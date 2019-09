GOD STEMNING: Slik så det ut under valgkampen i 2017 mellom Venstres Abid Raja og Frps Per-Willy Amundsen. I dag er tonen en litt annen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Frp-Amundsen vil fjerne Raja som visepresident på Stortinget

Ifølge et internt Frp-notat foreslår Per-Willy Amundsen at Frp bør kreve en annen visepresident enn Abid Raja etter hans uttalelser om Frps «brune retorikk».

«Abid Rajas gjentatte angrep på Frp og vår partiledelse kaster lys over problemene med å samarbeide med et parti som Venstre i regjering. Men like viktig: etter mitt syn viser det med all tydelighet hvorfor Abid Raja er uskikket til å forvalte rollen som visepresident og medlem av Stortingets presidentskap.», skriver Per-Willy Amundsen i et internt Frp-notat, som NRK har fått tak i.

Amundsen, som tidligere har vært justisminister for Frp og som nå er innpisker for partiet på Stortinget, ber partifellene om å vurdere om de vil støtte Raja som visepresident på Stortinget og om de skal kreve at Venstre stiller med en annen kandidat.

Etter valget i 2017 fordelte de borgerlige partiene seg imellom ulike verv i komiteer på Stortinget. Høyre ga fra seg en plass i presidentskapet til samarbeidspartner Venstre, og dette vervet fikk Raja.

Samvittighetsspørsmål

Nå mener Amundsen at han ikke lenger kan stille seg bak Raja i presidentskapet som følge av Rajas uttalelser om at Frp sprer «brun retorikk» om båtflyktninger og snikislamifisering i en kronikk i Aftenposten.

«Jeg kan ikke med god samvittighet bidra til at Raja velges til visepresident», skriver Amundsen ifølge NRK.

Stortinget skal konstitueres på tirsdag, og her skal stortingsrepresentantene velge Stortingets presidenter.

Overfor VG viser til Venstres nestleder og parlamentariske leder Terje Breivik.

Breivik sier til NRK at Venstre forholder seg til avtalen om konstituering, og at Venstre selv peker på hvem de vil ha i presidentskapet.

Til NRK bekrefter Amundsen at innholdet i notatet er riktig. Han kommenterer det slik:

– Formålet er å ta opp en problemstilling for mange i Frp, nemlig at de oppfatter at Abid Raja ikke ivaretar Stortinget som helhet og at han er uskikket til å bekle den viktige posisjonen det tross alt er å være visepresident i Stortinget. Abid Raja bryter ned Stortingets anseelse og autoritet.

