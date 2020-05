LØSLATES: Tom Hagen blir geleidet ut av Oslo fengsel fredag ettermiddag. Foto: Gisle Oddstad

Svein Holden om løslatelsen: – Han var veldig glad

Tom Hagens forsvarer, Svein Holden, forteller at Tom Hagen var lettet og glad da han ble hentet i Oslo fengsel tidligere i dag.

– Han var veldig glad, og gledet seg til å komme tilbake til familien sin. Det øvrige vi snakket om, synes jeg skal forbli mellom han og meg, sier Holden til VG.

Klokken halv seks fredag ettermiddag gikk Tom Hagen (70) ut døren i Oslo fengsel.

Etter å ha sittet varetektsfengslet i en drøy uke kunne den drapssiktede milliardæren forlate fengselet. Med en søppelsekk på skulderen, spaserte han ut jerndøren og satte seg i Audi-en til advokat Svein Holden.

– Vi kjørte han til et familiemedlem, og det var en utrolig nok – omstendighetene tatt i betraktning – en hyggelig tur. Han var lettet og glad, sier Holden.

Advokaten legger til at det var flott at Høyesterett klarte å ta stilling til anken fredag.

KJØRT BORT AV FORSVARER: Advokat Svein Holden hentet sin klient Tom Hagen i Oslo fengsel fredag Foto: Gisle Oddstad

Torsdag tok drapsetterforskningen mot Tom Hagen en uventet vending: Eidsivating lagmannsrett besluttet at han skulle løslates.

Hagen ble løslatt etter at lagmannsretten vurderte at politiets beviser ikke gir såkalt skjellig grunn til å mistenke ham for drap eller medvirkning til drap på sin savnede kone Anne-Elisabeth Hagen.

Politiet anket kjennelsen og fikk lagmannsretten med på at Hagen skulle sitte fengslet frem til anken var behandlet i Høyesterett. Dette kalles oppsettende virkning.

Fredag ettermiddag var Høyesteretts avgjørelse klar. Ankeutvalget skriver at de «finner det enstemmig klart at anken ikke kan føre frem».

Avgjørelsen er svært kort. Ankeutvalget skriver ikke noe om hva politiet anførte i anken, men nøyer seg med å skrive:

«Høyesteretts ankeutvalg kan bare prøve lagmannsrettens saksbehandling og generelle lovtolkning».

Dermed ble Eidsivatings kjennelse stående og Hagen løslatt.

Lagmannsrettens avgjørelse gjorde at politiet gikk til ytterligere en pågripelse i saken: En mann i 30-årene fra Romerike ble torsdag kveld pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen. Mannen nekter straffskyld.

– Vi kan bekrefte at pågripelsen er fremskyndet på bakgrunn av lagmannsrettens kjennelse i går. Årsaken til fremskyndelsen er bevisforspillelsesfare, sier påtaleansvarlig Haris Hrenovica i en pressemelding torsdag morgen.

– Betydelig medieinteresse

Nå vil Hagen få tilgang på medier og sin familie, sa forsvarer Holden til VG tidligere fredag.

– Vi har forberedt han på at det har vært betydelig medieinteresse. Han er jo en person som ikke søker offentlighetens lys, for å si det forsiktig. Så det er nok ikke dette her han drømmer aller mest om, sa Holden.

På spørsmål fra pressen om Holden tror Tom Hagen kan bli pågrepet på nytt etter løslatelsen, svarte han:

– I så fall må politiet ha fått vesentlig ny informasjon i tiden etter pågripelsen, og det kan ikke jeg bedømme. Jeg er ikke så opptatt av den hypotetiske muligheten for at dette skal skje, sa forsvarer Holden.

Tom Hagen (70) er siktet for drap eller medvirkning til drap på kona Anne-Elisabeth Hagen, som forsvant fra ekteparets bolig 31. oktober 2018. Milliardæren nekter for å ha noe med ektefellens forsvinning å gjøre.

De tre barnas bistandsadvokat Ståle Kihle, sier til VG at de fikk avgjørelsen fra Høyesterett noen minutter før klokken 17.

– Vi er lettet og glade, men ikke overrasket.

