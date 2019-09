BLANT SINE EGNE: På torget i Levanger talte Jonas Gahr Støre til sine egne. Men Senterpartiet puster dem i nakken også i denne byen. Foto: Mattis Sandblad, VG

Senterparti-ordfører: – Ap er tatt av en Sp-revolusjon

TRONDHEIM/SELBU/LEVANGER/STJØRDAL (VG) Jonas Gahr Støres Ap blør velgere til Sp og De Grønne. Han svarer med å reise rundt i Senterparti-land – som nyfrelst klimaforkjemper.

Oppdatert nå nettopp







Han har en uke på å unngå et katastrofevalg for Ap. «Ørnen» har buklandet langt nede på 20-tallet og den ene målingen etter den andre viser tidvis sjokkerende nedgang.

Men han sier han finner trøst i en del lokale målinger, selv om de fleste viser tilbakegang siden kommunevalget i 2015.

– På begge sider av Oslofjorden gjør vi det bra i Skien og Porsgrunn og Sarpsborg og Fredrikstad. I Bodø, Ålesund og Sør-Varanger har vi populære ordførere. Han nevner også gode målinger i Gjøvik, Drammen, Kongsberg og Tønsberg.

– Og så er det slik at vi kan vinne i de største byene, sier han.

– Jeg har god tro på at vi kan vinne her i byen, sier Ap-ordfører Rita Ottervik.

– Målingene kan tyde på det, men vi må stå på til siste slutt, sier hun.

Sp-slangen i Ap-paradis

Trøndelag har vært en Ap-bastion, men Sp-slangen har kommet inn i det sosialdemokratiske paradis, og i kommune etter kommune er Ap truet: Ap-land er mange steder i ferd med å bli Sp-land.

I Stjørdal tapte Ap valget sist og Sp og ordfører Ivar Vigdenes ligger an til å forbli i førersetet.

Les om lokale Ap-målinger her:

Ap-målinger Fredrikstad: 2015: 48,3 Siste lokale måling: 41,5 http://www.pollofpolls.no/?cmd=Kommunestyre&kommune=106 Gjøvik: 2015: 42,0 Siste lokale måling: 37,3 http://www.pollofpolls.no/?cmd=Kommunestyre&kommune=502 Drammen: 2015: 32,9 Siste lokale måling: 28,9 http://www.pollofpolls.no/?cmd=Kommunestyre&kommune=3005 Kongsberg: 2015: 23,7 Siste lokale måling: 22,9 http://www.pollofpolls.no/?cmd=Kommunestyre&kommune=604 Skien: 2015: 34,9 Siste lokale måling: 38,1 http://www.pollofpolls.no/?cmd=Kommunestyre&kommune=3807 Porsgrunn: 2015:40,6 Siste lokale måling: 35,4 http://www.pollofpolls.no/?cmd=Kommunestyre&kommune=805 Tønsberg: 2015:35,2 Siste lokale måling: 27,1 http://www.pollofpolls.no/?cmd=Kommunestyre&kommune=704 Sarpsborg: 2015: 50,5 Siste lokale måling: 37,6 http://www.pollofpolls.no/?cmd=Kommunestyre&kommune=3003 Poll of polls kommunestyrevalget 2019 hele landet siste fem uker: 2015: 33,0 Siste måling (uke 35): 24,6 http://www.pollofpolls.no/?cmd=Kommunestyre Stjørdal: Nationen 24.08. Sentio for Trønder-Avisa: Sp får 35,1 prosent i målingen, fram 7,8 prosentpoeng siden valget i 2015. Ap lander på 27,7 prosent, tilbake 9,6 prosentpoeng siden 2015. Levanger: Der har Ap nå 30 prosent oppslutning, ned 18 prosentpoeng fra forrige valg. Senterpartiet får 28 prosent, fram 11,6 fra sist valg. Verdal: I Trønder-Avisas måling får Senterpartiet 48,6 prosent, fram 18,7 prosentpoeng siden 2005-valget. Arbeiderpartiet lander på 29,6 prosent, tilbake 14,1 fra 2005.

Vi møter Vigdenes på stand i Stjørdal sentrum. Strålende fornøyd.

– Det kan bli et historisk valg, hvor Sp for første gang er større enn Ap. På siste måling fikk vi 35 prosent og Ap 27,7. Det er opp fra 27 for oss og ned fra 33 prosent for Ap. Vi ser samme tendens i hele Innherad, Senterpartiet vinner frem. Det skjer både i bygd og by: Ap er tatt av en Sp-revolusjon, sier Stjørdal-ordføreren.

HISTORISK: Sp-ordfører Ivar Vigdenes sier de står foran et historisk valg i Stjørdal. Foto: Mattis Sandblad, VG

Aps ordførerkandidat gir ikke opp uten kamp.

