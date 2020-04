64 PROSENT: Det var glissent i skolegården da førsteklassingene kom tilbake til Rommen skole i Groruddalen øst i Oslo mandag. Foto: Janne Møller-Hansen

Ni av ti kom på skolen: Lavest fremmøte blant minoriteter

Ni av ti elever i Oslo stilte på første skoledag etter coronastengningen. Men fremmøtet på enkelte skoler i sentrum og på østkanten var mye lavere.

– På noen skoler er fremmøtet altfor lavt. Der har vi en stor jobb å gjøre for å trygge foreldrene, slik at flere sender barna på skolen, sier utdanningsdirektør i Oslo Marte Gerhardsen.

Skolene har vært stengt i syv uker. Mandag åpnet 1.–4. klassetrinn igjen, under strenge regler om god håndhygiene og stor avstand, fastsatt i smittevernveilederen. Også yrkesfagelever på videregående er tilbake.

88 prosent av elevene møtte på skolen mandag, viser Utdanningsetatens oversikt over oppmøte, som omfatter 85 skoler.

Fra 53 til 100 prosent

Her er skolene som hadde lavest fremmøte i Oslo:

Vahl skole, Gamle Oslo 53 prosent

Rommen skole, Stovner 64 prosent

Stovner skole, Stovner 64 prosent

Haugen skole, Alna 66 prosent

Lusetjern skole, Søndre Nordstrand 66 prosent

I andre enden av skalaen er skoler som registrerte hele 99–100 prosent fremmøte, nemlig Sørkedalen, Svendstuen, Nordstrand, Østensjø og Munkerud. Disse skolene ligger i bydelene Vestre Aker, Nordstrand og Østensjø.

85 PROSENT: Ellingsrudåsen skole lå like under fremmøte-snittet for Oslo. Skolen i bydel Alna fikk besøk av statsminister Erna Solberg (H) mandag. Foto: Terje Bringedal

– Kan skyldes språkutfordringer

Høy andel minoritetsspråklige elever er en fellesnevner for skolene med lavest fremmøte. Vahl skole har 96,3 prosent, Rommen skole har 95,8 prosent og Haugen skole har 95,1 prosent med minoritetsbakgrunn.

Marte Gerhardsen ser sammenhengen:

– Det kan skyldes språkutfordringer, at vi ikke har lyktes godt nok til å nå ut med informasjon om at det er trygt på skolen nå. Vi vil jobbe systematisk på skolene med lavt fremmøte for å få flere til å komme, sier utdanningsdirektøren.

Hun påpeker også at bildet kan være mer sammensatt:

– Ulikt fremmøte reflekterer at vi er en by med store økonomiske forskjeller. Det kan også være høyere fravær i bydeler hvor smittetallene er litt høyere og flere er i karantene, sier Gerhardsen.

SMITTEFRYKT: Knapt to av tre elever på de fire første klassetrinnene på Rommen skole i bydel Stovner møtte frem mandag. Moren til Safa Bibi (7) hadde utstyrt henne med munnbind, av frykt for coronasmitte. Foto: Janne Møller-Hansen

– Veldig bekymret

Da VG besøkte Rommen skole mandag morgen, var det glissent blant elevene som stilte opp i skolegården. Flere foreldre ga uttrykk for at de er bekymret for smittefaren.

Nadia Ahady var iført munnbind og hansker da hun fulgte datteren Aisha (6) – fordi hun har et tre måneder gammelt barn hjemme.

– Vi er veldig bekymret, men jeg håper det går fint, sa Ahady.

Også Sima Bibi var bekymret. Hun var usikker på om datteren Safa (7) burde være på skolen og hadde gitt henne munnbind.

FORNØYD: Utdanningsdirektør Marte Gerhardsen er fornøyd med fremmøtet byen sett under ett, men erkjenner at forskjellene er store. Foto: Gisle Oddstad

De 108 grunnskolene i Oslo har 27.500 elever på første til fjerde klassetrinn. Ca. 3300 holdt seg hjemme mandag.

– Veldig fornøyd

– Jeg var usikker, men fremmøtet er faktisk bedre enn jeg hadde fryktet. Jeg er veldig fornøyd med at så mange kom på skolen. Rektorene forteller om veldig mange glade elever og lærere, sier utdanningsdirektøren i Oslo.

Gerhardsen har ikke fått meldinger om coronasmitte eller sykdomstilfeller etter første dag.

– Jeg tror også fremmøtet på yrkesfag i videregående har vært veldig høyt. Vi står i tett kontakt med elever vi er opptatt av skal fullføre og bestå, sier utdanningsdirektøren.

Hun håper å få alle de 89.000 elevene i Oslo-skolen tilbake så raskt som mulig.

– Det er ekstra tungt å ha hjemmeskole, nå som de ser andre komme tilbake på videregående og småskolen. Vi avventer helsemyndighetenes råd, men jobber med å forberede åpning for resten av elevene, sier Gerhardsen.

Publisert: 28.04.20 kl. 15:51

