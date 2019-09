Voldsomme bevegelser i Veslemannen

Regnvær har fått farten i nedre del av Veslemannen til å nesten tredoble seg, skriver NRK.

Nå nettopp







– Fjellpartiet beveger seg over 60 cm i døgnet i øvre del og drøyt 40 cm i nedre del, sier seksjonsleder i NVE, Harald Blikra, til NRK.

Det er store nedbørsmengder gjennom natten som har fått bevegelsene til å skyte fart.

– Dette er det klart største vi har sett i nedre del noen gang, sier Blikra til NRK.

Beboerne som bor i det utsatte området har vært evakuert siden fredag. For øyeblikket er Raumabanen stengt for all trafikk, og geologene har advart at det kan være farlig å sende tog forbi.

Publisert: 05.09.19 kl. 08:18