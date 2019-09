Veslemannen øker farten: En meter siste døgn

Fjellpartiet Veslemannen har hatt rekordstore bevegelser det siste døgnet. Både NVE og ordføreren i Rauma våger å håpe på at det store raset nærmer seg.

Ifølge seksjonsleder i NVE, Lars Harald Blikra, har øvre del av fjellpartiet beveget seg 1 meter det siste døgnet. I nedre del, ofte kalt «Spiret», er bevegelsene opp mot 70 cm.

– Det er en meter i døgnhastighet i den øvre delen, og kanskje 70 cm i «Spiret». Det er ganske likt i hele delen, sier Blikra til pressen torsdag ettermiddag.

«Spiret» refererer til den nedre delen av fjellpartiet. Til sammenligning beveget «Spiret» seg 58 cm i hele 2018.

Bevegelsene som er målt det siste døgnet er større enn noen gang tidligere, ifølge NVE. Det uvanlige er at bevegelsene ikke ble utløst i en periode med mye regnvær.

– De som bor her har opplevd dette før, og vi får ta forbehold, men undertegnede har også begynt å tro på at vi kanskje kan få en ende på dette, sier ordfører i Rauma kommune, Lars Olav Hustad.

Mer regn i vente

Siden 2-tiden natt til torsdag har det gått steinsprang fra Veslemannen, og disse har pågått utover formiddagen torsdag.

I løpet av det siste døgnet har det falt opp mot 10 millimeter nedbør, og det har fått bevegelsene til å skyte ytterligere fart.

Utover dagen er det meldt mer nedbør, men temperaturen på Mannen er nå 0 grader, så noe av nedbøren vil komme som snø.

– Det vil sannsynligvis føre til litt mindre bevegelser enn om det hadde vært varmere, sier Blikra.

STEINSPRANG: Natt til torsdag gikk det en rekke steinsprang langs fjellsiden. NVE har tidligere estimert at et område opp mot 180.000 kubikkmeter stort kan rase. Foto: Torstein Bøe

Ifølge geologen har øvre del av Veslemannen så langt i år beveget seg rundt seks meter.

– Nedre del nærmer seg to meter så langt i år. Til sammenligning var det 58 cm bevegelse totalt i fjor, sier Blikra.

– Ting skjer i full fart

– Dette er et bevis på at ting skjer i full fart. Vi får håpe denne gangen også, til tross for at vi har håpet mange ganger før. Men det er klart, denne gangen er det jo voldsomt, sier ordfører Lars Olav Hustad til VG.

Beboerne som bor i det utsatte området har vært evakuert siden fredag. Dette er 16. gang de 11 personene som bor i det skredutsatte området er evakuert.

Området som er rasutsatt har tidligere blitt estimert å være opp mot 180.000 kubikkmeter. Et foreløpig estimat fra NVE er imidlertid at 15.000 kubikkmeter allerede har rast ut siden 2015, ifølge NRK.

ORDFØRER: Lars Olav Hustad håper igjen på at skredet fra Veslemannen vil kommer. Bildet er tatt i juli i år. Også da var det farenivå rødt i fjellpartiet. Foto: Patrik Eian Fjeldstad, VG

For øyeblikket er Raumabanen stengt for all trafikk, og geologene har advart at det kan være farlig å sende tog forbi.

Ordfører Hustad forteller at befolkningen i kommunen har blitt såpass vant til skredfaren i fjellpartiet, at det ikke er dette de snakker mest om.

– De fleste er vant til dette nå. Det folk tenker på er personene som må evakueres, og at det er synd på dem, sier han.

Ordføreren vil torsdag morgen møte geologen for å bli informert om situasjonen.

– Nå er hvertfall folk evakuert, så det er ingen fare sånn sett.

Publisert: 05.09.19 kl. 08:18 Oppdatert: 05.09.19 kl. 14:07