– Vi har løsninger på Stjørdals utfordringer, som vi tror kan vinne frem, sier Jan Inge Kaspersen.

I Levanger taler Støre på torget.

les også Gro: De unge burde få skolefri under protesten fredag

På kjøpesenteret Magneten utenfor sentrum treffer vi Anita Ravlo Sand, Senterpartiets førstekandidat i Levanger.

– Vi nærmer oss vi også. Vi har gått fra 16 til 28 prosent og Ap har falt fra 48 til 30 prosent.

I kafeen sitter fire av innbyggerne rundt et bord og drikker kaffe.

– Jeg vurdere å stemme Senterpartiet. Jeg synes hun Sand er god. Det hadde vært bra med en dame, sier Kari Nøstvold.

– Sp treffer bedre enn Ap her ute i distriktene, sier Knut Vodal.

SP-POSITIVE: – Vi sitter nettopp og prater om valget, sier Knut Vodal (f.v.) på kjøpesenterkafé utenfor Levanger sentrum med Kari Nøstvold, Reidar Austad og Kåre Leverås. Foto: Mattis Sandblad, VG

På torget forsøker Støre å mane folk til fortsatt å velge Ap.

Han taler varmt om gratis skolemat, trygg eldreomsorg og at Ap for første gang i historien topprioriteter klima i en kommunevalgkamp.

– Sp tar Ap-velgere i hopetall. Hva skal dere gjøre med det?

– Vi skal være tydelige. Både med beskrivelsen av den frustrasjonen som jeg vet folk opplever i distriktene på grunn av regjeringens sentraliseringspolitikk, og også på de løsningene vi har for hele landet.

På valgkampturen denne helgen har Støre kraftfullt fokus på klima.

I møte med rundt 200 studenter i Studentersamfunnet i Trondheim fredag kveld fikk han spørsmål om hva som blir den viktigste saken i Norge i årene fremover.

– Klima, svarte han.

– Vi gir marsjordre til våre lokalpolitikere om at de skal lage planer for hvordan deres kommune skal bidra til å få ned utslippene. Jeg mener at regjeringen har vist at den ikke er i stand til å ta landet gjennom vår tids største utfordring: klimakrisen. Utslippene av klimagasser økte i fjor. De er heller ikke i rute med å nå målene mot 2030, sier Støre.

Tre grunner

– Det er tre grunner til det, fortsetter han:

– Bomkrisen – hvor statsministeren måtte stille ultimatum for åpen scene og Venstre og Frp nesten river regjeringen fra hverandre. Det følger en linje tilbake til drivstoffultimatumet i 2016, hvor Venstre og Frp også da var i tottene på hverandre. Regjeringen blir heller ikke enige om hvor kuttene skal tas – hjemme eller ute.

les også Bom-sjokket: Om ti år kan bilistenes regning være doblet

– Vi har et detaljert klimabudsjett som viser veien med kutt frem til 2030. De somler og skapt usikkerhet rundt fangst og lagring av CO₂ – vi vil satse. Frp vil hverken ha landvind- eller havvindmøller. Det betyr at de sier nei til at havvindsatsingen kan bygges på skuldrene til offshoreteknologien.

– Ap er i den samme spagaten som regjeringen, hvor AUF og de unge presser på i klimakampen, men må ta hensyn til industrien, som gjør at dere blant annet ikke vil verne Lofoten, Vesterålen og Senja, slik klimabevegelsen vil?

– Det er feil

– Det er feil. Jeg er overbevist om at sosialdemokratiet kan levere gjennomførbar klimapolitikk, som også sikrer jobber og en rettferdig fordeling av byrdene.

– De unge som strømmer til De Grønne?

– Jeg setter stor pris på de unges klimaengasjement og jeg vil vise til Oslo, hvor det Ap-ledede byrådet systematisk jobber for å bli et nullutslippssamfunn i 2030. Det skjer ikke gjennom bare å ha fokus på klimaet, men et bredt grunnlagt politisk arbeid, som bygger på en helhet. Den balansen må til fordi vi samtidig er nødt til å skape nye jobber. Den helheten kan Ap tilby.

– Hva skal du gjøre for å forsøke og snu den negative trenden siste uke i valgkampen?

– Vi skal vise frem våre ordførere og ordførerkandidater og at vi har en politikk som kan utvikle kommunen der de bor.

– Går det en grense for deg: Kan du fortsette som partileder med et valgresultat ned mot 20 prosent?

– Jeg lever godt med et Arbeiderparti som har spikret et meget godt program og politikk på landsmøtet, som jeg opplever gir gode svar for hvordan Norge skal utvikles.

Publisert: 02.09.19 kl. 09:04 Oppdatert: 02.09.19 kl. 09:17







Mer om