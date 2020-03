IKKE TILFREDS: SV-leder Audun Lysbakken sier at partiet ikke kan stemme for coronakriseloven hvis det ikke kommer endringer. Foto: Ola Vatn / VG

SV : – Kan ikke stemme for coronaloven slik den ligger nå

Først lå det an til bred enighet på Stortinget om en fullmaktslov som sikrer regjeringen mer makt under coronakrisen. Nå varsler Sosialistisk Venstreparti at enigheten ikke er sikret.

For mindre enn 10 minutter siden

SV-leder Audun Lysbakken sier til VG at partiet ikke kan stemme for coronaloven slik den er ser ut nå. Det dreier seg altså om kriseloven som ble fremmet for Kongen i statsråd onsdag, som kan gi regjeringen store fullmakter.

– I vårt parti er det sterk skepsis. Både fordi det er uklart hvor bredt loven kan bli tatt i bruk, og fordi Stortingets mulighet for løpende kontroll er for svak. Innvendingene som nå kommer må bli lyttet til. At Stortinget har god kontroll med regjeringen er viktig for tilliten i befolkningen, og den tilliten er gull verdt i en krisetid, sier Lysbakken til VG.

les også Roper varsku om regjeringens kriselov: – Demokratisk galskap

SV: Må holde hodet kaldt

SV-lederen understreker at han ser poenget med en kriselov som gir regjeringen muligheten til å ta flere avgjørelser som vanligvis blir tatt av Stortinget.

– Det er gode grunner for å sikre at vi kan handle raskt. Jeg mistror derfor ikke intensjonene bak denne loven. Men også i en slik situasjon er det avgjørende at vi holder hodet kaldt og tar vare på prinsippene våre. Det opplever jeg at det nå er bred vilje til i den særskilte komiteen, sier Lysbakken, som er et av medlemmene i den nyopprettede coronakomiteen på Stortinget.

les også Kilder til VG: Regjeringen ville ha kriselov ut 2021

Støre: Diskuterer kortere lov

Ett av spørsmålene Stortingets coronakomité nå drøfter, er om krisefullmaktsloven bør ha kortere varighet enn de seks månedene regjeringen har lagt opp til.

– Det er ett av spørsmålene, om man bør ha en kortere varighet, om man for eksempel bør ha tre måneder, sier Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre til NTB.

Han er saksordfører for Stortingets behandling av kriseloven.

– Jeg opplever at det er et ønske fra hele komiteen at denne loven må rammes ytterligere inn. Det må i større grad klargjøres hvorfor den er nødvendig. Det må tydeligere illustreres hvordan Stortinget kan sikre sin helt nødvendige funksjon i forhold til Grunnloven, sier Støre.

les også Nødvendig kriselov – med begrensninger

Jobber for mindretallsveto

Samtidig krever Rødt-leder Bjørnar Moxnes at behandlingen utsettes i en uke for å gi tid til en offentlig debatt om kriseloven, som han mener at har autoritære trekk.

Lysbakken sier komiteen nå diskuterer hvordan man kan sørge for at loven begrenses til tilfeller der det er absolutt nødvendig.

– Det normale må være lovbehandling i Stortinget også i corona-saker. Dessuten diskuterer vi hvordan mindretallsrettighetene og Stortingets mulighet til å føre kontroll kan styrkes, sier Lysbakken til VG.

Opposisjonspartiene er også opptatte av å sikre at et mindretall på 1/3 av stortingsrepresentantene kan oppløse kriseforskrifter.

Publisert: 20.03.20 kl. 12:48

Les også

Fra andre aviser