter og skadet seg. Han ble ledsaget av helsepersonell til fastlegekontoret sitt, der han fikk øyeblikkelig hjelp.

Pasienten ble innlagt på sykehus, der legene først mistenkte at han hadde influensa, men det ble ikke påvist da han ble testet ved innleggelsen.

– Covid-19 gir et veldig varierende sykdomsbilde. Det er ikke mulig å skille bakterielle infeksjoner, influensa og covid-19 bare på symptomer alene. Rent klinisk kunne dette like gjerne være en lungebetennelse. Influensa var en mulig årsak mest å forvente på daværende tidspunkt, siden det ikke var kjente tilfeller av coronasmittet innad i Norge, sier Borén.

Retningslinjene fra Helsedirektoratet tilsa heller ikke at pasienten burde testes for coronavirus.

– På det tidspunktet var det ikke retningslinjer for å teste pasienter med luftveissymptomer alene for coronavirus, sier Borén.

Etter at influensa ble utelukket, antok legene at symptomene kunne skyldes bakteriell lungebetennelse og ga pasienten penicillin.

Følte seg bedre

Etter en dag på sykehuset, følte pasienten seg bedre og ville reise hjem. Men han hadde fremdeles feber, og ble værende på sykehuset.

Først etter tre dager på sykehus, valgte legene å teste pasienten for coronavirus. Årsaken var at symptomene kunne passe med covid-19, og fordi han var i høyrisikogruppen for dårligere prognose dersom han var smittet.

BEHANDLING: En coronapasient får behandling på Zhongnan universitetssykehus i Wuhan i Kina. Foto: XIONG QI / XINHUA / XINHUA

Da prøven viste seg å være positiv, ble det satt i gang umiddelbare smittetiltak. Fastlegen og to sekretærer ved fastlegekontoret, i tillegg til rundt 30 ansatte ved sykehuset ble satt i karantene i 14 dager.

Pasienten ble i samråd med pårørende ikke satt i respirator på grunn av alderen, andre alvorlige tidligere sykdommer og den raske sykdomsutviklingen som ikke lot seg reversere.

– Det ble vurdert at han ikke ville ha nytte av respiratorbehandling, og at det ville forlenge en pågående dødsprosess, sier Borén.

I løpet av de neste dagene fikk pasienten større pustevansker, og dårligere oksygenopptak. Røntgenbilder av lungene viste at de ble dårligere.

Dag syv i sykdomsforløpet bestemte legene seg for at å konsentrere seg mer om aktiv livreddende behandling enn lindrende behandling. Han fikk glykopyrron og morfin for å minske plagene. Dette ble gjort i samråd med pårørende.

På dag ni i sykdomsforløpet døde pasienten.

VG har vært i kontakt med mannens pårørende før publisering.

