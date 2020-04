– SÅRBAR SITUASJON: Kommuneoverlege i Karmøy kommune Katrine Marie Haga Nesse forteller om en sårbar situasjon for de bekreftet smittede som nå er i isolasjon. Foto: Jan Kåre Ness

50–60 personer i karantene i Karmøy: – Trygg på at alle relevante nå er i karantene

Søndag ble det kjent at 23 av 26 personer i et avgrenset miljø i Karmøy kommune testet positivt på corona. Nå er mellom 50 og 60 mennesker satt i karantene.

– Vi brukte gårsdagen til å finne kontaktpunktene i de to barnehagene hvor de smittede barna er. Barnehagene har hjulpet oss veldig godt i arbeidet, og resultat av det arbeidet gjør oss trygg på at vi ikke trenger å stenge alt ned. Vi er altså trygg på at alle relevante nå er i karantene, forteller kommuneoverlege i Karmøy kommune, Katrine Marie Haga Nesse.

Hun forteller at de nå har satt mellom 50 og 60 personer i karantene, foruten de smittede som er satt i isolasjon.

Det var søndag nyheten kom om at en ung, voksen person i Karmøy kommune testet positivt på coronaviruset. Deretter ble det gjort 26 tester, hvor 23 av dem var positive. Årsaken til at de 26 personene ble testet, var at de tilhører et avgrenset miljø med tett intern kontakt. Kommuneoverlegen kan imidlertid ikke si noe om hvilket miljø det er snakk om.

– Det er snakk om et lite samfunn. Karmøy kommune er en mellomstor kommune, og vi gikk ut med hvor på Karmøy det skjedde. Går vi mer detaljert inn vil det identifiserbart.

Forståelsen for at de lokale i område ønsker informasjon er noe kommuneoverlegen forstår, men at de har en taushetsplikt ovenfor de smittede som må ivaretas.

Lavere terskel for testing

De første ukene etter at viruset ble kjent, var det en høy terskel nasjonalt for testing. Det på grunn av manglende analyseutstyr. Nå er det derimot enklere å foreta flere tester, og det gleder kommuneoverlegen på Karmøy stort.

– Vi har jo vært litt frustrert over at vi ikke føler vi får testet alle. Om man kunne gjort det, så ville man raskere kunne finne flere smittede. Men vi fikk beskjed for en liten stund siden at vi skulle rigge oss for å teste mer, og nå er det bra at det er flere som faller inn under kriteriene for å bli testet, forteller Haga Nesse.

Hun forteller at de nå har daglig kontakt med de smittede som er bekreftet smittet og som nå sitter i isolasjon.

– Vi skal følge de opp daglig. Det er en sårbar situasjon å bli satt i isolasjon, så vi skal bidra med handling av dagligvarer og ikke minst informasjon. Vi følger også utvikling av symptomene, men vi er ikke bekymret at dette skal utvikle seg til å bli kritisk for noen av de smittede, sier Haga Nesse som sier at de smittede har tatt situasjonen fint.

– Det er klart at det vekker både tanker og følelser når man får vite at man er smittet og har coronaviruset. Men jeg opplever at det etter forholdene har gått greit, og så er det viktig at vi bistår med både hjelp og informasjon i dagene som kommer.

BARNEHAGE: Espira Tjøsvoll barnehage i Åkrehamn er en av barnehagene der det er påvist koronasmitte blant barn. Foto: Jan Kåre Ness

– Trenger ikke å være engstelig

Det har kommet flere henvendelser til kommunen på vestlandet mandag. Kommuneoverlegen er sterk i troen på at man kan ta det rolig, selv om dette eksakte tilfellet kan virke ekstremt. Hun sier at tall og informasjon fra både inn- og utland viser at de fleste ikke blir kritisk syke ved smitte.

– «Vanlige» folk under 65 år trenger ikke å være veldig engstelige. Dette ser vi også i flere land. Det er sjeldent at unge folk blir veldig syke, og det er også grunnen til at mediene slår det opp når det først skjer. Jeg håper at flere og flere vil forholde seg rolig til situasjonen vi befinner oss i, samtidig som vi må ta hensyn å holde sosial avstand.

