Sp-Vedum: Vil ha politiker-dugnad og pengestøtte til folk med yrkesforbud

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) er neppe frisørenes drømmekunde. Men nå vil Sp-lederen støtte frisør Perly Kopperstad og andre som har yrkesforbud med lønns-kompensasjon under coronakrisen.

Kommende helg vil Vedum ha med seg Regjeringen og de andre partilederne på å tilby yrkesforbud-kompensasjon til enkeltpersonforetak som frisører og andre yrkesgrupper som nå har lagt ned arbeidet.

– Nå har staten over natten innført næringsforbud for en del yrker. Dermed er det ikke mer enn rett og rimelig at frisører, hudpleiere og artister og andre selvstendig næringsdrivende som mister sitt levebrød under coronakrisen, får kompensert noe av inntektsbortfallet, sier Trygve Slagsvold Vedum til VG.

Han vil i møter med regjeringsmedlemmer og andre partiledere kommende helg foreslå at for eksempel frisører med enkeltpersonforetak kompenseres med opp mot to tredjedeler av tapt inntekt. I praksis med et beløp som tar utgangspunkt i 62 prosent av inntekten, eller maksimalt 6 ganger grunnbeløpet i Folketrygden fordelt på perioden med yrkesforbud.

FORBUDT: Perly Kopperstad driver frisørsalong i Fosnavåg på Herøy i Møre og Romsdal. Under coronakrisen kan hun ikke jobbe - sammen med en rekke kolleger og andre yrkesgrupper som har tett kontakt med kundene.

– Det har ikke vært mulig å planlegge for perioden med yrkesforbud for yrkesgrupper som frisører, hudpleiere, tatovører og artister. Derfor er det rimelig at staten stiller opp og støtter økonomisk yrkesgrupper som ikke går innunder permitteringsreglene, sier Vedum til VG.

Uforberedt

Han minner om at flere fra og med fredag går fra full inntekt til null i inntekt, helt uforberedt. Sp-lederen forbereder å foreslå dette formelt i Stortinget allerede på mandag med sikte på en rask og ubyråkratisk løsning for de berørte.

Han har allerede luftet forslaget for både LO og NHO, og opplever at både den største arbeidstaker- og arbeidsgiversammenslutningen støtter forslaget.

Vedum understreker at det ikke noe poeng å lage en løsning som utfordrer og skaper politisk konflikt i en krisesituasjon.

– Dette er et konstruktivt forslag - et bidrag som vi inviterer regjeringen og de andre partiene på Stortinget til å bli med på, sier Vedum.

– Hvordan unngå at støtten blir for byråkratisk å få ut?

– Dette bør egentlig være ganske enkelt. Og skattemyndighetene har opplysninger om de selvstendig næringsdrivendes økonomi - som støtten kan beregnes ut fra, svarer Vedum.

– Må kompenseres

Frisør Perly Kopperstad i Fosnavåg på Sunnmøre stengte sin frisørsalong torsdag etter regjeringens pålegg under coronakrisen.

– Her blir det null i inntekt de neste 14 dagene. Vi er utestengt fra vårt eget arbeid. Dette må jeg nå se på følgene av. Men jeg er selvsagt positiv til initiativet fra Vedum. Jeg tar det som en forutsetning at vi kompenseres for dette inntektstapet som vi på ingen måte kunne forberede oss på, sier Kopperstad som har én ansatt i salongen i tillegg til seg selv.

Hun har det siste døgnet fått en rekke oppringninger fra medlemmer i Søre Sunnmøre Frisørlaug, der hun er leder. I tillegg til inntektsbortfallet er flere medlemmer bekymret for at det kan bli utøvd svart frisørvirksomhet i krisetiden.

– Det må vi unngå. Jeg håper også kunder som vanligvis bruker våre tjenester, viser seg solidariske med oss i denne krevende situasjonen, sier Kopperstad.

Stort inntektstap

Hennes kollega Hilde Froland, har drevet friørsalongen Silhuett som et enkeltpersonforetak i 34 år hjemme i Froland i Agder.

– Forslaget fra Vedum støtter jeg virkelig. Inntektstapet blir jo vesentlig for oss som vanligvis har travle tider i disse dager, sier Froland til VG.

Hun har gjennom sine 34 år som frisør aldri opplevd forbud mot å utøve yrket sitt.

– Jeg skjønner det jo - at vi alle må stille opp. Men det er klart det får økonomiske følger, sier Froland.

Finansminister Jan Tore Sanner og regjeringen nøyde seg med å utsette forskuddsskatten fra søndag 15. mars til 1. mai i sin foreløpige liste over strakstiltak for selvstendig næringsdrivende som ble lagt frem fredag.

– Men dette er bare en begynnelse, sa Sanner om tiltakene til over seks milliarder kroner som han la frem som første «støttepakke».

Regjeringen er også i gang med å forberede en fase 2 med økonomiske støttetiltak, kunne Sanner fortelle.

