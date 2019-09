UTRYKNING: Situasjon var en stund uavklart på XXL i Sandvika tirsdag ettermiddag. Foto: VG-TIPSER

Jaktrifle gikk av på XXL - gjennomgår videomateriale

Et vådeskudd med en 22 kaliber jaktrifle gikk av inne på XXL i Sandvika tirsdag ettermiddag.

Oppdatert nå nettopp







Politiet fikk melding om hendelsen klokken 15.18.

– Situasjonen var en stund uavklart. Et vådeskudd gikk, og det er foreløpig litt uklart hva som har skjedd, sier Christian Engeseth operasjonsleder i Oslo politidistrikt til VG.

Da VG snakker med Engeseth en time senere har man fått litt mer oversikt over hva som har skjedd.

– En person som lente seg til riflen da den gikk av er utenfor mistanke. Vedkommende er avhørt. Teorien nå er at en eller annen har puttet patroner i kammeret mens riflen var fastlåst. Dette har skjedd på et eller annet tidspunkt, og vi går nå gjennom videomateriale for å finne ut hvem det kan være.

Ingen personer ble skadet.

XXL-ansatte har forklart til politiet at ammunisjonen som gikk av ikke er å få kjøpt hos dem, så en teori er at noen kan ha ladet riflen med egen ammunisjon.

Publisert: 24.09.19 kl. 16:27 Oppdatert: 24.09.19 kl. 17:08







Mer om