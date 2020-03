UTFORDRERE: Venstre-leder Trine Skei Grande hentet Sveinung Rotevatn og Abid Raja inn i regjeringen. Her på Slottsplassen 24. januar i år. Foto: Tore Kristiansen

Unge Venstre vil vrake Trine Skei Grande - går for Rotevatn

Det skulle skape ro i Venstre da Sveinung Rotevatn og Abid Raja ble hentet inn i regjeringen. Men Unge Venstre vil ikke avlyse lederstriden.

Unge Venstre lar seg ikke påvirke av at Venstre-leder Trine Skei Grande vil gjenvelges.

– Vi står fast ved anbefalingen vi har gitt til valgkomiteen. Der har vi satt Sveinung Rotevatn på topp, sier Ane Breivik, nestleder i Unge Venstre.

Venstre-leder Trine Skei Grande ønsker å ta gjenvalg, og hentet sine to største utfordrere inn i regjering da Fremskrittspartiet gikk ut i januar.

Lederstriden er likevel ikke avlyst, og støttespillerne til både Sveinung Rotevatn og Abid Raja jobber fortsatt for å sikre dem lederposisjon.

– Vi står stødig bak at vi ønsker Sveinung Rotevatn som leder. Endringene i regjeringen har ingenting å si for vår anbefaling. Vi sendte dem inn med bakgrunn i hva vi tror er den beste fornyelse i Venstre på lang sikt, og det endrer ikke de siste ukenes utvikling på overhodet, sier Breivik til VG.

Venstrekvinnelaget har også foreslått Rotevatn som leder. VG er kjent med at de ikke har sendt inn nye innspill til valgkomiteen, men har ikke lykkes i å få en kommentar.

Kan miste seks stortingsrepresentanter

På to år har Venstre kun et fåtall ganger karret seg over sperregrensen på Poll of polls gjennomsnitt av nasjonale meningsmålinger. På VGs siste partibarometer får de kun 3,3 prosent av stemmene.

Det betyr at partiet risikerer å få så lite som to stortingsrepresentanter ved valget i 2021 hvis ikke oppslutningen øker og de får over 4 prosent.

I dag har Venstre åtte stortingsrepresentanter, to av dem fra Oslo. Det er tidligere klima- og miljøminister Ola Elvestuen og Guri Melby, som er vara for partileder Grande.

Hvem som blir Oslo Venstres stortingskandidater avgjøres allerede til høsten, men Breivik vil ikke svare på om Unge Venstre ønsker en annen toppkandidat enn Grande der også.

– Det må nominasjonskomiteen i Oslo ta stilling til. Vi har ingen synspunkter på nominasjonsprosessen i Oslo, men Venstre har et akutt behov for endringer, både når det kommer til profil og politikere. Kravet om fornyelse må også omfatte stortingslistene i 2021, sier Breivik.

BLE BYTTET UT: Nestleder Ola Elvestuen fikk ikke fortsette som klima- og miljøminister etter Trine Skei Grandes omrokkeringer i Venstres regjeringslag. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Elvestuen: Trine har først og fremst lyttet til seg selv

I et intervju med TV 2 kommenterer Venstre-nestleder Ola Elvestuen sin egen avgang som klima- og miljøminister i januar.

– Trine har nok først og fremst lyttet til seg selv, for å sikre egen posisjon, sier Elvestuen.

– Jeg har ikke på noe tidspunkt merket noen større misnøye i Venstre med meg selv som klima- og miljøminister. Tvert imot vet jeg mange i Venstre er uenig i skiftet, og som ble svært overrasket over at det skjedde på denne måten, fortsetter han.

Elvestuen og Grande har kjent hverandre i årevis, og har jobbet tett sammen i Venstre-ledelsen i nesten ti år. Nå står posisjonene til både Elvestuen og Terje Breivik i fare.

Valgkomité-leder Per A. Thorbjørnsen har lovet fornyelse av partiet, noe som gjør det vanskelig å oppfylle ønskene til dagens ledelse. Grande vil nemlig ta gjenvalg som leder, mens Elvestuen og Breivik har stilt seg til disposisjon.

Breivik ønsker ikke å uttale seg før det foreligger en innstilling fra valgkomiteen. Heller ikke Abid Raja ønsker å kommentere saken.

Publisert: 04.03.20 kl. 14:04

