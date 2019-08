HENTES UT: Ingvald Tjørnhoms tre døtre bar faren ut fra heia onsdag. Fra venstre: Tone Tjørnhom, Kjersti Støve og Marianne Tjørnhom. Farens lege Siri Mygland og to fra politiet bidro. Bildet er tatt av Ingvald Tjørnhoms kone.

Bar sin døde far ut fra heia

– Marerittet som har vart i ti måneder siden pappa forsvant i heia er over. Her henter vi pappa hjem.

Oppdatert nå nettopp







Det sier Marianne Tjørnhom til VG om bildet der hun bærer faren sammen med familien, farens lege og to politifolk.

Kvinesdal24.no omtalte saken først.

I fjor høst skulle faren hennes Ingvald Tjørnhom (79) gå en tur i heia nord for Kvinesdal på Sørlandet.

– Pappa var interessert i naturen og i morener. Det var kaldt og glatt den dagen han gikk ut og det ble tidlig mørkt. På kvelden ble det veldig kaldt og surt. Han hadde ikke så veldig mye klær på seg og manglet lys. Vi ble bekymret da han ikke kom hjem, sier Tjørnhom.

– Det gikk galt

Familien tror den erfarne turgåeren mistet retningen underveis.

– Kart og kompass hjelper ikke så mye i mørket. Så gikk det nok galt.

Familien velger å dele historien og bildet for å takke alle som har bidratt de siste ti månedene til å lete etter faren og ektemannen.

– Det er så mange vi vil takke. Vi ville aldri funnet pappa uten all den gode hjelpen vi har fått, sier Tjørnhom.

– Politiet har vært fantastiske og vist stor medmenneskelighet og engasjert seg som privatpersoner også. Den første tida kalte de inn Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Sivilforsvaret. Brannvesenets dykkere har vært inne og bidratt med å dykke i vannene. Eiere av søkehunder har reist langt og bidratt og folk med droner har tatt bilder på steder som er vanskelig tilgjengelig for oss til fots, sier Tjørnhom.

KJENTMANN: Ingvald Tjørnhom var er erfaren friluftsmann. Foto: Torrey Enoksen

Funnet tirsdag

Denne uken skulle faren fylt 80 år. Han ble funnet tirsdag kveld.

– Vi visste ikke at det var noen ute å lette den dagen, men plutselig fikk jeg en telefon om at pappa var funnet. Det var to kompiser som bor i Rogaland og hadde reist langt for å bidra som fant ham.

– Mamma, søstrene mine og jeg pakket det vi fant av liggeunderlag og soveposer og reiste av gårde med en gang og fikk skyss inn med ATV-er. Vi ville se hvor pappa var funnet og tilbringe tid med ham før hjemreisen. Vi lå under åpen himmel den natten.

– Været var flott, det lynte på vei opp og senere var himmelen skyfri og stjerneklar. Da vi nådde fram midt på natten kom en varm fønvind, forteller Tjørnhom.

Takker kommunen

Dagen etter bar de båren fra der faren ble funnet og ned til et helikopter som ventet. Politiet bidro til hjemreisen.

Familien vil også takke Kvinesdal kommune.

– De har stilt opp med mat til letemannskaper og hele tiden stilt opp ved behov. I tillegg har mange privatpersoner, både venner, bekjente og helt ukjente bidratt. Mange har kommet igjen og igjen for å hjelpe. Hyttefolk der oppe har tatt kontakt for å legge turene sine til steder som ikke var sjekket ut. Sauebønder og grunneiere har også vært behjelpelige, forteller Tjørnhom.

Dem som ikke kunne bidra med leting i heia har bidratt med penger til helikoptersøk og for å frakte folk og utstyr inn med helikopter, forteller hun.

– Det er ikke alltid lett å be om hjelp, men folk har tatt kontakt selv og spurt om å få bidra, sier Tjørnhom.

Publisert: 29.08.19 kl. 17:36 Oppdatert: 29.08.19 kl. 17:57







Mer om