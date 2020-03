MELDEPLIKT: Passasjerer fra regioner med coronasmitte, må melde seg til Avinors skranke ved dette nabobåndet på Gardermoen, bånd 5. Foto: Kyrre Lien / SCANPIX

Passasjerer fra områder med utbredt coronasmitte må melde seg på flyplassen

Passasjerer som lander på Gardermoen og andre norske flyplasser, som har vært i regioner med utbredt coronasmitte, plikter nå å melde seg ved ankomst. På Gardermoen: Ved skranken ved bagasjebånd 5.

Nå nettopp

Det viser et skriv som Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har sendt ut.

Der står det informasjon til reisende som har vært i områder med utbredt spredning av koronavirus:

«Hvis du har vært i regioner med utbredt coronasmitte siste 14 dager må du melde deg til Avinorpersonell ved gaten, eller til spesielt skiltet skranke i bagasjehallen, for registrering. Skranken er ved bagasjebånd nummer 5".

Rådene

Videre blir rådene delt i to:

1. Hvis du har symptomer på coronasmitte:

«Hvis du har symptomer på coronasmitte, vil du bli vurdert av helsepersonell på Oslo Lufthavn. Symptomer kan være forkjølelse, feber eller tungpustethet».

2. Hvis du ikke har symptomer, må du fylle ut et skjema før du får lov til å reise rett hjem fra flyplassen.

Hvis du senere får symptomer, du kontakte fastlege eller legevakt.

Det fremkommer også at de som har vært i regioner med utbredt coronasmitte, må være hjemme i 14 dager i karantene, fra tidspunktet du forlot utbruddsområdet.

REGISTRER DEG: Her er skrivet og dokumentet passasjerene må fylle ut.

– Det er riktig at det er innført en slik registrering. Vi bare formidler og det er kommunelegen og helsepersonell på plass her på flyplassen i et mottakssenter, som gjennomfører registreringen og helsevurderinger, sier kommunikasjonssjef Joachim W. Andersen i Avinor ved Oslo Lufthavn.

– Hvis reisende fra områder med utbredt coronasmitte blir syk på flyet, blir de hentet rett fra flyet og kjørt til GA-terminalen for medisinske undersøkelser, sier han.

I registreringsskjemaet alle som har vært i coronasmitte-områder, må man fylle ut et skjema, hvor man oppgir vanlige personalia og detaljer om hvor du har vært og om din helsetilstand.

Nyordning fra i dag

Fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet bekrefter at de nylig har innført registreringsordningen.

– Det gikk mandag og tirsdag ut informasjon til kommunelegene i kommuner med flyplasser med utenlandsflyginger. Alle reisende som har vært i områder med utbredt spredning av koronavirus, skal settes i karantene 14 dager etter ankomst. Det blir derfor organisert at disse skal fylle ut registreringsskjema når de ankommer på flyplassen.

– Hvordan kan de vite om de kommer fra et slikt område?

– Det deles ut informasjon hvor dette står, og de kan finne det på helsenorge.no eller på hjemmesidene til Folkehelseinstituttet.no.

– Satte oss ned for å tenke

Kommunelege Lars Meyer-Myklestad i Ullensaker har hendene fulle om dagen. Tirsdag ble fem fra kommunen konstatert smittet og han har Oslo Lufthavn som ansvarsområde.

– Etter operasjonen vår med flyet fra Lyon lørdag, hvor 83 ble bedt om å gå i frivillig hjemmekarantene, fordi de hadde vært i Nord-Italia eller på flyplasser i risikosonen i Italia, så satte vi oss ned søndag, sier Meyer-Myklestad:

– Vi satte oss sammen ned for å tenke. Avinor plukket ut ni flyginger søndag, hvor vi delte ut skjemaene VG nå viser til, fordi det kunne være passasjerer om bord som hadde vært i områder med utbredt coronasmitte. Mandag fikk passasjerer ved 13 flighter skjemaet, samlet var det 100 passasjerer som var aktuelle.

Han legger til:

– Skal vi greie å hindre at coronaviruset sprer seg, er en av nøklene at vi klarer å stanse de som risikerer å ta med smitte fra utlandet. Når myndighetene nå begrenser størrelse på folkeansamlinger i Norge, må vi gjøre vår jobb på flyplassene, sier han.

Publisert: 10.03.20 kl. 22:34

Fra andre aviser