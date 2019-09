ORDFØRERKANDIDAT: Morten Klementsen (FNB) er strålende fornøyd med å tilhøre den nye kommunen Alvers største parti. Foto: Espen Rasmussen/VG

Valgforsker etter bompengepartiets historiske valg: – Tror velgerne blir skuffet

Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) ble natt til tirsdag historiske da de ble det største partiet i den nye kommunen Alver. – De etablerte partiene vil ikke ha noe med oss å gjøre.

Ordførerkandidat for FNB i Alver kommune, Morten Klementsen, forteller om høyt adrenalin og topp stemning under valgvaken natt til tirsdag. Ikke så rart – med 22,2 prosents oppslutning ble bompengepartiet det klart største i den nye kommunen som vil erstatte Meland, Lindås og Radøy kommune på nyåret.

Også i Bergen og Stavanger har partiet gjort et suksessvalg. På landsbasis ligger imidlertid partiet på 2,5 prosent.

Selv om partiet nå er det største i Alver, og det tredje største i Bergen, vil det få begrenset innflytelse. I Bergen ser det ut til at Arbeiderpartiet vil fortsette styringen da de kan skaffe flertall sammen med MDG, SV, KrF, Venstre og Senterpartiet.

– Når de til de grader får så mange mandater i Bergen, så er det klart de vil sette noen premisser for videre utvikling. Så må jeg si at jeg synes det er imponerende hva en folkeaksjon har prestert. Ikke bare ved å sette premissene for en valgkamp, men også ved å komme inn i det politiske systemet, sier hun.

Kjempeseier: – Vil ikke ha noe med oss å gjøre

Klementsen tviler på at det blir ham som kan henge ordførerkjedet rundt halsen i Alver kommune. Han sitter selv i forhandlingsutvalget.

– Det er ikke noen automatikk i det, selv om vi er det største partiet. Ingenting er hundre prosent avgjort, men det ser ikke ut som de etablerte partiene vil ha noe med oss å gjøre, sier Klemetsen til VG.

– Det kan se ut som de ikke vil ha de nye inn i styring, det er kanskje litt påfallende, sier han.

Per nå ser det ut til at FNB kaprer ti av 47 mandater i kommunestyret. Klementsen sier at kravet om at Nordhordlandspakken fjernes er ufravikelig. Bomringen er planlagt fra 1. desember, altså før Alver kommune er en realitet.

Ordførerkandidaten sier at valget først og fremst er en grunnmur til både stortingsvalget og neste kommunevalg om fire år.

– Jeg tror generelt sett at det er på tide at politikerne blir mer nær sine velgere, jeg tror elitepolitikernes tid er forbi. Jeg er selvfølgelig kjempefornøyd uansett, sier han.

FNB-ordførerkandidat ansvarlig for oppvekst og kultur

Leder for FNB Sola, Ove Evertsen, er en av fire representanter for partiet som skal inn i kommunen. Selv blir han leder for hovedutvalget for oppvekst og kultur.

– Jeg vil ha ansvar for barnehage, skoler og kulturfeltet, sier han til VG.

Sola kommune får Frp-ordfører, noe Evertsen er godt fornøyd med. Koalisjonen består av Frp, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og FNB.

– Nå sier Sola kommune veldig tydelig hvor det står i bompengespørsmålet, og det er et politisk flertall for å fjerne bomringen rundt Tananger, som er en bydel i Sola, sier Evertsen.

ANSVAR FOR OPPVEKST OG KULTUR: Ove Evertsen (FNB) har vært med på et svært godt valg for Folkeaksjonen nei til mer bompenger. Foto: Privat

Han har tro på at kommunen vil lykkes med å fjerne bommen.

– Nå har vi sagt at den skal fjernes, så blir det en forhandlingsrunde i styringsgruppen, så får vi se hva som er sluttresultatet der. Mandatet til ordføreren er soleklart på det området.

Vil fjerne alle bommer på fire år

Ordførerkandidat for FNB i Sandnes, Ellen Karin Moen, forteller til VG at partiet er så fornøyde som de kan få blitt.

– Jeg har veldig tro på at vi kan få utrettet noe. Vi har Frp på laget som er i posisjon, vi er to partier som er sterkt imot bom. Vi har i forhandlinger og samtaler siden valgnatten hatt en veldig god tone, og vi har veldig tro på at vi kan oppnå langt mer en bompengesaken, sier hun.

I Sandnes er de det fjerde største partiet med 9,1 prosent oppslutning. I kommunestyret får de fem mandater.

– Til vår irritasjon er vi fremstilt som et énsaksparti. Vi vil også få frem vår motstand mot vindmøller på land, eiendomsskatt av fritidshus og næring, også jobber vi aktivt for brukermedvirkning i eldreomsorgen, vi vil ikke frata eldre medbestemmelsesretten i sitt liv fordi de blir eldre og trenger hjelp, forklarer hun.

FNB vil stå på kravet om å få ned alle bommene i området i løpet av perioden.

Valgforsker: Velgere vil bli skuffet

Valgforsker ved Universitetet i Bergen, Yngve Flo, sier til VG at det ser ut som at bompengepartiet inngår i flertallskonstellasjoner i Stavanger og Sandnes, og at FNB i Rogaland generelt kan dele makten. I Hordaland, hvor FNB har gjort et brakvalg i blant annet Bergen og Alver, vil de sannsynligvis havne i opposisjon, mener Flo.

– Det er bydeler i Bergen som har hatt opp til 44 prosent stemmer på bompengepartiet. Det er veldig mange av velgerne som vil bli skuffet når de ikke får uttelling for det. Men det vil nok være indirekte uttelling ved at dem som blir styrende har en annen tilnærming til bompenger. I tillegg er det jo bare to år til stortingsvalget, og med den styrken FNB har vist, er det gode sjanser for direkte representasjon der, sier han.

Han tror det er en fordel for bompengepartiet å sitte i opposisjon, ettersom partiet får et pusterom til å finpusse profilen sin, samt tydeliggjøre og utvide politikken.

– Er det realistisk at bompengepartiet får fjernet bommene der de sitter ved makten?

– Det er jo det store spørsmålet. Det har jeg vanskelig for å se, det er ikke et tiltak som kommunene styrer ensidig. Disse pakkene er et samarbeidsprosjekt. Skal byene trekke seg ut, mister de mye midler som de trenger. Så dette er et dilemma. Det er velgere som er utålmodige, som vil ha raske resultater, og som ikke kommer til å bli fornøyde med å få en krone eller to i reduksjon av bompenger, sier Flo.

