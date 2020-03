ETTERLYST: Den norske kunsthandleren Terje Hvidsten (57) kunne ha sonet ferdig bedrageridommen på to år fra 2016, om han hadde møtt opp ved soningsstart høsten 2017. Politiet mener 57-åringen har oppholdt seg i Marbella de siste årene. Foto: JØRGEN BRAASTAD/POLITIET

Norsk kunsthandler jaktes av Økokrim og spansk politi

I over to år har den bedrageridømte kunsthandleren Terje Hvidsten (57) skjult seg for Økokrim i Marbella. Nå har spanske myndigheter bestemt at 57-åringen skal pågripes og sendes til Norge – men aner ikke hvor han er lenger.

12. desember 2016: Den 57 år gamle kunsthandleren ble dømt til to års fengsel for grove bedragerier mot banker og privatpersoner. Året etter ble han innkalt til soning, som etter flere utsettelser ble satt til 12. oktober 2017.

Terje Hvidsten møtte ikke til soning denne høstdagen. Isteden søkte han om nok en utsettelse på grunn av påståtte helseproblemer, men fikk avslag.







57-åringen ble deretter etterlyst nasjonalt i Norge og internasjonalt.

– Unndratt seg meldeplikt i Spania

11. januar 2018: Den norske kunsthandleren meldte seg for politiet i Spania og skal ha blitt ilagt meldeplikt annenhver uke. Ifølge Økokrim har 57-åringen overholdt meldeplikten mens spanske myndigheter vurderte om han skal utleveres til Norge eller ikke.

Økokrim ønsker nordmannen utlevert for soning av bedrageridommen fra 2016. I tillegg er han siktet i en vel fire år gammel straffesak, der Økokrim anklager ham for grovt heleri av om lag 37 millioner norske kroner.

Han nekter straffskyld i denne saken.

7. februar i år: Spanske myndigheter fattet vedtak om utlevering av Terje Hvidsten til Norge. Han ble samtidig etterlyst nasjonalt i Spania.

Ifølge Økokrim har ikke 57-åringen overholdt meldeplikten overfor spansk politi etter denne dagen – og nå vet man ikke hvor han befinner seg.

– Jeg kan bekrefte at Hvidsten, etter det endelige utleveringsvedtaket fra spanske myndigheter, har unndratt seg og at han som følge av dette nå er etterlyst nasjonalt i Spania og internasjonalt av oss, sier førstestatsadvokat Geir Kavlie i Økokrim til VG.

Fornærmet i straffesak

Parallelt med etterlysningen for soning av bedrageridommen, så har Terje Hvidsten også status som fornærmet i en straffesak som pågår i domstolen i Norge, den såkalte «Slegge-saken» i Vollen i Asker.

I denne saken anklages blant annet finansakrobaten Christer Tromsdal for å ha hyret inn torpedoer for å skamfere en meddommer i Oslo tingrett. Tromsdal ble enstemmig frikjent i Oslo tingrett og står i disse dager i ankesaken i Borgarting lagmannsrett.

Han nekter straffskyld.

I tiltalen mot Tromsdal kommer det også frem at han skal ha truet Terje Hvidsten, og dette skal også være noe av bakgrunnen for at Hvidsten ikke returnerer frivillig til Norge.

Kunsthandleren har også vært tydelig overfor politiet og påtalemyndigheten om at han ikke vil vitne i «Slegge-saken», hverken ved fysisk tilstedeværelse, via videolink eller på telefon.

57-åringen hevder han lever under et stort press fra ulike gjengmiljøer på grunn av «Slegge-saken» og er derfor opptatt av egen soningssikkerhet, får VG opplyst.

FORSVARER: Den norske kunsthandlerens bistås av advokat Kim Gerdts i Advokatfirmaet Rogstad. Foto: Tore Kristiansen

Avviser trussel-historier

Dersom norske myndigheter legger til rette for at han kan sone i et fengsel hvor ingen av Tromsdals bekjentskaper befinner seg, så vil han komme frivillig til Norge, har Hvidsten opplyst til påtalemyndigheten.

57-åringen har også påstått at dommen mot ham på to år er for lav til at han kan utleveres og at han vil kunne sone straffen med fotlenke i Spania, utenfor fengsel.

Finansmannen Christer Tromsdal avviser trussel-historiene overfor VG. Det samme gjør hans forsvarer Nicolai V. Skjerdal i Fend advokatfirma i Oslo.

– Hva gjelder Hvidstens påstander om å være utsatt for trusler, har Tromsdal vært meget klar på at det er uriktig, og at situasjonen isteden er stikk motsatt, hvor både Tromsdal og hans familie er blitt utsatt for alvorlige trusler og ubehageligheter i Hvidstens regi, hevder han.

VG har vært i kontakt med Hvidstens forsvarer, advokat Kim Gerdts, som ikke ønsker å kommentere saken.

– Han er villig til å returnere og starte soningene. Det er det alvorlige trusselbildet rundt ham som er årsaken. Vi har vært i dialog med Kriminalomsorgen for å finne et alternativ, men de har vært lite pragmatisk og villige til dette. Derfor har han ikke hatt noe valg. Han befinner seg på mange måter i en nødvergesituasjon, uttalte Gerdts til VG i fjor.

Publisert: 05.03.20 kl. 08:46

