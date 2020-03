PERMITTERT: Viktoria Opsahl (22) mister inntekten hun er avhengig av for å kunne leve som student. Foto: Privat

Viktoria (22) permittert fra deltidsjobben: Ber regjeringen gi krisehjelp til studenter

Over hele landet står permitterte studenter igjen uten inntekt som følge av coronaviruset. – De er redde, sier Viktoria Opsahl.

22-åringen studerer første året på masterprogrammet i samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger.

Hun ble nylig permittert fra deltidsjobben sin i butikk, og er nå bekymret for økonomien til studenter som er i samme situasjon.

Mandag kom regjeringen med en krisepakke for næringslivet, som skal begrense folks økonomiske tap som følge av coronaviruset.

Den gir blant annet permitterte arbeidstagere rett til full lønn i 20 dager, og senker inntektsgrensen for å motta dagpenger til 0,75 G – rundt 75.000 kroner i året.

Studenter med deltidsjobb er imidlertid ikke omfattet av de nye reglene. Leder Marte Øien i Norsk studentorganisasjon (NSO) sier at de ser alvorlig på situasjonen.

– Veldig mange studenter vil innen kort tid vil kunne få store økonomiske utfordringer med å dekke helt elementære utgifter som husleie og mat, sier hun.

NSO: Leder Marte Øien i Norsk studentorganisasjon. Foto: Ole Martin Wold

– Har allerede flyttet hjem

Viktoria Opsahl sier at inntektsgivende arbeid er svært viktig for studenter, og viser til at studiestøtten utgjør 8265 kroner i måneden.

– Da sitter man igjen med 3265,- som skal gå til mobilregning, kollektivtransport, strøm, mat, forsikringer og alt mulig annet av nødvendige utgifter.

– Det betyr at jeg og andre studenter må tenke litt fremover med tanke på om vi kan fortsette å studere, leie og bo, sier Opsahl.

I tillegg til å være student, sitter Oppsahl i utdanningsutvalget ved universitetet.

Hun sier at studentene som tar kontakt med henne, er bekymret.

– Mange har sagt at de ikke har motivasjon til å fortsette å studere som normalt. De er redde, og flere har allerede flyttet hjem midlertidig fordi de ikke har nok penger til å leve for seg selv. Det er ikke alle som har mulighet til å benytte seg av foreldre, slik det virker som regjeringen forventer, sier 22-åringen.

– Helt avhengige av inntektene

I en e-post til VG skriver seniorrådgiver Marianne Pedersen i NAV at studenter som en hovedregel ikke har krav på dagpenger.

«Bakgrunnen for lovbestemmelsen er at studenter ikke vurderes som reelle arbeidssøkere siden de har studier som hovedaktivitet», forklarer hun.

NSO-leder Marte Øien mener den ekstraordinære situasjonen gir grunn til å gjøre unntak.

– De aller fleste studenter er helt avhengige av inntektene fra deltidsjobben for å få økonomien for å strekke til. Det at mange nå blir permitterte, uten rett til dagpenger som andre arbeidstagere, gjør at de vil måtte leve av studiestøtten, sier Øien.

Undersøkelsen Eurostudent VI 2018 viser at 7 av 10 norske studenter jobber ved siden av studiene. Øien mener regjeringen burde ta følgende grep for denne gruppen:

Sørge for at de også kan motta dagpenger på lik linje med andre arbeidstagere

Å gjøre unntak for dem som ikke tjener over 0.75 G i året

– Stortinget og regjeringen må finne en løsning som ivaretar studentene på en god måte fremover. Vi har forventninger om en snarlig løsning i fremtidige krisepakker, sier Øien.

PERMITTERT: Student Solveig Sønnøve Hamre Rasmussen (24). Foto: PRIVAT

Håper regjeringen vil ta grep

Solveig Sønnøve Hamre Rasmussen (24) studerer serviceledelse ved Høgskolen Innlandet. Onsdag ble hun permittert fra deltidsjobben sin i Elverum.

Forrige måned brukte hun og mannen litt av sparepengene på reparasjon av bilen og har ikke så mye penger i bakhånd som vanlig. Hun håper også regjeringen vil ta grep overfor studenter etter hvert også.

– Det hadde vært fint om vi kunne fått dagpenger, om ikke like mye som alle andre, så i hvert fall noe, sier hun og legger til:

– Akkurat vi har det ikke kjempevanskelig, men jeg regner med at det er andre som har det. Det jeg bryr meg mest om er at det går så bra som mulig med alle, og at færrest mulig dør.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim sier de er klar over problemstillingen, men at regjeringen i første omgang har prioritert ordninger for dem som nå står uten noen form for inntektssikring.

– Jeg har stor forståelse for at det er en del studenter som nå mister en viktig biinntekt i tillegg til studiestøtten sin og som vil få det litt trangere økonomisk fremover. Men det er viktig å huske på at studenter fortsatt har en inntektssikring gjennom Lånekassen, som veldig mange andre ikke har og som nå står på bar bakke. Vi har sagt at alle vil fortsette å få studiestøtten sin utbetalt. Så må vi komme tilbake til eventuelle tiltak avhengig av hvor langvarig dette blir, sier Asheim.

